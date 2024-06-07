Выпьем, няня, где же кружка? Во время застольных бесед с Ариной Родионовной к Пушкину «пришла» белочка и другие финно-угорские персонажи

6 июня Александру Сергеевичу исполнилось бы 225 лет. А прожил он всего 37. Зато красиво и ярко. И оставил богатое наследство – прозу, стихи, поэмы и сказки. Причем, как считают исследователи, пушкинские сказки имеют четко выраженные финно-угорские корни. Так что финно-угры, включая коми, в какой-то мере причастны к волшебному миру, созданному великим романтиком.

«Вернусь в Чухляндию»

Поэт с детства слушал сказки няни Арины Родионовны (которая воспитывала его маму и старшую сестру). Она жила в доме Пушкиных во времена детства поэта, однако была не единственной нянькой в семье. Сохранились сведения о крепостной Ульяне, которая, по мнению исследователей, была первой няней Пушкина.

Сказки поэт слушал не в детстве, а во времена ссылки в Михайловское, тогда ему было уже за двадцать. Свои же сказки Пушкин создавал в 1830-1834 годах.

Арина Родионовна родилась в деревне Лампово (по другой версии в селе Суйда) Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии – в Ингерманландии. Это многое объясняет в понимании сказок Пушкина, сюжетные линии некоторых из них восходят к финно-угорскому фольклору. Так, например, в основе «Сказки о царе Салтане» – сказка «Чудесные дети» из вепсской традиции.

Первое большое произведение Пушкина – поэма «Руслан и Людмила». Одним из главных героев является старец Финн, волшебник и чародей. Связь финнов с колдовстом и ясновидением признавалась всеми народами. Главный герой «Калевалы» Вяйнемейнен не воин, а пророк и поэт. Наина, еще один персонаж поэмы, также несет в себе следы финно-угорского влияния. По-фински женщина – «nainen». Пушкин в письме Дельвигу в 1828 году писал: «Къ новому году, вероятно, вернусь къ вамъ въ Чухляндию». Так Пушкин назвал Петербург, очевидно, признавая исконность на этой земле финно-угорских народностей.

Недетские сказки

В сентябре 1830-го в Болдино была написана народная в своей основе «Сказка о попе и работнике его Балде». При жизни поэта она не печаталась, впервые была издана Василием Жуковским в 1840 году. Из-за цензуры Жуковский заменил попа на купца Кузьму Остолопа.

В «Сказке о царе Салтане» соединены две темы. Первая – о судьбе оклеветанной жены. Вторая – рассказ об идеальном островном государстве, которым правит князь Гвидон. Есть в этой сказке такая фраза: «Белка песенки поет да орешки все грызет». Но белка – нетипичный герой русских сказок.

В свое время в Усть-Цильме была записана сказка «Федор-царевич, Иван-царевич и их оклеветанная мать», близкая по сюжету «Царю Салтану». Там присутствовала белка как волшебный зверек. Сказка была опубликована в сборнике в 1908 году. Вот цитата из сказки: «Середи моря есть остров, на острову есть сосна, на этой сосне ходит белка, на вершиночку идет, песенки поет, на комелек идет, сказки сказыват и старины поет. У этой белки на хвосту байна [баня], под хвостом море, в байне вымоешься, в море выкупаешься; то утеха, то забава».

Волшебная белка на сосне у моря была известна по северному фольклору, в том числе и финно-угорскому.

Юсь-царевна

Известны четыре из пяти сказок, переведенных на коми. Почему-то не переведена лишь «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

В год 100-летия со дня смерти Пушкина Коми государственным издательством была издана на коми языке молодцовским шрифтом биография поэта «Пушкинл\н ол\м». Издание представляет собой биографический очерк литературоведа Викентия Вересаева о детстве, юности и творчестве Пушкина. Сохранились раритетные издания сказок 1937 года, напечатанные на коми языке молодцовским шрифтом. Это «Сказка о попе и работнике его Балде» в переводе Павла Доронина, «Сказка о рыбаке и рыбке» в переводе Геннадия Федорова.

В 1950-е годы на коми языке были изданы «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане», переводчиками которых выступили те же писатели. Так, пушкинская сказка о царе Салтане в середине прошлого века была переведена на коми язык писателем Павлом Дорониным. В 1957 году в Сыктывкаре тиражом в две тысячи экземпляров вышла книга «Царь Салтан йылысь, сыл\н славн\й пи ён багатыр князь Гвидон Салтанович да мича юсь-царевна йылысь мойд». Все издания скромно оформлены, с черно-белыми иллюстрациями внутри. Автором иллюстраций выступил один из первых профессиональных художников Коми АССР Виктор Постников.

