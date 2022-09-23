В высоких кабинетах региональной власти сегодня легче встретить москвича, чем уроженца республики. Первые «залетные» появились в Коми еще 20 лет назад, а теперь они прочно угнездились на всех этажах Желтого дома.

Шутка Лескина

После неожиданного поражения Юрия Спиридонова на выборах главы Коми в 2001 году к власти пришла команда Александра Зарубина, который затем в течение почти 15 лет являлся «теневым губернатором». При нем главами Коми последовательно становились Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер.

В составе первой «команды Торлопова» оказался и Евгений Лескин, до этого работавший в крупных нефтяных компаниях Усинска. Правда, ненадолго – вскоре он покинул кресло заместителя главы Коми. Лескин запомнился благодаря шуточной фразе, которую он обронил, увидев суммы окладов сотрудников республиканской администрации: «Это в рублях или в долларах?»

Уже в те годы возникла огромная диспропорция в зарплатах федеральных и региональных чиновников. По идее, для толкового менеджера переходить в Желтый дом из коммерческой фирмы или менять Москву на Сыктывкар нет никакого смысла. Если, конечно, не учитывать некие «теневые» бонусы, которые чиновник может извлечь из своей должности.

Банкир-первопроходец

Еще в середине 90-х годов тогдашний первый заместитель главы Коми Анатолий Каракчиев пригласил из Санкт-Петербурга поработать в регионе 22-летнего Николая Левицкого. Ему предложили должность председателя правления крупнейшего коммерческого банка региона – АКБ «Комибанк».

Николай Валентинович, пожалуй, самый известный «варяг» эпохи Юрия Спиридонова. Впоследствии г-н Левицкий станет и видным представителем первой команды «варягов» при Владимире Торлопове, когда их приезд в Коми приобретет уже массовый характер.

«У нас не Афганистан»

В начале «нулевых» первому заместителю главы Коми Павлу Орде (приехал из Ставропольского края) приписывали удивительную способность совмещать власть и бизнес. Сидел он в том числе и на весьма денежноемком куске региональной экономики – дорожном строительстве.

Помню, как в разговоре с Павлом Анатольевичем мы затронули тему качества дорог. Он почему-то считал, что плохие российские дороги – это вечная проблема. Я ему заметил, что наши армейские строители в Афганистане в 80-х проложили такие автобаны, что их десятилетиями танки не могут разбить. На что чиновник отметил, что у нас не Афганистан.

Вице-губернатор был по-своему прав. Российская дорожная отрасль действительно уникальна – она всегда держалась на «откатах» (40 процентов в «нулевые» годы считались нормой!). О тех самых «откатах» во времена нахождения в Коми Павла Орды слагались легенды.

Сакральный конверт

Как известно, Александр Зарубин в годы перестройки работал в коммерческом центре при Интинском горкоме ВЛКСМ, заодно занимался привычным для того времени делом – приторговывал видеокассетами с «клубничкой». Уже тогда у Зарубина проявились криминальные наклонности – он был осужден за кражу кошелька у старушки.

А когда Зарубин дорвался до власти, у него появились новые возможности. Распоряжаться финансовыми потоками целого региона – это вам «не мелочь по карманам тырить». Именно при «теневом губернаторе» и появилась практика доплат чиновникам из «черной кассы».

Кулаков и пустота

Первые «варяги» во власти в Коми имели одну специфическую особенность. Подбирались они по рекомендации, как правило, самого Александра Зарубина или их кандидатуры согласовывались с ним.

Люди в команду попадали разными путями. Например, будущий заместитель главы Коми Алексей Чернов не сразу нашел свое место под солнцем. Поначалу его планировали пристроить в Агентство Коми по печати. Но когда он устроился в секретариат главного советника главы Коми Александра Зарубина, быстро поднялся по служебной лестнице. Затем Алексей Леонидович привез из Санкт-Петербурга и своего друга детства Игоря Ковзеля.

Сперва Ковзеля пристроили на совершенно формальную должность председателя совета директоров газеты «Молодежь Севера». Дальше была аналогичная должность в «Сыктывкарском промышленном комбинате». После «управляемых» выборов он занял кресло председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми, а уже через год стал спикером парламента.

