14 мая приняты поправки в закон о выборах, упрощающие их организацию в условиях пандемии. Теперь при проведении выборов всех уровней возможно как дистанционное электронное голосование, так и голосование по почте.

В ЦИКе не исключают, что такой порядок может быть применен и во время предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое, как известно, перенесено на неопределенный срок.

«Если ситуация с вирусной инфекцией будет нормальная, то, может, это и не потребуется, но если режим повышенной готовности будет сохраняться, граждане смогут реализовать свои избирательные права, не выходя из дома», – считают авторы поправок – депутаты-«единороссы».

«Вы в корне рушите всю процедуру выборов!» — возмутились депутаты других фракций. Но, как всегда, их не услышали…