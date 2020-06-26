В «Трибуну» обратилась Нина Романовна Варенова из поселка Путеец Печорского района. Ее дом находится на берегу озера, которое в мае разлилось так, что затопило подвал и подступы к зданию, снесло заборы, залило овощехранилище. В результате дом отсырел, полы разбухли, на одной из стен появилась большая трещина.

Нина Романовна обратилась в местную администрацию с просьбой о помощи. Ведь когда вода схлынула, нужно было выкачать воду из подвала, отремонтировать забор, залатать трещину, а размытую дорогу привести в порядок. На ее заявления пришло два ответа за подписью заместителя главы администрации поселка Андрея Гринева, суть которых проста – ждать помощи не стоит.

«Внешний осмотр»

Оказывается, дом пенсионерки по улице Парковой, 4 обследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что повреждений здания нет. Во втором ответе сообщалось, что Путеец не был отнесен к разряду территорий, попавших под режим чрезвычайной ситуации.

В ответах также говорилось, что комиссия долго бродила вокруг здания, но, поскольку двери были закрыты и внутрь попасть не удалось, она ограничилась внешним осмотром и сделала вывод, что повреждений нет.

Больше всего хозяйка дома расстроилась именно из-за того, что члены комиссии с ней даже не поговорили. Возможно, в тот момент она действительно отлучалась. Но ведь ее дом находится всего в двухстах метрах от поселковой администрации. К тому же ветеранов в Путейце не так уж много – каждому можно уделить внимание.

Наедине с бедой

Нина Романовна живет в поселке с 1966 года, приехала сюда с мужем, капитаном речного флота. Человек она известный, много лет работала в порту, потом в санчасти. В администрации ее должны знать. Пенсионерка в недоумении: ведь врио главы РК господин Уйба в одном из своих телеобращений заявил, что «люди, пострадавшие во время весеннего половодья, должны получить помощь как можно скорее!»

Нина Варенова в свое время сама была депутатом и старалась всячески помочь людям, попавшим в беду. А вот в наши дни, сетует она, чиновники местной администрации, прикрываясь инструкциями, отмахиваются от помощи ветеранам.

Корреспондент «Трибуны» позвонил в администрацию поселения «Путеец». Замглавы Андрей Гринев еще раз сообщил, что территория поселка не попала под статус ЧС, а потому выплат никаких оказывать не может. На вопрос, почему не помочь ветерану хотя бы выкачать воду из подвала, Андрей Федорович ответил, что местная власть могла бы выделить для этого помпу. Но вот топливо — за счет пенсионерки: средств на это у администрации нет.

Анатолий ПОЛЬКИН.