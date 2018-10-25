«Химия» и жизнь: кошмары емвинских новоселов

Обитатели «формальдегидных» домов до сих пор надеются, что после суда их начнут переселять в новые квартиры.

5 октября «Трибуна» опубликовала статью «Брак по расчету: чиновники сполна рассчитались за некачественные работы». Напомним: речь шла о том, что в Емве возбуждено уголовное дело против руководителя подрядной организации — ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» Виктора Логвинова, который с 2013 по 2016 годы по программе переселения из ветхого и аварийного жилья построил в городе четыре дома. Но построил, как посчитало следствие, весьма некачественно. Теперь эти дома представляют угрозу здоровью жильцов. Вместе с подрядчиком следствие призвало к ответу и руководителя муниципалитета Вячеслава Ивочкина, который благословил приемку некачественных домов в эксплуатацию.

Главу района тоже можно понять — на него наверняка давили сверху. Ведь программы переселения в районах строго контролирует Москва. Срыв графиков сдачи объектов чреват для республики финансовыми санкциями.

В этой ситуации главное — вовремя отчитаться, невзирая на качество работ. Так муниципальные чиновники зачастую и поступали. И теперь вместе с подрядчиками оказались в роли крайних.

Дело пахнет аммиаком

Еще в прошлом году в статье «Гетто для переселенцев» «Трибуна» рассказала о том, что несколько домов в Емве, построенных для переселенцев, непригодны для жилья. В квартирах воняет формальдегидом и аммиаком, протекают трубы, отсутствует шумоизоляция.

Первой тревогу забила депутат Совета Княжпогостского района Людмила Колтырина. Она собрала многочисленные жалобы новоселов и разослала их по надзорным инстанциям. В ходе проверки эксперты Госкомнадзора установили, что работы по шумоизоляции не проводились вообще (проект этого просто не предусматривал). А концентрация формальдегида превышает норму в 10 раз, аммиака — в пять.

Таких домов только на улице Коммунистической — целый квартал. Однако заселены они едва ли наполовину. Часть квартир сегодня пустует, часть сдается внаем (хозяева предпочитают жить в других местах).

После ряда обследований был составлен план-график устранения недостатков и определены исполнители. Люди стали ждать результатов, но их не было. И тогда упрямая Колтырина заявила, что надеется только на активистов ОНФ, которые имеют прямой выход на администрацию Президента. Без огласки все будет спущено на тормозах. А когда скажут, что программа переселения закончена и Княжпогостский район ее успешно выполнил, про емвинских страдальцев просто забудут. К сожалению, именно так и случилось.

Сыпь на коже

После того, как «Трибуна» сообщила о возбуждении уголовного дела по «формальдегидным домам», редакция получила письмо из Емвы, в котором говорилось, что ситуация не только не изменилась, но и ухудшилась. Никаких работ по устранению не ведется, дома разрушаются.

Новоселы сами сделали посильный ремонт, поскольку качество работ не выдерживало никакой критики: полы разрушались на глазах, плитка отваливалась, обои отклеивались, потолки протекали, сантехника качалась. Но еще хуже, что у многих пожилых людей начались проблемы со здоровьем — стали сказываться пары формальдегида. У некоторых обострились заболевания дыхательных путей, слизистых горла и рта, появилась сыпь на коже. Однако различные комиссии, посещавшие злополучные дома, превышения в воздухе вредных веществ упорно не находили.

Пройдя по инстанциям, претензии жильцов «спускались» обратно в район, и вскоре местные чиновники перестали обращать на них внимание. К жалобщикам стали относиться как к назойливым мухам: жужжат, но не кусают.

Дома гниют на глазах

19 октября корреспондент «Трибуны» в очередной раз отправился в Емву. Вместе с депутатом Колтыриной мы обошли дома, которые фигурируют в уголовном деле.

В доме № 46 по улице Коммунистической практически ничего не изменилось: в квартирах по-прежнему очень влажно, а потому жильцам приходится постоянно проветривать помещения, открывая окна. А главное, здесь постоянно ощущается специфический запах «химии». Звукоизоляция отсутствует напрочь: без берушей, как пожаловались в одной из квартир, спать вообще невозможно.

