История Коми гражданской авиации совсем не похожа на полет комфортабельного пассажирского лайнера, который после быстрого разбега стремительно набирает высоту. «Разбег» длился пять лет, «полет» шел на разных высотах и сопровождался падениями.

Первый летчик

Уроженец Усть-Ухты, крестьянский сын Петр Истомин совершил свой первый полет на гидроплане в 1916 году, когда подавляющее число жителей Коми края самолеты в глаза не видели. В 1913 году его призвали в армию и отправили в Кронштадтскую школу машинистов. А через три года он опять оказался в Кронштадте, чтобы учиться в Военной школе бортмехаников воздушных аппаратов. В 1918 году Петра Анисимовича направили на борьбу с Колчаком.

19 мая 1919 года самолет Истомина попал под огонь белой флотилии и вынужден был сесть на ближайшее озеро. Добраться до берега ему не удалось, и механика подобрал белогвардейский катер. Через 12 дней Истомина расстреляли.

В мае прошлого года имя Петра Истомина было официально присвоено аэропорту «Сыктывкар». Такой выбор сделали жители столицы Коми в ходе голосования на сайте «Великие имена России».

Первые пассажиры

Первым самолетом, показавшимся в небе Коми, стал гидроплан Junkers W34 Центрального совета Авиахима. 14 августа 1925 года в ходе агитационного полета под названием «Смычка города с деревней» «Юнкерс» приводнился на Сысолу возле Усть-Сысольска. Горожане с удовольствием ходили поглядеть на это чудо, а гидроплан совершил несколько показательных полетов над городом. Одним из первых пассажиров стал известный журналист, поэт и драматург Виктор Савин. Своими впечатлениями он поделился в газете «Югыд туй».

В 1930 году 6-местный самолет «Дорнье Комета» общества «Добролет» сел на лед Сысолы в районе местечка Париж и совершил первый пассажирский рейс по маршруту Архангельск – Котлас – Сыктывкар. Полет длился 8 часов и был серьезным испытанием для пассажиров. Кабина не отапливалась, машину бросало в воздушные ямы, а стоило это удовольствие 170 рублей (зарплата рядового учителя составляла 32 рубля в месяц).

Поначалу нечто вроде аэродрома соорудили в местечке Тентюково, на берегу у слияния рек Сысола и Вычегда. Зимой самолеты садились прямо на речной лед.

И только в 1934 году для них нашли более подходящее место – пашню колхоза имени Кирова возле местечка Кируль. Поле как следует утрамбовали, но о бетонном покрытии пока не было даже и речи.

До войны и после

В 1936 году было создано самостоятельное Сыктывкарское авиазвено 33-го отдельного Архангельского авиаотряда, что позволило совершать регулярные рейсы. Спустя два года на «кукурузнике» По-2 открылась еще одна авиалиния: Сыктывкар – Объячево – Киров. А к началу войны пилоты Сыктывкарского летного подразделения возили пассажиров еще и в Ухту, Усть-Цильму, Ижму, Усть-Усу, Кожву, Усть-Кулом, Троицко-Печорск и Княжпогост.

С этого времени начинается и отсчет небесных катастроф. Открыли печальный список начальник воздушной линии Лев Ковалевский и бортмеханик Илларион Поплавский. Их Junkers разбился 13 апреля 1934 года в районе Усть-Цильмы.

Воздушная линия, связавшая столицы Коми республики и СССР, появилась в 1948 году. Пассажиры отправлялись тогда по маршруту Сыктывкар – Горький – Москва на двухмоторных Ли-2, созданных на базе американского Douglas DC-3.

У этого лайнера было важное преимущество – он мог обойтись без бетонной взлетно-посадочной полосы. Правда, дождливым летом 1955 года сыктывкарский аэродром так развезло, что Ли-2 пришлось сажать в Пезмоге, а оттуда пассажиров небольшими партиями доставлять в столицу Коми на маленьких бипланах Ан-2.

К 1957 году взлетно-посадочные полосы забетонировали и на смену Ли-2 пришли более комфортабельные, но тоже двухмоторные Ил-14, бравшие на борт уже 35 пассажиров. Увы, именно с этим лайнером связаны первые крупные трагедии. Одна из них произошла 20 июля 1960 года, когда Ил-14 выполнял рейс Ленинград – Горький – Сыктывкар. Метеорологи почему-то забыли предупредить экипаж, что надвигается гроза, и над Сысольским районом в самолет попала молния. 19 пассажиров и 4 члена экипажа погибли. А 4 декабря того же года над деревней Черпово Горьковской области разбился еще один Ил-14, выполнявший рейс Горький – Сыктывкар. Причиной катастрофы стал пожар двигателя.

«Пузатик» и «Тушка»

В 1960-е годы Ил-14 переключили на внутриреспубликанские авиалинии. На дальних маршрутах их сменил пузатый четырехмоторный Ан-10. Полет до Москвы и Ленинграда занимал на нем всего 2 часа 20 минут, причем без посадок, а на борт машина брала 110 пассажиров.

