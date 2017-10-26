Вскрытие показало, что сыктывкарский программист обладает феноменальной памятью

22 октября на телеканале «Россия» показали очередной выпуск популярного шоу «Удивительные люди». Его участником стал наш земляк Александр Бабаев.

«Ограбление века»

Ведущий шоу Александр Гуревич представил гостя из Коми как «человека-дешифратора бинарных кодов». И чтобы проверить его способности, дал необычное задание — вскрыть сейф.

— Мы начинаем испытание для Александра Бабаева, — объявил господин Гуревич. — Добро пожаловать в хранилище проекта «Удивительные люди»! В центре вы видите внушительную сумму денег, доступ к которой ограничен лазерной сигнализацией. Вокруг находится восемь энергоблоков, питающих эту сигнализацию. Задача – отключить каждый из них и получить доступ к деньгам.

На экране появились восемь кодов подряд. Все они были записаны в двоичной системе. Участнику испытаний требовалось перевести их в десятичную систему и запомнить получившиеся результаты. После чего подойти к каждому энергоблоку и ввести пароль.

Поразительно, что, когда на экран вывели все эти пресловутые бинарные коды из единиц и нулей, Александр запомнил их и перевел в десятичный шифр буквально за 50(!) секунд.

— Вы уже перевели в десятичный? — удивился Гуревич.

Александр Бабаев утвердительно кивнул головой.

— Ну если так, то «ограбление века» начинается. Прошу вас! — скомандовал ведущий шоу.

Введя в компьютеры энергоблоков восемь полученных шифров, Александр Бабаев успешно отключил систему охраны. На все про все у него ушло две минуты.

— Все энергоблоки разблокированы, все коды и шифры угаданы. Ограбление состоялось! Деньги ваши, — с пафосом заявил Гуревич.

«Они меня не удивили»

В минувший понедельник корреспондент «Трибуны» пообщалась «со взломщиком» сейфа Александром Бабаевым.

— Вас еще полиция не разыскивает? Сколько у вас на счету «ограбленных банков» и «вскрытых сейфов»? — спрашиваю участника шоу «Удивительные люди».

— Это не по телефону и не для «Трибуны». А то моя карьера быстро закончится, — пошутил Александр.

— На шоу вам удалось вскрыть сейф, где лежала куча денег. Они правда вам достались?

— Нет, конечно. Деньги-то ненастоящие! Я действительно удивил организаторов шоу. А вот они меня, к сожалению, нет.

Битой по голове

По первому образованию Александр Бабаев электромонтер. После техникума он закончил филологический факультет Сыктывкарского государственного университета. Сейчас он работает программистом, а также проводит спецтренинги по развитию интеллекта.

Его феноменальные способности — это результат упорных интеллектуальных тренингов. Бабаев утверждает, что любой человек в любом возрасте способен натренировать память.

Он начал увлекаться тренировкой мозга еще будучи студентом университета. На учебных «парах» Александр просил однокурсниц писать на листочке длинные ряды чисел. И тут же их безошибочно воспроизводил. По словам Бабаева, тогда это была просто забава — хотел удивить девчонок. И это ему с легкостью удавалось.

Но однажды Александр получил серьезную травму — его сильно ударили битой по голове. Результат — амнезия. Память как будто стерли — из нее исчезли знакомые прежде лица, фамилии, даты… Спасение от грозившего ему слабоумия он нашел в системе тренировки мозга. После интенсивных занятий амнезия быстро прошла. Но на этом Александр не остановился — стал и дальше развивать интеллект, который, по его словам, можно «качать» так же, как и мускулы.

— Я не просто восстановил все воспоминания, но и обрел способность запоминать огромный объем информации, причем на высокой скорости, — говорит Александр.

Нашли «в сетях»

— Участие в шоу «Удивительные люди» — это была ваша инициатива? — спрашиваю Александра.

— Нет, продюсеры шоу меня нашли сами. О своем увлечении я пишу в социальных сетях. Видимо, они натолкнулись на мои публикации. И весной нынешнего года позвонили: предложили принять участие в кастинге. Я записал и отправил им видеопрезентацию: что умею, что могу. Через два месяца сообщили, что кастинг успешно пройден и в начале сентября мне нужно приехать в Москву для съемок.

— Операция по «вскрытию» сейфа была впечатляющей. А что вы еще умеете?

— Если у человека развита память, то совершенно неважно, что запоминать — иностранные языки или порядок случайных чисел. К примеру, я изучал основные индоевропейские языки – английский, немецкий, испанский, французский. Кроме того, «старые мертвые языки» — латынь, древнегреческий. Вообще, я запоминаю любую информацию, большие тексты, толстые книги…

— Вы можете пересказать наизусть полностью какой-либо роман?

— Вплоть до каждой буквы — конечно, нет. Но это мне и не надо, у меня не фотографическая память, а такая, которую человек может развить, чтобы запомнить всю необходимую ему информацию.

Александр Бабаев проводит в Сыктывкаре специальные тренинги для желающих развивать память. Курс занятий одной группы, как правило, рассчитан на месяц-полтора. Потом набирается новая группа. Кстати, следующие занятия начнутся через неделю.

Екатерина МАКАРОВА.