Врачи назвали опасный объем талии

Сыктывкарец получил год лишения свободы условно за наркотические марки.

Ухтинец, уволившийся из ООО «Север Пласт Групп», зная, где в его бывшем офисе стоит сейф с деньгами, решил его выкрасть. Сторожу он пообещал 100 тысяч рублей. А помог вынести из здания небольшой сейф знакомый воришки, работавший в компании механиком.

Прошлым летом в районе Сыктывкарского железнодорожного вокзала было ограблено несколько пенсионерок. Мужчина подходил к пожилым женщинам сзади, обхватывал тело руками, затем вырывал сумочку и убегал.