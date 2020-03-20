Бывший сенатор от Коми и бывший депутат избавились от уголовного преследования.

По версии следствия, в 2012 и 2013 годах бывший ректор УГТУ Николай Цхадая получил в качестве взятки 8,5 млн руб. от Евгения Лядова и Евгения Самойлова, действовавших в интересах ООО «АБЗ-Дивный град», которое по договору с университетом выполняло строительные работы для вуза. Взятка получена за принятие решений в интересах указанного юридического лица, в том числе подписание актов выполненных работ, их приемку, своевременное производство оплаты в рамках исполнения обязательств по договору.

В ноябре 2019 года в отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело. Как стало известно БНК, уголовное преследование Самойлова и Лядова прекращено за деятельным раскаянием. Николай Цхадая 22 ноября 2019 года был арестован и содержится под стражей.