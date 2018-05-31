Всю жизнь ветеран копил свой единственный миллион, чтобы подарить его чужим детям

85-летний Евгений Попов из села Айкино Усть-Вымского района в январе нынешнего года подарил один миллион рублей социально-реабилитационному центру «Гаврош». Дедушка копил эти деньги долгие годы.

О своем поступке Евгений Васильевич поначалу никому не рассказывал. Как говорится, подарил — и забыл. Что, мол, об этом хвастать?

— Евгений Васильевич, вы не жалеете о своем поступке?

— Что ты! Я один, детей нет, завещать некому. Так бы и пропали. В районной газете «Вперед» я прочитал заметку, как тяжело живут дети в реабилитационном центре «Гаврош». Подумал: пусть они пользуются. Зато теперь у меня столько детей! — улыбается Евгений Васильевич.

Глядя, в каких условиях живет ветеран, трудно поверить, что он был владельцем такого капитала. В доме «миллионера» (теперь уже бывшего) — убогая мебель, железная кровать, старая печка, а все «удобства» — на улице.

Этот скромно одетый пенсионер всегда работал не покладая рук, мог бы хоть сейчас немного скрасить свой быт, пожить для себя. Но «для себя» Евгений Васильевич не умеет — не так воспитан…

Где родился, там и сгодился

Евгений Попов родился и вырос в Айкино. Отец трудился столяром, мать работала дояркой. В семье Евгений был старшим сыном. И получилось так, что единственным – младшие брат и сестра умерли еще до войны.

Детство его пришлось на военные годы.

— Когда началась война, я пошел в первый класс. Учиться ходил пешком до Усть-Выми. Неделю живу в интернате, на выходные — домой. Голодал, всякое было, — вспоминает пенсионер.

— После окончания школы хотел поступать в Архангельский институт, — продолжает он. — Но чтобы уехать далеко, нужны деньги. Поэтому поехал в Сыктывкар, закончил пединститут. Я историк, 40 лет учил айкинских ребят.

Свой первый и единственный миллион рублей Евгений Васильевич откладывал с первой получки. Как говорит, сначала копил просто так, на всякий случай. Свои сбережения он хранил в сельской сберкассе на шести книжках.

Еще будучи учителем, Евгению Васильевичу предложили благоустроенную комнату. Но там требовался ремонт. И он отказался туда вкладывать деньги.

— Мне отец всегда говорил: «Живи в этом доме до самой смерти». А что? Дом добротный, на кирпичном фундаменте, отец его построил в 30-х годах. Так здесь и остался. Здесь и помирать буду. Недолго уже осталось, — вздыхает Евгений Васильевич.

Низкий поклон

По словам ветарана, в последнее время он совсем ослаб. Если еще в прошлом году весь огород сажал сам, то в нынешнем — не будет, сил уже нет. Огород отдал знакомым. Говорит, если мешок картошки принесут — ему хватит.

Социально-реабилитационный центр «Гаврош», куда пожертвовал все свои накопления за долгие годы пожилой меценат, находится в селе Гам Усть-Вымского района. В этом году учреждению исполняется 23 года.

— Мы, конечно, очень удивились. Ведь такой подарок от простого человека мы получаем впервые! Мы с детьми к Евгению Васильевичу съездили в гости. Дети были рады познакомиться с ним. Все мы очень благодарны Евгению Васильевичу. Низкий ему поклон! — говорит Надежда Асташкова, директор центра «Гаврош».

Екатерина МАКАРОВА, Усть-Вымский район.