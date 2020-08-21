Время бенди

20 августа на Стефановской площади в Сыктывкаре торжественно открыли фотозону с обратным отсчетом до Чемпионата мира по хоккею с мячом, который республика примет в 2021 году.

Арт-объект в виде клюшки, отбивающей мяч, создали мастера из столицы Коми. Он должен напоминать, что время идет быстро. До старта Чемпионата осталось 160 дней.

41-й по счету Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в следующем году и станет частью праздничных мероприятий к 100-летию Коми. Заявлены 18 команд-участниц: группа «А» проведет встречи 30 марта – 4 апреля, группа «Б» – 27-31 января.