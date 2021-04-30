Встречайте Светлую Пасху! Почему надо красить яйца и слушать колокольный звон

2 мая – праздник Светлого Христова Воскресения. Это главное событие года для всех православных христиан.

Как рассказал «Трибуне» настоятель Свято-Казанского храма, секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп, в отличие от остальных праздников, Воскресение Христово имеет самый продолжительный период — отмечается 40 дней до Вознесения Господня (в этом году – 10 июня).

Первый период называется Светлой седмицей, особенность которой в том, что все богослужения совершаются по чину Пасхи. Некоторые люди в этот день идут на кладбище, но Пасха – праздник живых, а не мертвых. Для поминания близких есть особый день – Радоница (11 мая), которую еще называют Пасхой для усопших.

Почему люди раньше ходили на Пасху на кладбище? Да потому что в период атеизма им не разрешали праздновать ни дома, ни в церкви. Чтобы как-то сохранить традиции, люди приходили на могилки. А сейчас есть возможность и дома отпраздновать, и в храме, – говорит отец Филипп.

Ночью привезут огонь

Но все же в этом году есть некоторые ограничения. Из-за коронавируса традиционные Крестные ходы будут проводиться только на территории храмов – уличные шествия по-прежнему под запретом.

Однако, по словам отца Филиппа, возможно, будет организован автомобильный Крестный ход: 8 мая верующие смогут на своем автотранспорте проехать от Сыктывкара до Ыба. Освящение куличей и яиц пройдет с ограничением количества людей: часть в храме и часть на улице.

В этом году в храмы Коми прибудет и благодатный огонь. При содействии главы Коми его привезут в Стефановский собор в ночь с 1 на 2 мая. Оттуда уже будет доставлен во все храмы в течении Светлой седмицы. Верующие смогут принести его в свои дома и разжигать светильники.

Лучше нету того цвета

Традиционный пасхальный символ и, вместе с тем, церковно-обрядовая пища – яйцо. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху – древний христианский обычай. Их дарят при троекратном пасхальном целовании и приветствии «Христос воскресе!» При этом принято, чтобы приветствуемый отвечал: «Воистину воскресе!».

Раньше наши бабушки красили яйца луковой шелухой, чтобы они были красными. Теперь же – нет предела творчеству: красят в любые цвета радуги. Однако пасхальный цвет все-таки – красный (символизирует воскрешение Христа).

Есть известная история о святой Марии Магдалине. Она пришла к римскому императору Тиберию и воскликнула: «Христос Воскрес!» Он не поверил в это и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем человек воскреснет. И после этих слов в руках потрясенного императора яйцо действительно покраснело. Отсюда и пошла эта пасхальная традиция.

Народ верит, что освященное пасхальное яйцо обладает особенной силой. Несколько яиц оставляли дома, хранили за иконкой. Считалось, что пасхальное яйцо оберегает дом, может спасти от пожара. Скорлупу яйца никогда не выбрасывали, использовали для посева, чтобы был богатый урожай. Использовали его и в магии. Знахари «катали яйцо» – и больной выздоравливал. Пасхальным яйцом снимали и порчу.

Правда ли, что пасхальное яйцо обладает такой силой и не портится? Отец Филипп отвечает: «Мы сами были свидетелями, когда прихожанка принесла в храм яйцо, которое пролежало за иконкой более года, но было пригодно для употребления. Как святая вода меняет кристаллическую структуру и может хранится долго, так и пасхальное яйцо сохраняет свою свежесть. Оно как бы консервируется за счет молитвы и благодати духовной. Однако никакую магию церковь не признает и не одобряет».

Целительные звуки

Существует традиция: на Пасху, на Светлой седмице звонить в колокола всем желающим, а не только благословленным звонарям. Колокольный звон считается чудотворным, ему издревле приписывалась способность изгонять нечистую силу, развеивать злые чары, отводить грозу, исцелять болезни.

Старинный лечебник гласит: «Лучшее средство для снятия порчи — колокольный звон». Много веков назад наши предки знали, против какого «морового поветрия» (по нынешнему эпидемии) нужно круглосуточно «клепать» в колокола определенного тембра, пока не сгинет эта напасть.

Ученые давно изучают загадки колокольного звона. Группа исследователей под руководством российского ученого, кандидата биологических наук Ф. Шипунова установила, что колокола работают как генераторы энергии в ультразвуковом диапазоне, которые разрушают болезнетворную среду.

Даже звон небольшого комнатного колокольчика благоприятно воздействует на человеческий организм, считают некоторые исследователи. Впрочем, научных доказательств этому нет. Скорее, речь идет о влиянии колокольного звона на душевное состояние человека, а, значит, и на его психическое здоровье.

Много лет психиатр А. Гнездилов из Санкт-Петербурга успешно лечит ряд психических заболеваний с помощью колоколов. На его счету сотни исцеленных людей. Колокольный звон, оказывая необычайно сильное воздействие на человека, способен избавить его от стрессового состояния, помогает быстрее пройти психотерапевтическую реабилитацию, скорее вернуться к нормальной жизни после нервных потрясений.

В старину считалось, что если встать прямо под звенящим колокольчиком и загадать желание, оно непременно сбудется. Правда, сама церковь считает, что это всего лишь народное поверье.

Екатерина МАКАРОВА.