На втором этаже здания Госсовета можно увидеть портреты людей, которые в разные годы возглавляли законодательную ветвь власти в Коми. Череда имен обрывается на председателе Госсовета Коми в «нулевые» годы Иване Кулакове, дальше – пустота. В самом деле, не помещать же в один ряд с известными и уважаемыми людьми Игоря Ковзеля, который взялся ниоткуда, а потом стал фигурантом уголовного дела?

Совсем обмельчали

Семь лет назад в середине сентября в Коми разразился громкий скандал, связанный с коррупцией во власти. Пошли аресты и уголовные дела. Экс-руководители Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов до сих пор находятся в местах не столь отдаленных.

Первую волну «варягов» смыло историей, за ними пришли другие, менее сплоченные, зато их стало больше. Есть тут логика, поскольку экс-глава Коми Сергей Гапликов и нынешний глава Владимир Уйба и сами приехали из Москвы, и привезли «своих людей».

Нынешние «варяги» берут не только количеством, но и мельчают по части трудовых биографий. Иногда складывается такое ощущение, что их чуть ли не через службы занятости рекрутируют.

Топовый управленец вряд ли поедет в глухую провинцию на низкую, по московским меркам, зарплату. И если раньше кадровая проблема решалась с помощью «неформальных доплат» в конвертах, то после «дела Гайзера» это невозможно. Угроза оказаться под «колпаком ФСБ» буквально парализовала региональных чиновников. Теперь деньги «пилят» другими способами. Но и здесь риск очень велик, что показала уголовная история с «варягом» Михаилом Порядиным, экс-соратником Сергея Гапликова.

«Чемоданные настроения»

У «вахтовиков» в Коми нет корней, у них отсутствует патриотическое желание «работать во благо родной республики». Нет и особых материальных стимулов. Зато есть боязнь ответственности перед силовиками и федеральным начальством.

Поэтому нынешние «варяги» даже от приставки «исполняющих обязанности» избавиться не успевают, как начинают паковать чемоданы. Редкий министр хотя бы год досидит при должности. Бывший и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичев покинул свой пост в июне этого года. Мало кто обратил внимание на его последнее интервью, в котором он не то пожаловался, не то просто констатировал факт, что зарплата у него составляет 120 тысяч рублей. Верится, правда, с трудом, но его никто за язык не тянул.

Конечно, для среднестатистического жителя Коми это – огромные деньжищи, но мы ведь в данном случае ведем речь о «варягах». Какой им смысл за такие деньги здесь «на северах» мучиться на ответственной должности, да еще не ровен час можно попасть под уголовную статью.

За такие, как у министра, деньги легко можно найти работу в той же самой Москве, тем более, если уже есть опыт работы на крупной руководящей должности на периферии.

С каким удовольствием «сбежала» в богатый РУСАЛ заместитель правительства Коми Ирина Бахтина. Покрутилась здесь, громко заявила о себе, ее приметили и пригласили на работу в Москву. Москва – вот сегодня настоящая мечта «вахтовика» в Коми, что бы там они ни говорили и как бы ни распинались в любви к «северным осинам».

Где местные кадры?

Еще два десятилетия назад невозможно было даже представить, что «варяги» станут главной движущей силой в социально-экономической сфере Коми. А что же местные кадры? На высшем уровне они в основном, как говорится, на подхвате, нет их на ключевых позициях, ну или почти нет.

За очевидные перекосы в кадровой политике в полной мере должен нести ответственность депутатский корпус. Именно депутатское большинство в свое время весьма лояльно отнеслось к назначению на должность заместителя председателя правительства Коми Джамал-Лейлы Яндиева, который после оформления на работу попросту исчез где-то на югах. При этом зарплата ему исправно шла. Человека фактически депутаты приняли «на кормление».

Также с «благословения» депутатов здесь в Коми на высокой должности более года подвизался муж российской фотомодели Вики Лопыревой Игорь Булатов. Этот «персонаж», как его публично назвал полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, лишь имитировал какую-то деятельность.

Выше говорилось о «кадровой политике», на самом деле как таковой сейчас ее нет. Поэтому Крайний Север стал местом для сбора случайных людей в коридорах власти. К чему это привело, объяснять не надо.

Сергей МОРОХИН.