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В минувший четверг, 16 января, в 12 часов дня оперативники ФСБ в сопровождении дюжих бойцов в полумасках задержали министра МВД по Коми генерал-майора Виктора Половникова. В его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски. Затем министра под конвоем увезли в следственное Управление СК РФ по Республике Коми, где подозреваемого допрашивали в течение нескольких часов, вплоть до позднего вечера.

В одном из своих последних интервью В. Половников говорил, что средний размер взятки в Коми уже достиг «исторического максимума» – 400 тысяч рублей. Теперь самого генерала подозревают во взятке, предположительно это около 25 миллионов рублей, то есть значительно выше среднего «показателя».

Против министра МВД по Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ – «получение взятки в особо крупном размере» (таковой считается взятка на сумму более 1 млн руб.).

БОРЕЦ С НАРКОТИКАМИ

По версии следствия, посредниками при передаче денег выступили некий адвокат, а также 53-летний генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев – в недалеком прошлом высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов в Татарстане, бывший начальник УВД Казани и экс-глава региональной службы по контролю за наркотиками (ФСКН).

Уроженец Татарстана Фаяз Шабаев в 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции, выпускником которой, кстати, был и Виктор Половников. Проработав в родной республике почти 20 лет, в 2006 году Фаяз Баянович продолжил службу на Дальнем Востоке. В должности замначальника главного Управления внутренних дел он курировал экономическую безопасность Дальневосточного края. (В той же должности, но несколькими годами позже, на Дальнем Востоке служил и его приятель Виктор Половников).

В 2009 году Шабаев переехал в Чувашию, где в течение года возглавлял региональную ФКСН, а затем вернулся в Татарстан на аналогичную должность. В 2011 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Одно время его даже прочили на пост регионального министра внутренних дел.

В 2016 году ФСКН расформировали, Шабаев остался не у дел. В ноябре того же года он неожиданно появился в Сыктывкаре в качестве кандидата на пост мэра столицы Коми. Говорят, что на эту должность его «сватал» глава Коми Сергей Гапликов, который в свое время был руководителем кабмина Чувашии, где и познакомился с будущим генералом. Приехав на «смотрины», господин Шабаев почти два месяца присматривался к местным делам и в итоге, несмотря на уговоры, решил отказаться от портфеля сыктывкарского градоначальника. Говорят, что ему не понравилась обстановка в республике, где с началом следствия по «делу Гайзера» царила атмосфера всеобщего страха, вызванная непрекращающимися арестами местных чиновников. И вскоре выснится, что Коми действительно сыграет в его судьбе роковую роль…

Вплоть до ареста Шабаев работал менеджером в одной из компаний госкорпорации «Ростех», и считался весьма влиятельным человеком, сохранившим доверительные отношения среди бывших соратников в клане силовиков.

Фаяз Шабаев обладал широкими связями, которые, предположительно, позволяли ему выступать в роли «решалы» — посредника при урегулировании самых щекотливых вопросов…

СЛУЖАКА С КУРГАНЩИНЫ

Послужной список 56-летнего Виктора Половникова, выглядит гораздо скромнее, чем у его коллеги и нынешнего подельника генерала Шабаева.

В. Половников родился и вырос в Курганской области. В 1984 году, окончив Омскую школу милиции, работал в угрозыске города Курган, дорос до начальника городской криминальной милиции, а в 1996 году стал заместителем начальника областного управления уголовного розыска. В 2001 году получил должность замначальника УВД по Курганской области.

В 2011 году Виктор Николаевич отправился на Дальний Восток в качестве заместителя руководителя ГУ МВД России по Дальневосточному округу. 8 мая 2015 года полковник Половников был назначен министром внутренних дел по Республике Коми. Через несколько месяцев, в сентябре того же года, в республике начались аресты в рядах местной элиты. Однако, как считают эксперты, МВД в лице Половникова в этой истории было на третьих ролях. Весь «крупняк» по Гайзеру и его сподвижникам достался чекистам, которые это дело с самого начала и разрабатывали.

11 июня 2016 года Указом Президента России В. Половникову было присвоено звание генерал-майора.

По словам сослуживцев, Виктор Николаевич позиционировал себя как строгий служака, «слуга царю, отец солдатам», однако брутальные манеры шефа полиции нравились далеко не всем подчиненным. Многие в МВД были недовольны его решениями, кадровые проблемы в полицейском ведомстве за последние годы серьезно обострились. Среди коллег у генерала было немало недоброжелателей. Кроме того, как утверждают наши источники, у Половникова сложились, мягко говоря, непростые отношения с руководителями других силовых ведомств Коми, в том числе и таким могущественным, как ФСБ. Возможно, это тоже сыграло для него роковую роль.

