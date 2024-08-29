Выбросила котенка в окно (Криминал от 30 августа)

Жительницу села Выльгорт осудили за жестокое обращение с животными.

Соседи, возвращавшиеся вечером домой, обнаружили неподалеку от подъезда тело котенка, подававшего еще слабые признаки жизни. Оказалось, что хозяйка за какую-то малую «провинность» выкинула его из окна своей квартиры на четвертом этаже. В результате полученных повреждений котенок умер. Мировой судья Выльгортского судебного участка Сыктывдинского района признал женщину виновной в жестоком обращении с животным и назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Вор украл… микрофон

В Воркуте полиция вычислила похитителя по видео.

Представитель магазина электроники и бытовой техники подал в полицию сразу несколько заявлений о краже микрофонов. О хищениях сотрудники магазина узнали во время просмотра камер видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Личность воришки была установлена: им оказался 26-летний мужчина, приходивший в магазин под видом обычного покупателя. Часть украденного он успел сдать в ломбард, а часть подарил знакомому. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Оставил без инкубатора

Житель Эжвы разместил на сайте объявлений ложные сведения о продаже нагревателя для яиц.

Через мессенджер он созвонился с покупателем, с которого в итоге получил 21 тыс. рублей. Полученные деньги потратил. Суд назначил обманщику наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Березу срубить, туалет оставить

В Емве владельцы земельного участка засудили соседей.

Вдоль забора соседей растут березы, сосны, облепиха, ирга, кедры. К тому же всего на расстоянии 41 сантиметра до ограждения расположен их туалет. Для проверки доводов сторон была назначена строительно-техническая экспертиза. В заключении эксперта говорилось, что высокорослые березы и сосны действительно создают препятствия в пользовании земельным участком истцов. На этом основании суд постановил спилить их. А вот требование о переносе туалета суд посчитал скорее «эстетическим», факт причинения заявителям физических или нравственных страданий не подтвержден, поэтому в его удовлетворении было отказано.

Без любви и денег

25-летний сыктывкарец воспользовался сайтом интим-услуг и потерял 735 тысяч рублей.

Молодой человек хотел провести время в обществе жрицы любви и позвонил на телефон, указанный на сайте. Ему ответил диспетчер, который пообещал, что девушка отправится на указанный адрес, как только будет внесена предоплата. Однако после перевода денег заказчика попросили повторить платеж, якобы возникли некие технические неполадки. Не дождавшись встречи, парень позвонил в третий раз и услышал, что своими настойчивыми звонками он «порушил всю систему клиентского оповещения и сбил настройки виртуальной кассы». Ему стали угрожать расправой над всеми членами его семьи. Под воздействием сильного стресса молодой человек отправил на счет вымогателей еще 630 тысяч рублей, из которых 500 тысяч были кредитными средствами.