Ветеран труда Раиса Бейбулатова, у которой квартира на первом этаже, рассказала, что задыхается, она устала ждать обещанного ремонта. И теперь надеется лишь на то, что ее переселят в другой дом.

А в доме № 140 по улице Дзержинского жильцы о своих бедах могли бы рассказывать бесконечно: у них в подвале плещутся стоки канализации, перекрытия гниют, на стенах появился грибок. Да, к ним часто ходят комиссии, что-то записывают, но ремонт никто делать не собирается. А больше всех жильцов расстроил представитель мэрии Андрей Котов, который заявил при очередном посещении: «Жалуйтесь куда угодно, все равно все жалобы придут к нам».

Теперь обитатели дома

№ 140 ждут решения суда на переселение в другие жилища. По их мнению, снести «гнилой» дом будет дешевле, чем его отремонтировать.

Сэндвичи заказывали?

Редакция обратилась к специалистам за консультацией по поводу так называемых сэндвич-панелей, из которых построены дома в Емве. По словам экспертов, для выполнения программы по переселению из аварийного и ветхого жилья был взят принцип строительства домов из СИП-панелей (в Канаде этот метод весьма распространен). По-русски СИП — это структурно-изоляционная панель. Она состоит из трех слоев: между двумя тонкими стенками из прессованной стружки имеется утеплитель (пенополистирол или минеральная вата).

В Коми такие трехслойные панели производил Сыктывкарский промкомбинат, в числе руководителей которого значился бывший спикер Госсовета Игорь Ковзель (ныне фигурант «дела Гайзера»).

При строгом соблюдении технологического процесса СИП-панели совершенно безвредны. Однако с самого начала что-то на промкомбинате пошло не так. Первые скандалы разразились еще пять лет назад, когда из промкомбинатовских панелей начали возводить детские садики. Возникло подозрение, что при производстве плит используется формальдегидная смола. По мнению специалистов, при изготовлении панелей использовался клей, выделяющий некие пахучие микроэлементы.

Одним из основных недостатков СИП-панелей является практически полная герметичность строений. Они обладают паронепроницаемостью. Поэтому при строительстве жилья необходимо создавать продуманную систему вентиляции. А в возведенных в Емве домах такая система практически отсутствует. Из-за этого даже самая минимальная «химия» сразу становится ощутимой. К тому же строить такие дома должны специалисты высокой квалификации, с большим опытом. Были ли такие в Емве — большой вопрос.

«Сами виноваты…»

По словам исполняющего обязанности главы Княжпогостского муниципалитета Анатолия Немчинова, администрация в курсе этих проблем. Однако с утверждением о том, что построенные дома являются «формальдегидными», он категорически не согласен. Проверки показали, что панели не содержат химикатов. Эксперты специально сделали вырезы-карты из стен и провели соответствующие анализы. Сделаны соответствующие расчеты и для создания дополнительной вентиляции (устранения эффекта «термоса»), предложено в каждой квартире установить аппарат КИВ-150 (клапан инфильтрации воздуха). Немчинов рассказал «Трибуне», что в том же доме № 46 по ул. Коммунистической в одной из квартир уже установлены клапаны — там теперь сухо и нет никаких запахов. Однако собственники категорически отказываются ставить клапаны, считая, что это не поможет.

В администрации Емвы на условиях анонимности нам поведали версию о том, что в бедах дома по улице Дзержинского якобы виноваты сами жильцы. После заселения они стали делать ремонты, нарушили вентиляцию, местами затопили полы, отчего домовые панели в доме отсырели и появился грибок. Спасти положение может как раз установка клапанов КИВ-150, но жильцы этого делать не хотят. Они надеются на переселение, хотя оснований для этого нет, считают в администрации. А пустующие квартиры говорят лишь о том, что люди, получившие новое жилье, не слишком-то в нем и нуждались…

Как будет решаться вопрос с «подсудными» домами — пока непонятно. Кстати, разрешения на их ввод подписывал не один только Вячеслав Ивочкин, так что под следствие могут попасть и его подчиненные. Поэтому процесс наверняка затянется, а значит, устранение недостатков и ремонт квартир откладываются на неопределенное время.

Анатолий ПОЛЬКИН.