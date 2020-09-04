Выпустим джинна из пробирки? К нам приближается таинственный «Спутник-V»: первую в мире антиковидную вакцину испытают на россиянах

В 146-миллионной России число заболевших коронавирусом уже перевалило за миллион. По этому печальному показателю наша страна оказалась в четверке лидеров, вместе с США, Индией, Мексикой и Бразилией.

Достигнув глобального лидерства, российские правители на этом не успокоились. Они заявили, что найдено средство спасения человечества от страшной заразы. Сенсационную новость озвучил по телевизору сам Владимир Путин. По его словам, Россия готова наладить производство первой в мире вакцины от коронавируса.

Причем испытывать новую вакцину будут на соотечественниках. И спрашивать: «Почему именно я?» – стыдно. Юрий Гагарин таких вопросов не задавал…

Известный сыктывкарский доктор и блогер Сергей ПОПОВ поделился с читателями «Трибуны» своим мнением о разработках российских вирусологов.

Пиар во время пандемии

В конце 50-х годов прошлого века весь мир выучил русское слово, связанное с космонавтикой: «спутник». Сегодня оно вновь звучит в мировых новостях, но уже в связи с пандемией. Так российские ученые назвали вакцину против Covid-19.

Запад к заявлению о готовности препарата отнесся скептически. Стандарты доказательной медицины там выполняются безукоризненно. К тому же судебные процессы и многомиллионные выплаты пострадавшим от «побочки» давно научили тамошних фармацевтов дуть как на свою «воду», так и на чужое «молоко».

Вакцина пока, безусловно, «сырая». Да, первые два тура испытаний показали хорошую иммуногенность, что и послужило основанием для мощного пиара. Однако уже второй тур, в котором участвовало всего 38 человек (!), выявил у волонтеров 144 осложнения. При таком раскладе запускать новую вакцину в массовое производство без обязательного третьего тура испытаний – это получить бомбу непредсказуемой силы.

Третий тур, согласно международным стандартам доказательной медицины, должен проводиться на добровольцах, исчисляемых тысячами. А еще лучше – десятками тысяч.

Тем не менее, 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии уже заявили о готовности закупать «Спутник-V». Вероятно, от безысходности: уровень поражения COVID-19 там очень высокий. Да и экономически закупать «незрелую» вакцину значительно выгоднее.

Дочку Путина уже укололи

«Спутник-V» разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Гамалеи. Вакцина относится к так называемому векторному ряду. Безопасный для человека вирус доставляет на себе в организм частицы коронавируса. Для вакцины выбран невирулентный аденовирус, в РНК которого искусственно встроены фрагменты «короны» – те, на которые человеческий организм вырабатывает защитные антитела.

Информационные ленты сообщили о том, что в испытаниях вакцины приняла участие даже дочь президента России (сам В. Путин пока, видимо, воздержался). Для формирования общественного мнения этот факт, возможно, весомый, но для медицины мало о чем говорящий.

Повторюсь, об иммуногенных свойствах «Спутника-5» и так хорошо известно. А вот об отдаленных последствиях и острых постпрививочных реакциях информации до сих пор нет. Одно из опасений ученых – не вызовет ли вакцина так называемый «цитокиновый шторм», при котором тяжесть течения коронавирусной инфекции у ранее переболевших пациентов усиливается.

Другой вопрос – «срок годности» антител, появившихся в организме. На сегодня тестирование на антитела прошло более 60 тысяч жителей одной из самых пострадавших от пандемии стран – Испании. Выяснилось, что у 14% из них антитела в крови исчезли при повторном тестировании спустя два месяца. В основном это были люди, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

Добровольцы – вперед!

В России реакция у людей на вакцину пока откровенно прохладная. В том числе и среди медработников, хотя именно они должны будут привиться первыми. Как обычно – добровольно-принудительно. Другими словами, станут «добровольцами» для третьего тура испытаний вакцины. А вслед за ними – и российские учителя, которые тоже находятся в группе риска.

Наблюдая за реакцией ученых и медиков, юридические компании уже разработали пакет документов и чек-лист, соблюдая который администрации лечебных учреждений и персонал сведут риски отказа от вакцинации к минимуму.

Да, нам говорят, что вакцинация не будет обязательной. Однако все же понимают, что врачи и учителя живут в жесткой иерархии: как начальник скажет, так и будет. Совет в данном случае лишь один: внимательно читать документы, которые вам предлагают и, конечно, инструкции к препарату.

Грипп не спит

Но и «обычный» сезонный грипп пока никто не отменял. В сентябре началась массовая вакцинация населения. Причем в этом году сделать прививку особенно важно. Она нужна даже не столько для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы болезнь (если ее не удастся избежать) прошла гораздо легче, без осложнений.

Грипп сам по себе – заболевание коварное. А в этом сезоне на него может наложиться еще и коронавирус. Исход заболевания в таком случае не берется предсказать никто.

И в заключение – снова о профилактике. Обязательно мойте руки! Мойте их регулярно, придя на работу и после нее. И особенно тщательно – после контакта с человеком, который кашляет и чихает. Доказано, что грипп передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным – через руки.

Чаще меняйте маску на лице. Обычная маска способна защитить от вирусов и бактерий максимум два часа, дальше она становится бесполезной.

Чаще проветривайте помещение, одевайтесь по погоде и больше двигайтесь – при активном кровотоке сопротивляемость к инфекциям возрастает естественным образом.

Берегите себя и окружающих!

Ваш Сергей ПОПОВ.