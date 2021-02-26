Вуктыл – не тыл, а коммунальный фронт, потерпевший фиаско

Практически весь февраль новости о погоде для жителей Вуктыла были самыми важными. По мере того, как опускался ртутный столбик термометра, трещала по швам вся жилищно-коммунальная система, люди попросту замерзали. Так кто все-таки довел до такого состояния целый город?

Ответ на этот вопрос на этой неделе искал непосредственно в Вуктыле прокурор Коми Николай Егоров. Согласно официальному сообщению прокуратуры «центральная котельная Вуктыла, находящаяся в частной собственности, не обеспечивает население услугами надлежащего качества, что создает социальную напряженность. Прокурору города даны поручения, направленные на восстановление законности…»

Собственно говоря, на прошлой неделе «Трибуна» уже сообщала об этой «социальной напряженности». Похоже, что она будет в самые ближайшие дни спадать, но не из-за приезда прокурора, а по причине повышения температуры. Днем 25 февраля в Вуктыле было чуть за минус 20 градусов, а к концу недели синоптики прогнозируют потепление еще на 8-10 градусов. Жизнь налаживается.

Но что делать в целом со всей жилищно-коммунальной сферой города, которая не прошла экзамен на свою пригодность? Чиновники акцентируют внимание на том, что городская котельная находится в частных руках, мол, есть вопросы к собственнику. Но ведь они сами 15 лет назад продали котельную за весьма скромную сумму, то есть сбросили с себя ответственность за коммуналку, которая все эти году попросту потихоньку ветшала и разваливалась.

Сейчас рассматривается вопрос о строительстве в Вуктыле новой блочно-модульной котельной, но денег в городском бюджете на это благое дело нет. Речь идет о сумме под 400 миллионов рублей. Похоже, средства надо будет искать в скудном республиканском бюджете. Других вариантов не просматривается.

Депутат Совета Вуктыла Идрис Таибов считает, что жители города теперь вправе требовать перерасчета за жилищно-коммунальные услуги. Кто-то должен будет нести ответственность и за испорченное холодом имущество горожан.

Сергей ПАВЛОВ.