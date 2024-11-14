Все, приехали! (Блиц от 15 ноября)

Фирменный поезд «Сияние Севера», который республика в свое время купила за 334 млн рублей, был продан за 110 млн рублей.

Фирменные вагоны четырежды выставлялись на торги, при этом каждый раз цена снижалась и упала до 227 млн рублей, но покупателей все равно не было. В итоге на последних торгах, состоявшихся в октябре, собственником поезда за 110,7 млн руб. стало АО «Федеральная пассажирская компания».

Скорбные новости этой недели

На днях стало известно о гибели еще восьми бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Сергей Осташов из Печоры, Александр Данцевич из села Колва Усинского района, Василий Попеску из Удорского района, Семен Коданев из Сыктывкара, Николай Минке из села Усть-Нем Усть-Куломского района, Иван Шмиткинас родом из Удорского района, Кирилл Мезенцев из поселка Приуральский Троицко-Печорского района, Андрей Липатов из Печоры.

Глава уходит в отставку

Глава администрации Троицко-Печорского района Алексей Целищев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Напомним, что г-н Целищев занимал эту должность с 2019 года, сменив Илью Сидорина, ставшего депутатом Госсовета Коми. Конкурс на замещение вакансии главы муниципалитета завершится 28 ноября. Пока же обязанности руководителя администрации временно исполняет Елена Петухова.

Пять «лимонов» – на свалки

В Коми выделят деньги на ликвидацию несанкционированных свалок.

По словам министра природных ресурсов Коми Екатерины Киселевич, с 2025 года будет возможна реализация «народных проектов» по очистке территории от несанкционированных свалок вблизи или на территории населенных пунктов. Заявки на получение средств уже подали представители Ухты, Вуктыла, Княжпогостского, Сыктывдинского и Сысольского районов.

Четверо – на одно место

Ученый совет СГУ имени П. Сорокина включил в список четверых кандидатов на должность ректора.

Это проректор по цифровой трансформации университета Владимир Миронов, проректор по научной и инновационной деятельности СГУ Наталья Новикова, директор Юридического института университета Василий Потапов, действующий ректор СГУ Ольга Сотникова. 5 декабря в министерстве пройдет аттестация кандидатов на должность ректора, по итогам которой и будет вынесено решение, кто из претендентов возглавит вуз.

Монополист поднимает цены

С 1 декабря с.г. компания «РЖД» намерена увеличить стоимость железнодорожных билетов.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на антимонопольное ведомство, тарифы для пассажиров могут подняться на 11,6%, а на грузовые перевозки – на 13,8%. Это значительно выше уровня прогнозной инфляции на этот год (8-8,5%).

Каждый десятый будет уволен

Правительство России запускает новый этап оптимизации государственной службы.

К 1 июля следующего года штатная численность территориальных подразделений госорганов должна сократиться на 10%. Зарплаты сокращаемых сотрудников могут быть направлены на повышение оплаты труда оставшихся. Сокращение связано в том числе с активным внедрением цифровых технологий, что приводит к уменьшению спроса на услуги, требующие участия людей. Согласно данным Комистата, на начало 2023 года численность работников федеральных государственных органов в республике составляла 12783 человека.

Выберут «главного по палате»

Общественная палата Коми готовится к выборам своего председателя.

Имя будущего председателя станет известно 22 ноября, когда члены нового состава соберутся на свое первое пленарное заседание. Нынешний председатель ОП Григорий Хатанзейский отчитается о том, что было сделано за три года, а затем состоятся выборы нового председателя на предстоящие три года. На мероприятии ожидают гостей – руководителей региона и председателя ОП России Владимира Зорина.

Нарушители пополнили бюджет

Благодаря фотовидеофиксации за нарушение ПДД в виде штрафов в казну поступило 98 млн рублей.

Стационарные системы и передвижные комплексы фотовидеофиксации в 2024 году зафиксировали более 300 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказала и.о. министра строительства и ЖКХ Республики Коми Анастасия Пихней на заседании Госсовета Коми.

Кому уголька?

На торги выставлено право пользования участком недр Усинского месторождения.

Недропользователь сможет проводить разведку и добычу каменного угля марки «Ж» недалеко от Воркуты. По территории участка проходит железнодорожная магистраль Москва – Воркута и ж/д ветка Чум-Лабытнанги. Непосредственно на площади участка находится станция Кык-Шор. Начальная цена лота составляет 1,94 млрд рублей, а срок пользования участком – 20 лет. Заявки принимаются до 11 декабря, итоги аукциона планируется подвести 27 декабря.

А кому нефти?

На торги выставлен также участок недр Адакский с залежами нефти.

Участок расположен на расстоянии 60 км северо-западнее города Инты. На юге участка находится деревня Адзьва. Площадь участка составляет 822 кв.км. Прогнозные ресурсы нефти категории D0 составляют почти 33 млн тонн, категории Dл – 27 млн тонн. Начальная цена составляет 382,5 млн рублей. Срок пользования участком недр – 27 лет. Победитель будет определен 3 декабря.

Летка: очень «грязная» тема

В селе Летка установят канализационную станцию слива жидких бытовых отходов.

На сайте госзакупок размещена заявка на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы канализационного комплекса и станции слива жидких бытовых отходов. Начальная стоимость закупки оценивается в 110,8 млн рублей. Организации, желающие принять участие в аукционе, могут подать документы до 25 ноября. 13 декабря конкурсная комиссия подведет итоги и определит подрядчика, с которым будет заключен договор.

Фиктивная прописка

В квартире усинской пенсионерки нашли «виртуальную» уроженку Киргизии.

Сотрудники миграционной службы усинского отдела МВД установили, что 63-летняя усинка прописала на своей жилплощади 27-летнюю женщину из Киргизии без фактического предоставления ей права на проживание. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.