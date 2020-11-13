С 10 ноября по 10 декабря ознакомиться с проектом и высказать свои предложения по поводу Территориальной схемы обращения с отходами можно на сайтеМинприроды Коми (раздел «Документы» – «Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, разработанных Минприроды Республики Коми»).

Проект сформирован с учетом актуальных сведений об объемах образования ТКО, местах их накопления, оптимальных маршрутах транспортировки, способах переработки и других данных. Основные изменения связаны со схемой потоков твердых коммунальных отходов, а также потребностью в строительстве объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Так, в новой редакции изменились данные о количестве образующихся ТКО: по информации федерального статистического отчета, масса образующихся ТКО в республике составляет 306,4 тыс. тонн. Для их утилизации до 2022 года планируется построить несколько объектов обращения с ТКО, а также приобрести установки утилизации и обезвреживания ТКО для труднодоступных и удаленных территорий.

«Я призываю вас принять участие в общественных обсуждениях, ознакомиться с проектом Территориальной схемы обращения с отходами в Коми и высказать свои замечания и предложения!» – написал на своей страничке «ВКонтакте» и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин. Обсуждения продлятся до 10 декабря, предложения и замечания принимаются до 25 ноября по почте (г. Сыктывкар, ул.Интернациональная, д. 108 а) или по электронной почте: n.l.koyusheva@minpr.rkomi.ru; minpr@minpr.rkomi.ru.

Кроме того, обсуждения новой Территориальной схемы обращения с ТКО в муниципалитетах республики планируется организовать на базе администраций районов и в филиалах Республиканской общественной приемной главы Коми.