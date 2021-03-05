В марте 2020 года в Россию пришла пандемия. Причем наша республика оказалась своего рода «паровозом» – регионом, где была отмечена первая массовая вспышка COVID-19.

Это произошло в Эжвинской больнице: то ли врачи заразили пациентов, то ли наоборот. В результате и тех и других посадили на карантин без права передач и свиданий. Счет шел на десятки инфицированных, но эти жалкие, по нынешним меркам, числа тогда шокировали всю страну.

Губернатор Сергей Гапликов решительно заявил, что ситуация под контролем, чем еще больше напугал обывателей. В Сыктывкаре началась легкая паника. На улицы вышли полицейские патрули, от которых шарахались прохожие. Из громкоговорителей тревожно булькало: «Граждане, проявляйте бдительность!» Возникли темные слухи, что между Эжвой и городом поставят блокпост: автоматчики, пулеметы, мешки с песком. К счастью, до этого не дошло. Зато были введены специальные пропуска, которые, правда, никто не проверял.

Власти объявили «режим повышенной готовности». Что это такое, никто не знал. Зато было известно, что в республике тогда не хватало всего: врачей, коек, лекарств, масок, антисептиков. Мы начали готовиться к войне, когда она уже началась. Когда вирус уже вовсю «бомбил» мирные города…

Невидимый убийца

Но как бороться с врагом, если он невидим, коварен и даже арбидол от него не спасает? Остаются чисто административные меры: штаб, ежедневные совещания, строгие, хотя и бессмысленные директивы. То есть была попытка решить проблему, как говорил гоголевский Земляника, «не столько медикаментами, сколько честностью и порядком».

Но «честностью» тоже не получилось. Поэтому в начале апреля Сергей Гапликов уже паковал чемоданы. В Коми прислали нового «попечителя» богоугодных и всех прочих заведений. Владимиру Уйбе республика поначалу даже обрадовалась: все-таки врач по образованию, клятву Гиппократа давал. А главное, у него наверняка есть хорошие связи в Москве.

Те, кто злобно шутил по поводу этого неожиданного назначения: «Варяг, с печки бряк», были посрамлены. Ибо в Коми произошло неслыханное возрождение медицины, а ситуация с ковидом стала удивительной и даже парадоксальной. В апреле 2020-го в регионе было всего две сотни больных. Зато к 1 марта 2021-го выздоровело уже 39(!) тысяч человек. За минусом семи сотен усопших, а также «неучтенки» (многие лечились дома по интернету).

Впору вспомнить хрестоматийную фразу того же Артемия Филипповича: «С тех пор, как я принял начальство, – может быть, вам покажется даже невероятным, – все как мухи выздоравливают».

Плевать хотели

И вот наступила победная весна 21-го года. Вирус не то чтобы одолели – к нему привыкли. Враг еще не капитулировал, но уже терпит моральное поражение. Многие на него плюют, в том числе и в общественных местах. Люди расслабились, срывают маски, дышат полной грудью и ведут себя как свободные граждане. И это несмотря на то, что в стране особый режим – политический и санитарный. Да и сама власть утверждает, что пандемия идет на спад.

Правда, цифры почему-то «не бьются». Так, в апреле 2020 г., когда в Коми действовали жесткие ограничения, закрылись парикмахерские, бассейны, театры, торговые центры и стадионы, в день добавлялось по 10-15 больных. Дальнейшая динамика такова: 1 июня – 30 новых случаев, 1 июля – 54, 1 августа – 48, 1 октября – 29. А в феврале 2021 г. суточный прирост – около восьми десятков. И это совсем не похоже на «спад». Причем весь прошлый месяц показатели крутились вокруг 80-ти. Либо это зависит от количества тестов, либо сам вирус решил не портить статистику.

Впереди у республики новый славный рубеж – 40 тысяч выздоровевших. Тех, кто перенес, но не умер. Более того, приобрел антитела, которые сохраняются в течение шести месяцев. А значит, можно будет сэкономить и на вакцине?

Первый пошел!

11 августа прошлого года Владимир Путин сообщил о научном прорыве в области медицины. Это «Спутник V», который на тот момент еще не «взлетел», но уже прошел «предполетную» регистрацию.

