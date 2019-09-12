Вслед за школами и больницами в Коми предлагают «оптимизировать» МФЦ

Похоже, над системой МФЦ («Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг») тоже нависла угроза «оптимизации».

Как показала проведенная Контрольно-счетной палатой Коми проверка, в работе системы обнаружены существенные недостатки. А главное — «наблюдается снижение количества обращений граждан в МФЦ». Число обращений по республике в 2018 году в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 96 тысяч (на 11,7%), а в таких муниципальных образованиях, как «Сосногорск», «Печора», «Усинск», – аж на 50 процентов.

При этом штатная численность сотрудников МФЦ выросла на 20,3 процента и составила 457 человек.

За колонками цифр

На территории республики в 2018 году в среднем на 3,4 тыс. человек приходилось одно окно МФЦ. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в прошлом году составила всего 52% (должно быть 70%).

По итогам проверки ревизоры поставили перед Госсоветом и правительством Коми вопрос об оптимизации сети МФЦ. Вероятно, речь может идти не только о сокращении штатов, но и о закрытии некоторых «окошек».

Все услуги – в одном месте

Сегодня любой МФЦ — это центр, который оказывает государственные и муниципальные услуги. В том числе услуги по операциям с недвижимостью (купля-продажа и т.д.), оформлению паспортов и загранпаспортов, кадастровым и налоговым операциям, согласованию квартирных перепланировок и многие другие, вплоть до записи ребенка в детский сад. Получать услуги по принципу «одного окошка» — это удобно, в МФЦ практически нет очередей, прием ведется и по предварительной записи.

Однако в высоких кабинетах уже ведутся разговоры о том, что МФЦ себя вскоре изживут. Так, вице-премьер Максим Акимов недавно заявил, что рассчитывает на ликвидацию многофункциональных центров благодаря цифровизации. Скоро любые документы можно будет оформить дистанционно, МФЦ не понадобятся, отметил он. А еще он указал, что из сотни предоставляемых МФЦ услуг большинство является невостребованными. Это же, кстати, отметили и ревизоры КСП после проверки республиканской системы: в акте указано, что из почти 260 услуг, которые могут оказывать сотрудники центра, около 60 не востребованы.

Анатолий ПОЛЬКИН.