Если не считать дежурных брифингов и ведомственных коллегий, г-н Половников не считался важным для журналистов ньюсмейкером. Последний инфоповод, связанный с генералом – его недавняя поездка на станцию Шиес, где он безуспешно пытался договориться с активистами, протестующими против строительства мусорного полигона.

Еще один любопытный факт относится к осени прошлого года: 26 ноября в Сыктывкар неожиданно и всего на несколько часов «залетел» министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Внешне это выглядело так, что «главный полицейский» страны приехал в Коми специально, чтобы пообщаться со своим подчиненным, причем не в здании МВД, где и у стен имеются уши, а во время совместной прогулки двух генералов по Кировскому парку.

О чем эти двое беседовали, так и осталось загадкой. Но сейчас в интернете появилось множество конспирологических версий, где рядом мелькают фамилии Колокольцева, Половникова и Шабаева. Некоторые даже считают, что и момент задержания Половникова был выбран не случайно – совпал с отставкой российского кабмина и вытекающим отсюда вопросом о дальнейшей карьере господина Колокольцева. Если В. Колокольцев действительно покровительствовал Половникову, то в «нервный» день, 16 января, Виктор Николаевич уже бы не смог, конечно, дозвониться до Москвы и просить заступничества у шефа.

ЯСНО, ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ

Что же касается сути, а уж тем более каких-то подробностей «дела Половникова», то вокруг него сразу же возник ореол секретности. Даже самые надежные источники «Трибуны» на сей раз категорически отказались от любых комментариев.

Пока следствие обозначило лишь самые общие контуры. По предварительным сведениям, Фаяз Шабаев получил от взяткодателя наличными 10 миллионов рублей, большую часть этой суммы он якобы передал генералу Половникову. Еще около 9 миллионов рублей в качестве взяток переводились безналом через фирмы-однодневки. Общая сумма, как видимо, подсчитали оперативники ФСБ, составила около 25 миллионов рублей.

Фаяз Шабаев был арестован еще 19 декабря 2019 года и сейчас находится в московском СИЗО (по другим данным, его уже этапировали в сыктывкарский изолятор). Как утверждают неофициальные источники, другой посредник – адвокат Маргарита Мартиросян – находится на свободе и, видимо, активно сотрудничает со следствием.

По некоторым сведениям, в тот же день, 16 января, фээсбэшники задержали одного из заместителей генерала Половникова и еще нескольких высокопоставленных офицеров МВД. Сыктывкарский правозащитник Эрнест Мезак сообщил в соцсетях, что, по его информации, в числе прочих фигурантов задержан заместитель министра внутренних дел Коми, начальник следственного Управления МВД полковник полиции Роман Хаславский, однако официального подтверждения этому на данный момент (вечер 17 января) не было.

Правоохранители также двое суток хранили молчание о том, кто и за что давал такую крупную – полмиллиона долларов – взятку. В интернете появились, например, слухи о том, что речь может идти о некоей недвижимости в центре столицы Коми, за незаконную сделку Половников якобы обещал не подвергать ее участников уголовному преследованию.

А портал «7х7», известный своими неожиданными «инсайдерскими догадками», выдвигает версию о том, что показания на Виктора Половникова дал бывший президент Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая, который уже несколько месяцев находится в Сыктывкарском СИЗО. Его обвиняют в коррупционных преступлениях и злоупотреблении полномочиями.

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ

Вечером 17 января Сыктывкарский городской суд, заседавший несколько часов в закрытом режиме, избрал Виктору Половникову меру пресечения – арест. Генерал полиции будет содержаться под стражей в Сыктывкарском следственном изоляторе № 1.

В ходе судебного заседания прозвучало, что генералу инкриминируют получение взятки от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова – не менее 12 миллионов рублей (из предполагаемой общей суммы в 25 миллионов рублей). По версии следствия, это произошло в июле 2017 года.

Предполагается, что господин Ситников с помощью взятки пытался решить проблемы, возникшие у его строительной фирмы. А посредниками при передаче денег якобы выступили адвокат Маргарита Мартиросян и бывший силовик — генерал Фаяз Шабаев.

Сам же Половников своей вины категорически не признает, о чем он и заявил в суде. Генерал считает, что Фаязов его оклеветал. По словам подозреваемого, никаких денег в качестве взятки он не брал, поэтому каяться ему не в чем.

Адвокат подозреваемого Асад Дабиров заявил журналистам, что вердикт суда об аресте Виктора Половникова будет обжалован.

Виктор СЕМЕНОВ.

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