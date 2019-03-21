Всем ли медсестрам раздали по серьгам?

Зарплата врачей в республике в 2018 году составила в среднем 90 тысяч рублей. Среднему медперсоналу в регионе платили по 45 тысяч рублей в месяц, а младший получал по 43 тысячи. Такие данные недавно привела вице-премьер Коми Наталья Михальченкова.

– Зарплата врачей в 2018 году в Коми к уровню 2017 года увеличились на 40% и составила в среднем по республике 90 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 31% и составила 45 тысяч рублей. Средняя зарплата младшего медицинского персонала по региону составила 43 тысячи рублей, рост произошел на 71%, – рапортуют чиновники.

Соответствуют ли эти цифры действительности – тема отдельного разговора. Но давайте спросим: за счет чего (судя по отчетам) произошло увеличение зарплат медперсонала? Оказывается – за счет средств ОМС (обязательного медицинского страхования). Напомним, что ФОМС создан в первую очередь для обеспечения больных бесплатными медуслугами. И если там вдруг нашлись «лишние» деньги, это, как минимум, вызывает вопросы.

Но дело не только в деньгах фонда. Очевидно, что чиновники пытаются сэкономить, в том числе и перераспределяя зарплату внутри лечебных учреждений. В результате медработников в Коми по-прежнему не хватает, а оставшиеся зачастую работают на 1,25, 1,5, а то и на две ставки.

Ради чего же вся эта профанация? Цель только одна – красиво отчитаться перед Москвой о том, что в Коми успешно выполняются «майские указы» Владимира Путина.