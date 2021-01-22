В 90-е годы и до 2000-го я была депутатом райсовета. А в 2000-м перешла на работу в администрацию поселка Жешарт заместителем по социальным вопросам. Так что приходилось не только наблюдать, но и работать с райадминистрацией.

Вспомним всех поименно

С 1991 по 2002 годы районом руководил Алексей Николаев. Были довольные его работой и недовольные, но все познается в сравнении. До 2002 года все вопросы развития производства, финансовые, социальные, решались в большинстве случаев с учетом интересов населения. Непросто жилось бюджетным учреждениям, но они чувствовали внимание и могли рассчитывать на помощь руководства района.

В 2000 году в поселке был сдан 20-квартирный жилой дом для социально незащищенных граждан. В 2002 году открылись новые помещения поликлиники и стационара, начались работы по реконструкции здания под новую библиотеку. Жешартский экспериментально-механический завод (ЖЭМЗ) отметил в 2001 году свое 30-летие и был признан «Лучшим предприятием Республики Коми» из 86 претендентов.

А. Николаев оставил хороший след в жизни Усть-Вымского района и Жешарта в частности. Потом его перевели на работу в правительство республики, и наш район вначале потихоньку, а затем все быстрее покатился вниз.

Преемник на посту главы района Махмуд Махмудов отработал 11 лет. В отставку вроде бы ушел добровольно, а впоследствии попал под суд «за превышение должностных полномочий и нанесение ущерба». В эти годы в Жешарте уже ничего не открывалось, а только закрывалось. Были закрыты профилакторий, детское отделение больницы и вечерняя школа. Гордость района – ЖЭМЗ – перестал выпускать станки, был продан сторонней организации и стал выпускать топливные брикеты. Частному лицу продано здание автовокзала…

В августе 2013 года главой района был избран Владимир Поповцев, уроженец села Жешарт, ранее работавший в районе и хорошо его знающий. Однако проработал он на этом посту 7 месяцев и подал в отставку. Когда район посетил глава республики Вячеслав Гайзер, депутаты задали ему вопрос о причине такой быстрой отставки. Он ответил, что на это повлияло несколько факторов: сложности в сфере ЖКХ, отсутствие взаимопонимания с ГУФСИН и менеджментом ЖФК. Поповцев, мол, опасался, что не «вытянет».

Эти заявления Гайзера никак не соответствовали тому, что о Поповцеве знали жители района. На одном из совещаний в администрации поселка Владимир Поповцев потребовал от руководителей предприятий ЖКХ «работать на благо района и считаться с властью». Однако у директора ООО «Услуга», надо полагать, был хороший покровитель в окружении В. Гайзера, поэтому попытки Поповцева разобраться в «сложностях в сфере ЖКХ» и манипуляциях с муниципальной собственностью вызвали в Сыктывкаре негативную реакцию. Думаю, Поповцеву было предложено либо работать «по правилам», установленным главой Коми и его командой, либо уходить. Что он и сделал.

А на ЖФК, кстати, в это время уже полным ходом использовалась новая рабочая сила – заключенные. И их количество планировалось постоянно увеличивать, фактически превращая поселок Жешарт в колонию-поселение. При этом никто не поинтересовался, нужно ли такое соседство жителям поселка.

Возникает законный вопрос: почему глава района должен искать «взаимопонимание» с ГУФСИН и менеджментом ЖФК, тогда как в соответствии с законом о местном самоуправлении это они должны находить общий язык с местной властью? Сегодня руководителей органов местного самоуправления ставят перед выбором: либо защищать интересы населения и остаться без работы, как Поповцев, либо потакать богатым и сильным и сохранить свое кресло.

Следующий глава Василий Лютоев, проработав до августа 2018 года, тоже ушел досрочно «в связи с переходом на новое место работы. 9 декабря 2020 года главой МР «Усть-Вымский» стала Галина Плетцер.

Чем меньше, тем лучше?

С каждым годом население все меньше интересуется выборами, особенно в местные органы власти. Люди прямо заявляют: «Зачем ходить на выборы, если от нас ничего не зависит?».

Раньше был в избирательном бюллетне пункт «Против всех», его убрали. В результате – несогласные на выборы просто не приходят. А для того, чтобы в депутаты попали нужные люди, чем меньше явка избирателей, тем лучше.

Жители Усть-Вымского района уже давно забыли, что такое прямые выборы руководителей органов местного самоуправления. В поселке Жешарт их нет уже 12 лет, в районе – еще больше. Теперь руководителей органов местного самоуправления избирает не население, а депутаты. На очередных выборах на должность главы нужна лишь альтернативная кандидатура, которую, как правило, выбирают из числа своих подчиненных или хороших знакомых. Люди, которые могли и хотели претендовать на должность, понимают, что это игра в одни ворота. Депутаты проголосуют «как надо», чужих не пустят.

Вот и получается, что кто будет руководить республикой – решают в Москве, кто будет руководить районом – решают в Сыктывкаре, а кто будет руководить Жешартом – в Айкино. Вот и все самоуправление. В эту систему население не вписывается, ему отводится роль массовки. В том числе поэтому в сентябре 2020 года явка на выборы по республике составила около 30%. Усть-Вымский район с показателем 29,7% на третьем месте. В остальных городах и районах показатель еще ниже. Если депутат при явке в 30% победил, набрав 50% голосов, а иногда и меньше, непонятно, кого он представляет. Вероятно, себя, своих родственников и знакомых. Нашим руководителям надо задуматься, куда идем и к чему придем с такой «авторитетной властью».

На выборах главы МР «Усть-Вымский» 9 декабря 2020 года даже фамилии второго претендента на должность никто не знал. В 2018 году подробно освещались в районной газете: кто претендует, какие планы и т. д. А в 2020-м нам дали понять, что это не «вашего ума дело». Но ведь непредоставление информации – это административное правонарушение, и тогда вопрос: могут ли такие выборы считаться легитимными?

Возможно, на него мог бы ответить председатель территориальной избирательной комиссии района, но только после выборов из публикации в газете «Вперед» жителям района стало известно, что председатель ТИК г-н Нетесов и есть тот самый «мистер икс», второй претендент на должность главы района, имя которого так тщательно скрывалось. Вот и получается, что о выборах президента США мы знаем больше, чем о выборах главы своего района.

Зинаида УВАРОВА,

пос. Жешарт.