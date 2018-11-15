В Коми в три раза поднимут плату за капремонт, она возрастет в зависимости от муниципалитета до 7-9 рублей за «квадрат».

Таким образом средняя семья за среднюю «двушку» только взносов на «хап-ремонт» будет выплачивать примерно по 500 рублей. Но и это не предел: как утверждают власти, экономически обоснованный тариф на капремонт составляет примерно 20 рублей за метр, и доводить его до этой величины будут поэтапно. А это значит, что через некоторое время тарифы в республике снова поднимут.