8 февраля 1963 года прямо на глазах сыктывкарцев Ан-10 упал и разбился в районе пригородного поселка Верхняя Максаковка. К счастью, пассажиров на борту не было, поскольку «пузатик» выполнял тренировочный полет, но погибли семь членов экипажа. Как выявило расследование, обледенели воздухозаборники, кроме того, лед попал в компрессоры двигателей.

В 1972 году после очередной аварии (на этот раз под Харьковом) полеты Ан-10 с пассажирами были прекращены. Это был серьезный удар по Коми гражданской авиации. К этому времени самолеты этой марки летали из Сыктывкара не только в Москву и Ленинград и другие города советского Союза.

Сыктывкарский аэропорт опустел, большей части пассажиров пришлось пересаживаться на поезда. Так продолжалось до тех пор, пока в небе над Сыктывкаром не появился первый турбореактивный лайнер Ту-134.

«Тушка» брала меньше пассажиров, но полет до Москвы занимал всего 1 час 50 минут. Этот лайнер оказался более надежным, хотя и с ним не обошлось без трагедий.

2 июля 1986 года самолет выполнял рейс Воркута – Сыктывкар – Москва. В сыктывкарском аэропорту «тушка» пополнилась еще пятью пассажирами, среди которых были два болгарских лесоруба. Через десять минут после вылета из столицы Коми командир получил сигнал о задымлении в багажном отсеке. Проверить это сообщение отправился бортмеханик, который вскоре вернулся и доложил о возгорании.

Командир сообщил о ЧП диспетчеру, развернулся в сторону Сыктывкара и приступил к снижению, но подходящей площадки для аварийной посадки не нашлось. И тогда командир принял решение садиться прямо на лес посреди обнаруженной полянки. В 75 км от Сыктывкара «тушка» столкнулась с верхушками деревьев, пронеслась, разрушаясь на ходу, почти двести метров, коснулась земли и промчалась еще 145 метров. Оставшиеся в живых пассажиры выбирались из самолета через служебную дверь переднего багажного отделения, форточку кабины и разломы фюзеляжа. «Счастливчикам» пришлось дождаться вечера, пока их не обнаружил, а затем и эвакуировал спасательный вертолет. Погибли 45 взрослых пассажиров, 7 детей, штурман и бортмеханик. Точные причины аварии установить не удалось. По одной из версий, болгарские лесорубы захватили с собой наполненную бензином бензопилу «Урал», которая и загорелась во время полета.

Герои мирного времени

К счастью, воздушные происшествия не всегда заканчиваются трагически. Бывали случаи, когда летчикам удавалось сохранить и лайнер и жизни пассажиров. Один из них произошел в 1969 году с невезучим Ан-10, когда на подлете к Ухте у «пузатика» заклинило шасси, и с земли поступила команда вернуться в Сыктывкар. Полтора часа «аннушка» кружила над столицей Коми, вырабатывая топливо, после чего командир лайнера Александр Гришин посадил его на брюхо. За это его наградили орденом Октябрьской революции, а члены экипажа получили медали «За отвагу».

Еще один такой случай произошел 25 июля 1995 года в московском аэропорту Шереметьево. Ту-134, следующий по маршруту Москва – Сыктывкар, пробежал по взлетной полосе 1135 метров, когда на его пути оказался лайнер перуанской авиакомпании. Еще пара секунд и трагедия стала бы неизбежной, но командир корабля Сергей Княжев резко потянул штурвал на себя и «тушка» перепрыгнула через иностранный лайнер. Затем российский самолет вновь набрал высоту, и полет прошел благополучно. Сергей Княжев получил орден Мужества.

Не все так плохо

К концу восьмидесятых авиация Коми достигла пика – самолеты перевозили до 2,5 миллионов пассажиров в год. Своими воздушными воротами обзавелись большинство городов и районных центров республики. Аэропорт «Сыктывкар» стал восьмым аэропортом в СССР, осуществляющим прием самолетов по минимуму погоды первой международной категории. Это позволило повысить его статус и осуществлять прямые рейсы в Софию, в Варну и Бургас. Однако дальше аэропорт развиваться не мог, поэтому в 1981 году Москва приняла решение о строительстве аэропорта в местечке Соколовка в 20 км от Сыктывкара.

Но рыночные реформы больно ударили по гражданской авиации, количество авиаперевозок в Коми резко сократилось. Стройку заморозили, когда аэропорт был готов на 80 процентов, и его дальнейшая судьба пока никому не известна.

И все-таки аэропорт «Сыктывкар» сохранил статус международного. В последние годы стала возрождаться малая авиация. Столица Коми снова связана воздушными мостами с Ухтой, Воркутой, Печорой, Усинском и Усть-Цильмой. А это значит, что гражданская авиация региона вновь на подъеме.

Андрей ЛИСОВ.