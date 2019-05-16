Вскрытие показало, что ядовитая свалка не ликвидирована

Житель поселка Язель Сыктывдинского района Андрей Головко собирается на личный прием к главе республики, дабы рассказать губернатору о том, что его подчиненные не выполняют своих обещаний. Речь идет об обещаниях ликвидировать «химическое болото» на окраине поселка.

«Здесь птицы не поют»

Впервые в «Трибуну» Андрей Головко обратился еще в 2015 году. Он поведал о том, что рядом с поселком Язель в сосновом бору возникло рукотворное ядовитое болото. Потому что в бывший песчаный карьер долгое время свозились опилки с территории сыктывкарского фанерного производства. Эти отходы содержат опасный яд – формальдегид. Запах вокруг такой, что ни одна птица к этому месту не приближается…

Жалобы жителей Язеля долго оставались безответными. Даже после того, как этим вопросом занялся депутат районного Совета Евгений Потолицын. С большим трудом ему удалось добиться, чтобы прокуратура проверила бывший карьер. Надзорный орган обнаружил там нарушения природоохранного законодательства и обратился в суд.

В 2016 году было принято судебное решение о рекультивации территории карьера, превратившегося в свалку отходов. ООО «СевЛесПил» и индивидуального предпринимателя Н. Рохлину, которые занимались вывозкой опилок, обязали ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.

Однако рекультивация — дело непростое, затратное. Она проводится по специальной технологии, с соблюдением многих нормативов. А в Язеле пятиметровый слой опилок просто прикрыли песком и заровняли поверхность.

После очередной проверки предприятие получило новое предписание, согласно которому опилки (а это свыше 40 тысяч «кубов»!) нужно было куда-то вывезти, а вместо них завезти грунт и посадить здесь молодые деревья.

Дайте только срок…

Опилки предполагалось сжигать на собственной мини-ТЭЦ, на что требовалось время. Поэтому руководство предприятия попросило перенести срок исполнения решения. Суд согласился и перенес срок окончания рекультивации до 1 декабря 2018 года. За это время опилки из заполненного карьера, по идее, должны были сгореть в котельной предприятия.

В ноябре прошлого года депутат Потолицын получил извещение о том, что ООО «СевЛесПил» исполнило решение суда. А уже 1 декабря упрямый Потолицын пригласил на место свалки представителей природоохранной службы. Как и ожидалось, они обнаружили под тонким слоем земли сырые опилки. Однако выпавший снег «запорошил» следы «вскрытия», поэтому дело решили отложить до весны.

Что увидели в ямах

В минувший вторник, 14 мая, на место рекультивированного (по документам) карьера выехала комиссия, в которой находились представители Росприроднадзора, прокуратуры Сыктывдинского района, отдела по охране окружающей среды, общественники, а также корреспондент «Трибуны». Приехали, конечно, и «зачинщики» — А. Головко и Е. Потолицын. Они наняли экскаватор, который вырыл несколько ям.

Под тонким слоем земли члены комиссии увидели все те же опилки. А в некоторых местах — еще и древесные отходы — доски, щепа, кора (сюда перед засыпкой карьера песком свозили мусор все кому не лень).

Андрей Головко рассказал, что еще три года назад он обращался за консультацией в одну из городских лабораторий, где ему пояснили, что через несколько лет формальдегидные опилки сгниют, а засыпанное поле превратится в огромное болото величиной в 7,2 гектара. А в качестве «наглядного пособия» Андрей показал комиссии другой такой же объект, находящийся рядом – ранее «рекультивированный» карьер площадью в 3,2 га. На этом месте за последние годы не выросло ни травинки, а вся поверхность пошла волнами. Почва здесь опускается, проседает вместе с гниющими опилками…

Комиссия пришла к печальному выводу: судебные приставы по какой-то причине, вероятно, «вошли в положение» «СевЛесПила» и не проверили фактическое исполнение решения суда. Свалка древесных отходов, которая образовалась на месте бывшего карьера, не ликвидирована. Теперь прокуратура, видимо, будет снова обращаться в суд с требованием реального исполнения ранее принятого решения.

Анатолий ПОЛЬКИН.