Хорошо сидят! Тихо… Возбуждаются только «отдельные граждане»

Как сообщили информ-агентства, 31 января Общественная палата Коми «экстренно» собрала в зале Госсовета РК представителей общественных организаций.

То, что сбор организован именно в большом зале Госсовета — симптоматично. Еще в «нулевые» годы шутники прозвали этот орган «карманным». В том смысле, что он легко умещается в кармане губернатора. Законодатели, которых олицетворяют в основном члены партии «честных и порядочных людей», предпочитают не спорить с исполнительной властью.

Чтобы хоть как-то скомпенсировать отсутствие настоящего парламентаризма, по всей стране в свое время были созданы так называемые ОПы — Общественные палаты. По идее, они должны были контролировать власть. А получилось — как всегда. То есть — ровно наоборот.

Что же обсуждала Коми ОПа на «экстренном» совещании? Оказывается, пламенных активистов Палаты тревожит тенденция: «Тихая деятельность крупных общественных объединений на фоне большой активности отдельных граждан». И чтобы это «преодолеть», надо «обсудить»…

Вообще, лояльные властям общественники любят это занятие — обсуждать. Устраивать многочасовые прения по любому поводу.

Недавно, например, в ОНФ (еще одна замечательная и крайне полезная общественная организация!) обсуждался вопрос о том, чтобы во всех учреждениях культуры зарезервировать VIP-места (причем бесплатные) для чиновников, дабы те могли воочию узреть проблемы культуры.

Инициатива с VIP-местами — конечно, круто, смело. Вот не хотят чиновники ходить в театр или клуб, а мы их заставим! С помощью бесплатных билетов. То есть халявы. Многие расценили это как шутку. И в то же время серьезные проблемы, например, трехкратное повышение взносов на капремонт, рост тарифов, подорожание автобусных билетов и т. д., общественников волнуют, видимо, гораздо меньше. Или волнуют, но — тайно. Ибо если эти действительно острые вопросы разбирать публично и по существу, можно ведь разозлить «старших товарищей», своих «кураторов» из Желтого дома.

По большому счету, общественники, комфортно встроившиеся в систему власти, — это нонсенс. По идее, их главная задача — защищать интересы простых людей. Но заниматься этим они не хотят. А может, и не умеют. Даже для самих чиновников пользы от этих «тихушников» маловато. Зато и вреда – никакого.

Виктор СЕМЕНОВ.