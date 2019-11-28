Выльгортские пайщики требуют привлечь к ответственности местных чиновников

24 ноября в селе Выльгорт состоялся митинг, на котором владельцы земельных участков в очередной раз решили обратиться за помощью к Владимиру Путину.

Вкратце напомним суть конфликта. Три десятка лет назад работники бывшего сельхозкооператива «Сыктывкарский» получили во владение земельные паи по 5,2 га, в том числе и в окрестностях райцентра. В 2010 году был утвержден новый генплан села Выльгорт, по которому выделенные участки вошли в черту населенного пункта, а пайщики получили разрешения на строительство жилья.

Но в 2017 году этот генплан был отменен Советом района. В результате выделенные участки оказались за чертой поселения, наделы признаны землями сельхозназначения, на которых ничего нельзя строить. В сентябре с.г. появился новый проект генплана, позволяющий решить эту проблему. Однако тут же возникло новое препятствие: после наводнения в Иркутской области Москва запретила менять границы населенных пунктов до тех пор, пока не будут установлены участки, которым может грозить подтопление во время разлива рек.

Организатор митинга Надежда Штеюк рассказала «Трибуне», что никакого подтопления на выделенных под застройку территориях даже теоретически быть не может — они находятся выше уровня моря на 11 метров. Для районных властей предстоящее уточнение «границ подтопления» — это лишь повод, чтобы не давать хозяевам участков разрешения на строительство.

В резолюции митинга, которую подписали свыше сотни участников, содержится требование проверить деятельность администрации по принятию и отмене генплана Выльгорта 2010 года, наказать (вплоть до увольнения) чиновников, виновных в его отмене, пересчитать собственникам и арендаторам незаконно начисленные с 2016 года налоги, так как никакая хозяйственная деятельность на этих участках не велась.



Корреспондент «Трибуны» пообщался с присутствовавшим на митинге сотрудником администрации. По его словам, вопрос со строительством решается, но для этого нужно время. Генплан будет утвержден в ближайшие месяцы, после чего проведут его экспертизу и внесут соответствующие изменения. В настоящее время сделана лишь нарезка участков, но не учтены многие параметры: не запланировано возведение социальных объектов, магазинов, пожарных водоемов и т.д.

P.S. В резолюцию включен пункт о взаимодействии администрации с инициативной группой по урегулированию спорных вопросов. Пункт 6 резолюции гласит: «Взаимодействовать на равных, без ущемления чести и достоинства».

Анатолий ПОЛЬКИН.