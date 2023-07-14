40 км типичной для Севера грунтовой дороги – разбитой, с глубокими колеями и ямами. Расстояние вроде небольшое, но этого достаточно, чтобы села и поселки в точке «Б» на другом конце пути были оторваны от цивилизации.

Для жителей и властей Коми эта грунтовка до поселка Нючпас Койгородского района служила, видимо, непреодолимой преградой. И мощный храм, едва преодолевший столетие, тихо разрушался. Без присмотра, без заботы, слабо оберегаемый бесполезной табличкой «Памятник деревянного зодчества. Подлежит охране как всенародное достояние».

Надо спасать!

О том, что это всенародное достояние давно надо не охранять, а спасать, знали жители поселка и специалисты. Но реально возрождать храм взялись только волонтеры из организации «Общее дело», занимающейся восстановлением деревянных храмов Севера.

Год назад они побывали здесь с так называемой разведкой – оценили масштаб разрушений и определили, какие стройматериалы нужны для консервации храма.

Речь о реставрации и не велась: для этого требуется и иная квалификация, и совсем иной уровень расходов. Тем более что все материалы в «Общем деле» приобретают сами – на личные пожертвования или, если повезет, благотворительную помощь от предпринимателей.

А этим летом волонтеры «Общего дела» выбрались в Нючпас уже с полноценной экспедицией – разгребать завалы, строгать доски, стелить пол и кровлю. 20 июня около десяти добровольцев из Москвы приехали в поселок и застали церковь Прокопия Устюжского в аварийном и запущенном состоянии.

– Храм был завален землей и элементами обрушившейся конструкции. Мусор доходил до середины окон храма, отсутствовали полы, – отмечает руководитель экспедиции Михаил Костиков. – За неделю команда расчистила помещение, а мусор помогла вывезти администрация Койгородского района. Мы соорудили над алтарем консервационную кровлю, сделали в колокольне полицы и настелили пол в молельной и алтарной части.

«Нам бы найти архитектора»

Сыктывкарец Владимир Кривцун, не раз бывавший в Нючпасе, поразился преображению церкви. Он не один год по-своему тоже пытался ее возродить – обращался в епархию, чтобы там выделили священника для богослужений в Нючпасе, но безрезультатно. В 2021 году в своих поисках он обратился к иеромонаху Иннокентию (Бенца) из села Черныш соседнего района, восстановившему около десятка храмов в республике. Тот согласился съездить в Нючпас и впервые за десятки лет провел в брошенном храме молебен. После богослужения кто-то из жителей тогда воскликнул: «Нам бы архитектора прислали, чтобы храм восстановить!»

И просьба отчасти сбылась. Только вместо архитектора на время своих отпусков приехали волонтеры – в обычной жизни менеджеры, программисты и педагоги. А в ознаменование восстановления церкви владыка Матфей, архиепископ Егорьевский, 1 июля отслужил всенощное бдение и литургию.

– Было ощущение Пасхи в июле, такая радость и в храме, и вокруг была разлита, – делится эмоциями Владимир Кривцун.

В макушку лета – на колокольню

На этой неделе волонтеры из «Общего дела», выполнив то, что им по силам, оставили работы на нючпасской церкви до будущего лета. Зато следом готовятся две новые экспедиции.

С 15 июля в деревне Мошъюга Ижемского района продолжатся работы на колокольне. Год назад «Трибуна» рассказывала, как приезжие добровольцы взялись за восстановление уникальной 25-метровой деревянной постройки, возведенной в 1884 году. Тогда они перекрыли один из уровней звона – заменили прогнившие полы, частично сделали консервацию купола, установили на макушке крест. Но задач, как замечает руководитель экспедиции из «Общего дела» Ирина Милова, на объекте хватит и на этот сезон.

– Нужно перекрыть полы на первом и третьем ярусе колокольни, завершить изготовление консервационной кровли колокольни, сделать консервацию полиц третьего яруса колокольни, – говорит Ирина Милова. – И в финале покрыть антисептиком все консервационные материалы.

Если бы не ижемский активист Иван Артеев, который вышел с инициативой в Управление по охране объектов культурного наследия Коми и вместе с земляками смог получить грант из «Народного бюджета», неизвестно, занялся ли бы кто-то колокольней в ближайшее время. Но благодаря его хлопотам закупленных стройматериалов хватит и на это лето, а вот рабочих рук недостаточно. В первую очередь, по словам командира экспедиции Ирины Миловой, нужны специалисты по высотным работам и промышленные альпинисты. Тем не менее, присоединиться к экспедиции и помочь в восстановлении колокольни в Мошъюге до 29 июля может любой житель Коми.

Плачевное состояние

Третий объект, которым займутся волонтеры в этом сезоне в Коми, – часовня в деревне Кони Княжпогостского района. Здесь за помощью в восстановлении старинной постройки к «Общему делу» обратилось уже само Управление по охране объектов культурного наследия региона. Как пояснила Лидия Курицына, координатор проекта «Общее дело», по их запросу архитектор Александра Дзисько разработала проект консервации часовни. На неделю с 9 сентября сюда также приедут волонтеры.

– Часовня XIX века находится в плачевном состоянии, есть прогнившие венцы, – отмечает Лидия. – Первостепенная задача, которая займет много времени, – это разбор завалов. При идеальном раскладе часовню после этого нужно выровнять и перекрыть крышу кровельным покрытием ондулин. Александра Дзисько проводит такие противоаварийные работы, которые очень приближены к реставрации. Будем надеяться, что здесь все так и получится.



Возможно, скептики посчитают, что современный ондулин не вернет памятнику деревянного зодчества первоначальный облик, да и будет смотреться на нем не уместно. Но, как уверяет Лидия Курицына, этот материал не раз использовали мастера для старинных храмов.

– Есть несколько аргументов в пользу ондулина для консервации, – говорит Лидия. – Первый – на него дают гарантию 20-25 лет. Второй — этот материал легкий для работ и довольно надежный. И третий, главный аргумент – нам его посоветовали реставраторы музея Кижи, которые его использовали в консервации. Мы сначала к этому отнеслись осторожно, думая, как он будет смотреться на объекте. Сделали в Карелии пилотный проект – использовали на часовне, в итоге все вышло здорово. Поэтому сейчас мы получаем разрешение у охраны памятников и используем ондулин, где можно. Это покрытие темно-серого цвета, и с деревянной часовней будет смотреться гармонично. Такой крыши на четверть века хватит точно.

Как в Мошъюге, так и для восстановления часовни в деревне Кони «Общее дело» приглашает волонтеров из нашей республики. По словам Лидии Курицыной, здесь нет никаких требований к профессии: «Важно, чтобы человек понимал, что едет именно трудиться. А работа найдется для каждого».

Наталия Бешкарева.