Печорский район в числе худших в Коми и на всем Северо-Западе по ситуации с коронавирусом: на начало ноября 822 инфицированных и 19 погибших. При этом в районе всего 48,8 тыс. жителей. А это значит, что число заболевших и умерших от ковида на душу населения значительно превышает среднероссийские показатели.

Печора оказалась не готова к испытанию пандемией. Впрочем, вопрос, кто в этом виноват, уже не актуален. Теперь важнее вопрос: «Что делать?».

Процесс пошел?

7 августа на должность главного врача Центральной районной больницы заступил врач с 13-летним стажем Сергей Хорев. Скоро пройдут 100 дней с начала его руководства. Будет ли Сергею Альбертовичу что сказать о своих достижениях в качестве организатора здравоохранения? Судя по выступлению Сергея Хорева 26 октября на местном ТВ-канале, кроме обтекаемых фраз, ждать полноценной информации не приходится. Не будь помощи республиканских и районных властей, не работай печорские медики сутками — докладывать, вероятно, было бы нечего.

— Медицинский персонал нам не в чем упрекнуть, — говорит недавний пациент больницы С. Пучков. — Врачи, медицинские сестры, санитарки работают сутками, ведь больные поступают непрерывным потоком. При такой нагрузке здоровье медиков не выдерживает. Некоторые из них сами оказываются на больничных койках.

Все силы персонала больницы сосредоточены на лечении и выхаживании больных коронавирусной инфекцией. Из строя периодически выбывают заведующие отделениями, врачи-реаниматологи, хирурги. В напряженном режиме в Печоре работают экипажи «скорой». Два из них обслуживают вызовы с подозрением на коронавирус, два выезжают на вызовы по остальным заболеваниям.

Один экипаж задействован в левобережных населенных пунктах, где тоже сложно, так как в одном поселке Кожва уже 50 заболевших. На счету каждый врач, каждый фельдшер, каждая койка в стационаре. В палаты превратились не только конференц-зал, но и коридоры. Основная нагрузка по организации помощи больным ложится на заместителя главного врача по лечебной части Елену Ванину.

Московский десант

Казалось бы, новый главврач возьмет на свои плечи всю тяжесть ситуации и в союзе с местным руководством проявит пусть небольшой, но опыт организатора (несколько лет С. Хорев возглавлял гинекологическое отделение больницы в Сыктывкаре). Однако свою деятельность в Печоре молодой руководитель начал с организации платной медицины и приглашения в глубинку узких специалистов из Москвы.

Недавно побывавший в Печоре хирург-флеболог принимал больных за немалое по меркам Печоры вознаграждение — 6 тысяч рублей. При этом в ЦРБ есть свой специалист, который не только даст рекомендации и сделает назначения, но и проследит за всем процессом лечения.

Под платные услуги С. Хорев, вероятно, собирается задействовать здание госпиталя для ветеранов, что на улице Спортивной, 69 в Печоре. Вполне возможно, что работающих там врачей придется потеснить ради «столичных светил».

Насколько эффективен будет Центр медицинских услуг на базе Печорской ЦРБ – вилами на воде писано.

Начал с кабинета

Главный врач начал наводить свои порядки с оборудования собственного кабинета. Место для него выбрано в здании Центра восстановительной медицины. Уже и мебель закуплена (наверное, бюджет районной больницы пригодился бы для лучшего применения, например, для закупки постельного белья, которого так не хватает в стационаре).

Говорят, что на служебные «пятиминутки» Сергей Альбертович в административное здание на Печорском проспекте приходит с часовым опозданием. Чтобы впредь ему не опаздывать, придется собирать коллег у себя в новом офисе на Печорском проспекте, 71. Или принимать заведующих отделениями по записи. Правда, нынче, по причине «крайней занятости» главврача, такие планируемые приемы срываются по 3-4 раза. Можно ли, работая в таком режиме, быть в курсе происходящего в ЛПУ?

В очередь — затемно

Новые люди приходят в северную медицину. Похоже, что и взгляды на местные проблемы у них новые, московские. Но Печора — это далеко не Москва. Приживутся ли здесь методы приглашенных из столицы двух замов С. Хорева? Кстати, один из них уже руководит своим участком работы по видеосвязи…

А пока печорские медики работают на износ. В поликлинике по 4-5 часов больные и выздоравливающие стоят в очереди в ожидании приема. Некоторые приходят к пяти утра, но оказываются далеко не первыми…

Раиса ГЛУЩЕНКО.