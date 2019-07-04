Вышла книга о криминальном сообществе, главарем которого является губернатор

В Москве в издательстве «Э» вышла книга популярных детективщиков Анны и Сергея Литвиновых «Слишком много любовников».

Детективный роман, главным героем которого стал частный сыщик Павел Синичкин, пожалуй, не привлек бы особого внимания жителей республики, если бы не ряд весьма узнаваемых деталей. Роман появился в разгар расследования громкого «дела Гайзера».

С властью надо делиться

…Однажды к Синичкину обратился некто Вячеслав Двубратов, производящий впечатление провинциального бандита. Он попросил найти свою пропавшую любовницу – маникюршу Алену и выдал щедрый аванс. Оказалось, что к этой истории имеет прямое отношение губернатор Сольской области Михаил Ворсятов и его ближайшее окружение.

Сыщик отправляется на Север, за 1200 км от Москвы. Готовясь к поездке, Павел Синичкин прочитал все, что писали про Сольскую область, и про здешнего губернатора.

В маленьком Сольске, как и в Сыктывкаре (бывшем Усть-Сысольске), около 200 тысяч населения. На городской набережной давно идет ремонт, и вся она наглухо загорожена листами профнастила (такую же картину сыктывкарцы наблюдали в течение нескольких лет). А здание областной администрации местные жители называют Желтым домом.

— Они там совсем несумасшедшие, а дело свое туго знают и свой карман с моим никогда не перепутают, — рассказал Синичкину пенсионер Степаныч, у которого сыщик остановился на квартире.

Степаныч поведал приезжему, что газету «Красная заря», которая «власть покусывала», чиновники задавили. Сначала вздули платежи за аренду помещений, потом — за типографские расходы. (Как тут не вспомнить республиканскую газету «Красное знамя», закрытую в 2012 году.)

Подвыпив, Степаныч охотно рассказывает сыщику про здешние нравы. Мол, они там, в Желтом доме, все под себя подгребли. Если какой бизнесмен поднялся — к нему сразу: делись с властью! И он обязан перечислять денежки в фонд развития региона. И эти деньги затем попадают на Кипр, в офшоры.

Пенсионер поведал москвичу, как в Сольске прибирали к рукам социально значимые предприятия: молокозавод, автобусный парк, хлебозавод. Как получали кредиты в банке для таких вот предприятий. А в итоге деньги – в офшорах, и Желтый дом доволен…

Двубратов был заместителем начальника управления информационной политики Сольской области. Другой близкий друг и одноклассник губернатора Ворсятова Влад Соснихин — бизнесмен, в 90-е годы руководивший местной ОПГ, которая называлась «Робин Гуд» (у жителей Коми это может вызвать ассоциации с небезызвестным сыктывкарским ЧОПом «Айвенго»).

Тем не менее, в предисловии к книге авторы утверждают, что все персонажи вымышленные, совпадения — случайны, и город Сольск — это лишь плод фантазии. А тот, кто захочет прочитать в книге про так называемую «ОПГ», ничего подобного не найдет. Весь сюжет романа крутится вокруг интимных связей и убийств.

Людмила КУДРЯШОВА.