В тот день президент выглядел именинником. Вид у него был такой, будто он сам изобрел эту вакцину. И повод для гордости, безус-

ловно, имелся. Вторая, после «Новичка», инновационная разработка наших ученых потрясла мир. Особенно фактом регистрации до окончания клинических испытаний. Тот же, допустим, «Новичок» можно испытать на отдельных плохих людях. Тогда как для третьей фазы проверки вакцины нужны десятки тысяч добровольцев.

Но риск – благородное дело. Ведь, например, Юрий Гагарин, когда его под руки вели на старт, не вырывался, не кричал: «Почему именно я?!» В стране героев это не принято. Поэтому и на антиковидную прививку добровольцы, конечно, нашлись. Они в основном выжили, тем самым было экспериментально доказано, что «Спутник V» не менее безопасен, чем эффективен. И ни в чем не уступает зарубежным вакцинам (AstraZeneca, Pfizer, Moderna и др.). Спустя полгода даже Запад это признал.

Тут же возникла очередь – на «Спутник» записались Венгрия, Хорватия, Бразилия, Венесуэла и другие слаборазвитые страны. Недавно Чехия и Словакия попросили у России аж по 2 миллиона доз. Мы никому не отказываем – на кону ведь престиж страны.

Правда, одно дело «чудо в пробирке», и совсем другое – из общей «бочки». Родная фарминдустрия не имеет мощностей, чтобы производить вакцину в таких объемах. Для выработки «коллективного иммунитета», как считают специалисты, нужно уколоть 84 миллиона россиян, причем дважды. То есть требуется 168 миллионов доз «Спутника». А между тем с августа по декабрь Россия произвела лишь 2 миллиона доз.

Число прививок (то есть доз препарата) следует отличать от числа людей, прошедших вакцинацию. Для вакцинации требуются две прививки (применительно к «Спутнику» – с интервалом в 21 день).

Первый этап вакцинации (1 млн человек) власти объявили «масштабным», а следующий, с 18 января с.г., – уже «массовым». По информации СМИ, на 2 марта россияне получили 5,2 млн антиковидных доз. По этому показателю наша страна на 10-й позиции. Лидируют США – 78,6 млн доз, Китай – 52,5 млн, Великобритания – 21,3 млн, Индия – 15 млн, Турция – 9,1 млн.

А вот по числу прививок (доз) на душу населения Россия (родина первой в мире зарегистрированной вакцины) даже не в первой двадцатке (3 на 100 человек). Вперед вырвался Израиль с фантастическим результатом – 91,5 на сотню граждан. Второе место почему-то у Сейшельских островов (72), за ними Арабские Эмираты (59), Великобритания (28,5) и США (20,5).

В Израиле используют вакцину Pfizer. Но речь, конечно, идет не о рекламной кампании именно этого препарата. Массовая вакцинация израильтян – это реклама эффективности прививок в целом. Других способов победить ковид, к сожалению, пока не изобрели. И остальной мир рассуждает примерно так: евреи почем зря колоться не станут – значит, «оно работает»!

Если завтра – «волна»?

Но Россия – это вам не какое-нибудь Иудейское царство. Страна у нас большая, разнородная. Здесь и «разливают» неравномерно. Это касается не только бюджетных средств, но и благ медицины. Поэтому близость к «бочке» имеет особое значение.

Никого не удивляет, что Москва превышает среднероссийский душевой показатель. Столичные власти с гордостью сообщают, что привито уже 600 тысяч москвичей (примерно 5 процентов населения мегаполиса).

На задворках великой державы ситуация, конечно, похуже. В Коми, по официальным данным, прививки получили 14 тысяч человек. Это 2,2% жителей республики. Для сравнения: Мурманская обл. – 3%, Карелия – 4%, НАО – 4,6%. По общему числу прививок наша республика на 66-м месте.

Для «коллективного иммунитета», по идее, нужно уколоть около 400 тысяч жителей региона. Если вакцинация в Коми будет идти такими же темпами, потребуется несколько лет. Не исключено, что к тому времени появятся другие штаммы или, того хуже, новый смертельный вирус. Кроме того, пессимисты предсказывают, что возможна и третья волна COVID-19.

Конечно, такие цифры, как 400 тысяч (по Коми) и 84 миллиона (по России) – гипотетические. Во-первых, антиковидных доз на всех пока не хватает. Во-вторых, многие россияне (по опросам – чуть ли не 60 процентов!) не желают прививаться. Помимо явных «ковид-диссидентов» есть и просто осторожные люди, которые по разным причинам выжидают. И, кстати, один из них сам Владимир Путин.

Владимир СУМАРОКОВ.