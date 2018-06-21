Вскрытие в морге покажет, какую воду вы употребляли при жизни

В Коми в питьевой воде обнаружены железо, мышьяк и канцерогены. Об этом в своем ежегодном докладе сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали воду в 339 мониторинговых точках на 20 территориях республики. «Территориями риска» по содержанию микроорганизмов в питьевой воде стали Сыктывкар, Ухта, Печора, Корткеросский, Сыктывдинский и Усть-Вымский районы.

Основное негативное влияние на здоровье населения оказывают железо, хром, фтор и мышьяк. Эти вещества, как обнаружилось, содержатся в питьевой воде системы централизованного водоснабжения. Наибольший риск токсического воздействия этих загрязнителей при постоянном употреблении такой воды у жителей Сосногорска, Сыктывкара, Удорского, Усть-Цилемского, Княжпогостского и Троицко-Печорского районов.

Удар по почкам и печени

В воде зародилась жизнь, а сам человек на две третьих состоит из воды. Почти 80% заболеваний связано прямо или косвенно с качеством употребляемой воды. Для нормального функционирования всех органов и систем необходимо как минимум 1,5 литра воды в день. И она должна быть по крайней мере не вредной.

Качество водопроводной воды в Коми вызывает серьезные опасения как медиков, так и экологов. Да это и не удивительно при состоянии нашей канализации и водопроводов. Прибавьте еще и тот факт, что некоторые промышленные предприятия сбрасывают свои отходы в близлежащие реки и озера.

Если очистить 35 тонн водопроводной воды (примерно столько выпивает один человек за свою жизнь), то в результате получим порядка 420 стаканов солей и загрязнителей. Этот водный «мусор» остается в нашем организме: оседает в суставах, сосудах, внутренних органах. И это приводит к тяжелым болезням.

Питьевая вода в Коми содержит слишком много железа. Это сказывается на состоянии иммунной системы, крови и кожи жителей региона. Хром влияет на печень, почки, желудочно-кишечный тракт и слизистые. Фтор негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте, переносится кровью ко всем органам, оседает в костях и зубах. Мышьяк влияет на иммунитет, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, кожу, желудочно-кишечный тракт. Кроме того, наличие в воде канцерогенов может запустить механизм роста злокачественных новообразований в организме, то есть привести к онкозаболеваниям.

Железо и другие растворенные в воде минералы можно наглядно увидеть… в морге. Не так давно патологоанатом продемонстрировал мне целую коллекцию разноцветных камней, извлеченных из желудков и почек умерших сыктывкарцев…

Ржавые трубы

Что же делать для того, чтобы организм получал полезную «живую» воду, а не «мертвую» грязную? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Александр Рымарь.

— Воду из-под крана пить можно, — успокоил Александр Иванович. — Но есть случаи отклонений. За качеством питьевой воды должны следить администрации муниципалитетов. Во многих сельских населенных пунктах нет водоочистных сооружений, и вода по трубам из скважин и колодцев поступает населению неочищенной.

Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 процента. Однако эта норма зачастую нарушается. К примеру, в Сыктывкаре в районе Красной горы вода – как слеза младенца, но, пока она доходит по ржавым металлическим трубам, в ней появляются примеси. Надеемся, что скоро все водоразводящие сети заменят. Могут надеяться на улучшение качества питьевой воды и жители Микуни. Там работы уже ведутся.

— При хлорировании воды образуются соединения, влияющие на эндокринную и нервную системы. Почему же до сих пор в воду добавляют хлор?

— Хлором воду не очищают. Хлор — это дезинфицирующий реагент, который в установленной норме добавляется в воду для того, чтобы уменьшить микробные загрязнения. Но все зависит от концентрации. Я хорошо помню, какой была вода в Сыктывкаре в 90-е годы: открываешь кран — и в нос шибает, глаза слезятся от хлорки. Но теперь такого нет.

Смерть микробам!

— Александр Иванович, а полезна ли кипяченая вода и обязательно ли надо ее кипятить?

— Ни в каких нормативах не сказано, что питьевая вода должна быть абсолютно стерильной. В ней допускается некоторое количество микроорганизмов. Вода, как универсальный растворитель, содержит массу микро- и макроэлементов, незаменимых для человека. Ученые определили, что дважды дистиллированная вода не полезна для человека. А если воду кипятить более 20-30 минут, то там вообще никаких живых микроорганизмов не будет.

— В магазинах продают бытовые фильтры. Вы рекомендуете ими пользоваться?

— Конечно, домашние фильтры очищают воду. Только нужно не ошибиться с маркой, моделью, приняв за основу все-таки исходные качества воды и уровень защиты, который этот бытовой прибор

обещает. Иногда достаточно недорогого водоочистителя-кувшина, который очистит воду от железа, запаха, привкуса. В других случаях потребуется монтаж специальной дорогостоящей очистительной системы.

— Сыктывкарский ученый Иван Пальшин считает, что талая вода — природный энергетик, насыщающий организм здоровьем и силой. А вы исследовали талую воду?

— Ивана Пальшина я знаю лично, мы с ним общались. Возможно, рациональное зерно в его утверждениях есть. Однако наше ведомство не занимается научными исследованиями, и оценивать подобные теории я не берусь.

Екатерина МАКАРОВА.