Один из последних переводов сказок Пушкина был сделан Юрием Васютовым, это «Сказка о рыбаке и рыбке», она была опубликована в газете Удорского района «Выль туйод» в 2001 году.

В 1937 году, в год столетия гибели поэта, на карте Коми появился целый ряд «пушкинских» объектов. В частности, Пушкинская гимназия в Сыктывкаре связана с этим годом – тогда открылась небольшая школа-семилетка на 450 человек. Она сразу стала носить имя Пушкина. В начале 1990-х школа приобрела статус гимназии.

Автора расстреляли

В Ухте есть памятник Пушкину, автором которого стал заключенный Ухтпечлага Николай Бруни. Потомственный дворянин, талантливый музыкант, поэт, художник, военный летчик, авиаконструктор, георгиевский кавалер и священник, он является внучатым племянником Федора Бруни – автора рисунка «Пушкин в гробу». Памятник Пушкину, изготовленный Бруни, уникален уже тем, что выполнен без арматуры, из подручных материалов: кирпича, глины, гипса, колючей проволоки, цемента и досок. По обвинению в «контрреволюционной агитации» 29 января 1938 года Николай Бруни был расстрелян.

Памятник Пушкину шесть раз менял местонахождение, дважды подвергался сильному разрушению. Он простоял до 1997 года, затем его разобрали, были собраны средства, и начата работа по его воссозданию. Художники-реставраторы Виктор Васяхин, Владимир Маслов и Александр Тимушев восстановили недостающие фрагменты памятника и сняли формы для отливки копии. По отправленным в Санкт-Петербург 166 кусочкам и был отлит бронзовый памятник поэту. В честь двухсотлетия со дня рождения Пушкина в 1999 году монумент вновь торжественно открыли. На его открытие приезжали дочь, невестка и внуки Николая Бруни.

«Закрытый» памятник

В столице республики единственный памятник Пушкину расположен на территории воинской части. Он установлен в 1974 году по инициативе заместителя командира дивизии, который был большим любителем и знатоком поэзии, к тому же сам писал стихи. Для воплощения этой идеи требовались финансы, в связи с чем солдатам гарнизона была поставлена почетная задача – заработать их на сыктывкарских предприятиях.

В итоге было выполнено два памятника. Один остался на территории Сыктывкарского гарнизона, другой отправили в Ухтинский гарнизон. Бюст представляет собой массовую копию по модели скульптора Владимира Домогацкого, выпуск которых был поставлен на поток в 1937 году. Увидеть памятник фактически невозможно, так как военная часть – это закрытая территория для простых сыктывкарцев.

Что же касается второго бюста, установленного в Ухте, то судьба его немного другая, нежели у его сыктывкарского брата-близнеца. Со временем скульптура стала разрушаться. Узнав об этом, директор Музея истории УГТУ Евгения Зеленская добилась, чтобы бюст был перевезен в музей. Силами университета он был реставрирован и теперь занимает достойное место среди экспонатов.

Еще один памятник поэту сохранился в небольшом поселке Казлук в Усть-Вымском районе. Его в 1977 году установили перед входом в школу. Инициатором установки памятника стал первый директор леспромхоза «Вашкинский» Владимир Квасков. Ему удалось наладить контакты и с художниками из Ленинграда, и со скульпторами из Москвы. Памятник изготовили в мастерской московского архитектора Моисея Альтшулера. Ежегодно 6 июня, в день рождения поэта, возле памятника звучат его стихи.

В Воркуте находится одно из учреждений культуры, носящих имя Пушкина. Это Центральная городская библиотека, которая открылась в 1948 году, и через год в связи со 150-летием со дня рождения Пушкина библиотеке было присвоено имя великого поэта.

Летом 2014 года на стене одной из пятиэтажек Эжвинского района Сыктывкара появились Александр Пушкин, кот ученый, русалка на дубе, тридцать три богатыря, летящая в ступе Баба-яга и ее избушка на курьих ножках. Рисовал на стене приглашенный из Санкт-Петербурга художник Андрей Кожевников.

Среда обитания ______________________________________________________

Ресторан, гимназия, улицы

Пушкин никогда не бывал в Коми крае, но этот факт не помешал увековечить память о нем на картах Сыктывкара. Сыктывкарцы ходят по улице Пушкина, могут зайти в ресторан «Пушкинский», дети учатся в гимназии имени Пушкина.

Улицы Пушкина есть в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усть-Усе, Усть-Цильме и в других городах и селах Коми. В Сыктывкаре в 1937 году улица Пролетарская (а до 1918 года – Никольская) была переименована в улицу Пушкина. Ее протяженность – три километра.

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Изначально сказки Пушкина были написаны не для детей. Современники поэта отнеслись к его сказкам довольно холодно. Зато потомки – в полном восторге. Волшебные истории Пушкина известны нам с детства.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.