Инициированная федеральным центром муниципальная реформа терпит в Коми одно поражение за другим. Сельские жители (а их мнение чиновники вынуждены учитывать) выступают против этой новации. Тем не менее власть упорно пытается ее протащить, вновь наступая на те же грабли. И теперь на очереди – Сосногорский район.



Как показывают уже состоявшиеся в ряде районов общественные слушания, местные чиновники не могут внятно ответить на элементарный вопрос: в чем, собственно, суть реформы? И в чем разница между муниципальным районом и будущим округом?

А если говорить правду, то она горька: реформа затеяна из-за бедности и нацелена на жесткую экономию казенных средств. Ведь с каждым годом уменьшается размер бюджетного пирога. Конечно, его проще делить на районном уровне, игнорируя интересы «низов» – сельских поселений. Но от этого денег больше не станет, зато проблем у сельских жителей сразу прибавится.

Ищите дураков!

Сельских и поселковых депутатов пока еще избирает народ. Поэтому они хоть как-то пытаются повлиять на распределение скудных средств в интересах своих избирателей. Кто-то скажет, что среди них сплошь представители партии и они всегда голосуют, как им прикажут. Это верно, но только отчасти. Ведь среди депутатов есть и представители оппозиции, а также гражданские активисты, которые каким-то чудом в условиях мощного административного прессинга смогли получить мандаты народных избранников. Да еще и умудрились не попасть в списки «коррупционеров», то есть в число тех, у кого тем же чиновникам удалось выискать какие-то ошибки при заполнении налоговых деклараций. Сегодня даже не указанная в декларации копейка (в буквальном смысле) может считаться «коррупцией». Правда, лишь в том случае, если речь идет только о неугодных властям «отщепенцах».

Чтобы окончательно сделать политический ландшафт совершенно ровным, как асфальт в Москве, и было принято решение через муниципальную реформу упразднить сельские и поселковые Советы депутатов. Но люди не дураки, планы федеральных властей по ликвидации советской власти уже отвергли на общественных слушаниях жители Печоры и Сысольского района. Теперь на эту тему предстоит высказаться жителям Сосногорского района.

Что скажет народ?

29 октября на внеочередной сессии Совета муниципального района «Сосногорск» фракция «единороссов» инициировала принятие проекта по преобразованию района в округ, что в дальнейшем приведет к упразднению Советов городских поселений Сосногорск, Войвож и Нижний Одес. Против реформы выступило лишь депутатское меньшинство в лице представителей КПРФ. Но впереди общественные слушания, и последнее слово остается за местными жителями.

На сессии сосногорского Совета разгорелась жаркая дискуссия между депутатами от «Единой России» и КПРФ. Позицию первых сформулировал Андрей Терентьев: муниципальная реформа – это в первую очередь оптимизация финансовых ресурсов и возможность оперативно принимать решения по их распределению.

Критиковать суть предлагаемой реформы коммунистам было несложно, поскольку все помнят, как еще во времена правления Вячеслава Гайзера в Сосногорском районе были ликвидированы все сельские Советы. Депутат Никита Авзин напомнил, что, когда у поселка Поляна был хоть и маленький, но свой бюджет, можно было лампочку для уличного освещения купить, протекающую крышу починить, то есть помочь конкретным семьям. А сейчас ничего нельзя сделать – нет у Поляны своих средств. Сложно представить, что такой мелочевкой кто-то будет заниматься на уровне районной власти. «Поселок Вис четыре месяца – без воды, поселок Керки – без транспортного сообщения. Ну и где быстрое принятие решений?» – отметил Никита Авзин.

Слово Махмутова

Не так давно депутат Госдумы России Олег Михайлов направил запрос в администрацию Сосногорского района о планах по преобразованию в муниципальный округ. Глава района Ильдар Махмутов дал такой ответ: «Планы по преобразованию муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в муниципальный округ отсутствуют…» И вот совпадение: аккурат в день получения депутатом этого письма и было принято решение о проведении этих самых «преобразований».

Похоже, и сами чиновники на местах плохо понимают, какие у них «планы» и что вообще происходит с этой пресловутой реформой.

Сергей ПАВЛОВ.