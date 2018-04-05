Вставить зубы для ветеранов – проблема

«В «Трибуне» мы прочитали, что «ижемские ветераны остались без льготного зубопротезирования». И у нас в Усть-Вымском районе многие вообще не могут воспользоваться этой льготой», — пишут местные жители.

«В районе только одна специализированная клиника — в Микуни, но цены там «кусаются». А ехать в Сыктывкар — дорого (одна поездка обойдется в тысячу рублей). Поэтому многие ездят в соседний Яренск (Архангельская область). До Яренска всего 30 км, и цены на протезы там вполне приемлемые.

Оплату каждый производит лично в бухгалтерию больницы, а тебе выдают квитанцию и договор на зубопротезирование. Однако когда мы предъявили эти документы в нашу соцзащиту, нам отказали в получении льготы. Оказывается, эта льгота действует только на территории Коми. А Яренск — это уже «чужая» территория.

Но мы же все живем в России. И при чем здесь место, где мы поправляли здоровье? Получается, что льгота на бумаге есть, а на деле ее нет», — заключают устьвымцы.

Ветераны бывают разные

К сожалению, многие читатели путают два разных статуса, дающих право на льготы. Первый (федеральный) — «ветеран труда». Второй (региональный) — «ветеран труда Республики Коми».

Федеральный статус «ветеран труда» предоставляет возможность реализовать льготу в любом регионе России. Но чтобы его получить, необходимы награды (правительственные или ведомственные), в том числе ордена и медали.

«Ветераном труда Республики Коми» стать гораздо проще. С 1 января 2017 года для получения такого статуса кроме достижения гражданами определенного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), получения страховой пенсии по старости надо иметь трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. При этом надо значительную часть стажа заработать именно в Коми — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Или иметь государственную награду Республики Коми.

Увы, реализовать республиканскую льготу за пределами Коми нельзя.

Скажем, пенсионер Павел Иванович имеет статус ветерана труда РК, а с ним и льготы. Он собирается переехать с Севера в регион с более мягким климатом. Но в своей родной Ивановской области пенсионер уже не будет получать «ветеранских доплат». Ведь его заслуги признаны лишь Республикой Коми.

Собирай по копеечке

В региональном соцпакете, положенном ветерану труда Коми, есть и льгота по зубопротезированию. Ее можно получить «натурой» (услугой) или деньгами. В монетизированном виде льгота по зубопротезированию составляет 20,22 руб. в месяц. В год получается 240 рублей.

Сумма настолько мизерная, что менять эту льготу на деньги почти не имеет смысла. Пока накопишь на один зуб, остальные выпадут.

Ксения КОТОВА.