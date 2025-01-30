Выпил – не садись за руль! (Криминал от 31 января)

Суд конфисковал BMW ухтинца за езду в нетрезвом виде.

Мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов за нетрезвое вождение, выпил виски и отправился кататься по поселку Водный. Водителя остановили сотрудники ГИБДД, проходить медицинское освидетельствование он отказался. Суд назначил ухтинцу штраф в размере 100 тыс. рублей, его автомобиль конфискован в доход государства.

Смерть по неосторожности

Семье погибшего в Усинске слесаря выплатят 7 млн рублей.

Трагедия произошла на территории куста № 4 Баганского месторождения. Предприниматель поручил слесарю выполнение сварочных работ на водоводе высокого давления. Эти работы предстояло выполнять в котловане на глубине 4-5 метров, где на тот момент не были установлены откосы и щиты, о чем слесарю было известно. В результате выполнения работ произошло осыпание грунта, и рабочий получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Суд назначил руководителю предприятия 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, а также удовлетворил иски потерпевшей стороны на сумму 7 млн рублей.

Пенсионерка убила мужа

Убийство произошло в поселке Краснозатонский.

Будучи нетрезвой, 60-летняя женщина поссорилась дома со своим 68-летним супругом. Во время конфликта она схватила нож и ударила его в грудь. От полученного ранения мужчина вскоре скончался. Суд присяжных вынес вердикт, в котором единодушно признал женщину виновной и не заслуживающей снисхождения. Суд назначил убийце 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отец оскорбил дочь

Мужчина высказал негативную оценку личных качеств дочери в соцсетях.

В суде девушка пояснила, что ей было обидно, когда родной отец высказывается в ее адрес оскорбительными словами, кроме того, он не принес ей извинений. Суд пришел к выводу, что дочь, несомненно, испытала нравственные страдания, поэтому удовлетворил иск о выплате морального вреда за нарушение ее права на достоинство личности. Мировой судья в Емве признал папашу виновным в совершении административного правонарушения по ст. «Оскорбление» и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Каша раздора

Ухтинец отправил приятеля в нокаут из-за упавшей тарелки с гречкой.

Мужчина вместе с друзьями несколько дней подряд отмечал свое условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы. В один из дней его приятель уронил на пол тарелку с кашей, и хозяин решил его проучить. Сначала он ударил его кулаком в лоб, а затем выволок на лестничную площадку, пнул несколько раз и оставил приятеля лежать в подъезде. Потерпевший вышел из подъезда и через балкон вновь «зашел в гости», где вместе со своим обидчиком они продолжили выпивать еще в течение нескольких дней. Через неделю после случившегося, когда потерпевшему стало совсем плохо, ухтинец вызвал скорую помощь, отправив приятеля в больницу, где ему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с тяжелым ушибом головного мозга. Ухтинец вновь отправится за решетку – теперь на 3 года в колонию строгого режима.