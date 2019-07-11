Хищники изголодались в лесу

Медведи все чаще выходят к человеческому жилью.

Так, в поселке Белый-Ю (Печорский район) заметили медведицу с медвежонком. Мамаша, видимо, изголодалась, поскольку съела еду из собачьей миски.

В Ярашъю (Усть-Куломский район) косолапый «пасет» стадо овец, ожидая возможности пообедать. В Ухте медведь появляется на кладбище, где, поминая усопших, люди оставляют съестное.

Хищники также выходят на дороги, а недавно в Вуктыльском районе медведь преследовал одинокого спортсмена-бегуна.