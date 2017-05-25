«Враги народа» получали награды в сталинских лагерях

В 30-е годы прошлого столетия в рекордно короткие сроки в Коми крае были заложены основы нефтяной, газовой и угольной промышленности.

На карте Советского Союза появились новые названия — Ухта, Воркута, Инта. Рудники, шахты, заводы строили в буквальном смысле на человеческих костях, не считаясь с жертвами. Но используя дармовую работу узников ГУЛАГа, самые дальновидные лагерные начальники все-таки понимали: рабский труд крайне неэффективен. Одного кнута мало — нужны какие-то стимулы. Хотя бы — символические.

Первым «пряники» для зэков придумал начальник Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря (сокращенно Ухтпечлаг) Яков Мороз.

— Именно ему принадлежала смелая идея — учредить для заключенных свою награду. Яков Мороз — первый руководитель, который смог взять на себя такое бремя ответственности и — мало того! — отважился награждать значком системы правоохранительных органов заключенных-ударников, проходящих по самым тяжелым статьям — «враг народа», — рассказывает ухтинский краевед Юрий Теплинский.

«Наш паровоз, вперед лети!»

За художником дело не стало, да и примеры оформления ударнических значков были перед глазами. Мчащийся на всех парах к полной победе социализма паровоз являлся главным элементом значков ударников-железнодорожников. Для примера можно привести две такие награды: «Почетному железнодорожнику» (1933 год) и «Ударнику сталинского призыва» (1934 год). На обеих наградах — развевающееся красное знамя и паровоз.

На значке Ухтпечлага помимо паровоза также было очевидным и присутствие других элементов — нефтяная вышка, копер угольной шахты, шахтерская лампа.

В ведомстве тогдашнего начальника ГУЛАГа Матвея Бермана был разработан проект положения о награде «Ударнику-ухтинцу», которое и утвердил нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода. Да и как он мог не утвердить, когда в своем приказе, касающемся Ухтпечлага, он, в частности, писал: «В месячный срок предоставить мне списки ударников рабочих и инженерно-технического персонала лагеря из заключенных, особо отличившихся в работе по освоению Севера, на предмет применения к ним льгот, вплоть до досрочного освобождения».

А в случае чего — Морозу и ответ держать!

Окончательное утверждение уникальной награды состоялось 4 апреля 1936 года на уровне Президиума ЦИК Совета ССР…

Значок и книжечка

Значки были двух видов — посеребренные, которые отличались выразительностью мелких деталей, и без серебрения. К награде выдавалась книжечка-удостоверение, обтянутая темно-красной материей, которая почему-то называлась «грамотой».

Первые 42 награды были вручены в тот же год — 8 июня. Под первым номером в списке был руководитель бурения промысла № 1 Иван Ильич Косолапкин. Стоит отметить, что среди награжденных были не только производственники, но и пожарные, авиаторы, врачи, учителя…

В 1936 году награды получили порядка 350 человек. На следующий год таковых было в три раза меньше. Затем награждения были прекращены.

О наградах вспомнили только в 1976 году. В тот год в объединении «Коминефть» официально было списано и физически уничтожено около 20 значков. Еще какое-то количество разошлось по рукам.

Но история легендарного значка на этом не заканчивается. Весной 2014 года они неожиданно «всплыли» в Казахстане. Таинственный владелец порядка 60 значков «Ударнику-ухтинцу» в течение полугода реализовывал их через интернет.

Дороже золота

Надо сказать, что дело это прибыльное, поскольку среди коллекционеров цена за один такой значок в отличном состоянии доходит до 70 тысяч рублей! Если есть какие-то изъяны, то цена снижается до 50-55 тысяч рублей, что также является суммой немаленькой для регионального значка, выпущенного тиражом в 500 штук. Если учесть, что сам значок весит 6,9 грамма, то можно уверенно говорить, что стоит он сам по себе дороже золота!

По словам Юрия Теплинского, в настоящее время далеко не каждый городской или поселковый музей Республики Коми располагает грамотами и значками «Ударнику-ухтинцу». На московском уровне практически не знакомы с уникальными наградами нашего региона. Поэтому даже маститый издатель каталогов серии «Аверс» Владимир Кривцов датирует этот значок 1934 годом.

Следует отметить, что цена советских наград напрямую не зависит от тиража. Например, среди коллекционеров дороже значка «Ударнику-ухтинцу» ценится другой наш значок — «ХV лет Коми автономии», выпущенный в 1936 году тиражом в две тысячи штук. Среди тех, кто им был награжден, фигурирует и Яков Мороз. Так вот, цена на этот значок вместе с наградным документом доходит до 200 тысяч рублей!

Все дело в том, что частенько бывает так, что люди уходят в мир иной, а их потомки просто понятия не имеют, какие у них в семье хранятся ценности. Поэтому нередко реликвии былых времен из-за невежества и по незнанию попросту выкидываются, увы, на свалку. Поэтому значок «Ударнику-ухтинцу» со временем будет все больше цениться и как историческая реликвия, и как верный способ приумножить свои капиталы.

Сергей МОРОХИН.