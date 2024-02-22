Все в порядке: падаем! Коми в числе аутсайдеров по качеству жизни

В нашей республике хоть какая-то стабильность. Последние три года стабильно падает качество жизни жителей региона.



Такой вывод следует из традиционного февральского рейтинга, который ежегодно публикует информационное проправительственное агентство «РИА Новости» на основе данных официальной статистики.

В 2021 году в рейтинге по качеству жизни Республика Коми находилась на 65 месте среди российских регионов, в 2022 году – на 69, в 2023 году – на 71 месте.

При составлении рейтинга отбирается 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе – от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания. Наиболее важные показатели рейтинга – уровень доходов населения, жилищные условия, занятость,

безопасность проживания, демографическая ситуация, экология, здоровье и уровень образования.

Ожидаемо первые позиции в рейтинге по качеству жизни занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также входят: Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский АО, Ростовская область и Самарская область.

В подвале рейтинга также обошлось без неожиданностей: Тыва, Ингушетия, Еврейская АО, Забайкальский край, Бурятия.

Резко улучшили свои рейтинговые позиции в 2023 году по сравнению с 2022 годом Пермский край, Северная Осетия, Калмыкия, Астраханская область и Удмуртия.

Что касается Республики Коми, то падение рейтинга по качеству жизни можно назвать неожиданностью, поскольку регион ежегодно переписывает рекорды по собираемости налогов. По итогам 2023 года Коми вплотную приблизилась к 600 млрд рублей! Но из них в регионе остается чуть больше 100 млрд рублей, все, что выше, уходит в федеральный бюджет.

Вывод простой: качество жизни людей в том или ином регионе напрямую не зависит от того, в какую категорию он входит – «доноры федерального бюджета», как Республика Коми, или «дотационные», как Дагестан, Чечня или Кировская область (наш географический сосед сейчас занимает 66 строчку рейтинга).

Сергей ПАВЛОВ.