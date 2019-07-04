Вступают в силу новые ограничения по кредитам и займам

С 1 июля 2019 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года.

Начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в два раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.

Например, если человек взял взаймы 10 тысяч, то он отдаст не более 30 тысяч (10 тысяч – долг, 20 тысяч – проценты, неустойка, иные платежи).

Одновременно устанавливается предельное значение полной стоимости кредита (займа) и вводится ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО).