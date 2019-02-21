Превышение нормальных показателей объема талии является признаком развития или наличия ряда заболеваний, утверждает врач-диетолог Маргарита Королева.
— Если объем талии у представителя сильной половины человечества начинает превышать 94 см, то начинает формироваться риск в виде абдоминального жира. А если сантиметровая ленточка останавливается на цифре 102 см, то это уже метаболический синдром, — заявила эксперт и добавила, что чем больше человек «носит» свой излишний вес, тем меньше становится его зона головного мозга — гиппокамп, что приводит к зоне риска болезни Альцгеймера и последующей деменции.
Роспотребнадзор предложил воспользоваться опытом Японии в борьбе с ожирением. Там граждан с талией, окружность которой превышает 90 см, принудительно отправляют худеть, в то время как их работодателям выписывают штрафы. У мужчины талия не должна быть более 90 см, у женщин — 80 см, пишут «Известия».
Врачи назвали опасный объем талии
Превышение нормальных показателей объема талии является признаком развития или наличия ряда заболеваний, утверждает врач-диетолог Маргарита Королева.