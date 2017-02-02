Хозяевами опор линии электропередачи являются одни, а лампочек — другие

Объекты уличного освещения в сельских населенных пунктах должны быть сосредоточены в одних надежных руках. Этого добивается новоиспеченный глава ижемского поселения «Сизябск» Валерий Чупров.

Точу «когти»!

— В сельской местности, как ни абсурдно, светильники находятся на балансе поселения, а все остальное — на балансе энергетиков, — говорит Валерий Тимофеевич. – Такое распределение сложилось исторически, но оно нерационально. После расформирования колхозно-совхозной системы местные власти пытались передать энергетикам объекты энергосистемы. Однако по закону о местном самоуправлении всю ответственность по обеспечению и обслуживанию наружного освещения в селах несет местный муниципалитет. Получается, система уличного освещения поселения — дитя у семи нянек.

В поселении Сизябск протяженность электролинии – тридцать пять километров.

— Бюджет поселения на нынешний год в пределах пяти миллионов, — отмечает В. Чупров. — Из них 40 тысяч – на уличное освещение. С октября уже пришлось заменить 17 светильников лампами типа ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная), стоимость каждой более 400 рублей. Чтобы поменять перегоревшую лампочку, каждый раз нанятому электрику из скудного бюджета отстегиваем двести пятьдесят рублей, а чтобы заменить «кобру» — такса 700 рублей. Для экономии финансов, которых и так кот наплакал, лампочки приобретаю в Ухте, в Ижме они дороже. А вот сам заменить, например, лампочку на столбе, не имею права. Хотя даже приобрел для этих целей защитную каску и «когти». Но забраться на опору (а попросту — на столб) можно лишь с разрешения собственника опор линии передачи — МРСК, в чьем владении и другие энергообъекты. И делать это имеет право лишь специалист со спецдопуском. Такого специалиста в деревнях не найти!

Всем — до лампочки?

—Львиная доля бюджетных денег у нас уходит за потребление электроэнергии и на обслуживание сетей, – сокрушается глава Сизябска. – Но при этом получается парадокс: администрация поселения фактически не имеет доступа к сетям, к «шкафу» управления. Случись нарушение — на главу поселения будет наложен внушительный штраф. Чтобы решить проблему уличного освещения в селах и деревнях, нужен единый собственник на объекты уличной сети. Сегодня властям нужно выстроить взаимоотношения с энергетиками, инициировать передачу всех объектов уличного освещения в поселениях на баланс энергетикам. В нашем отдаленном районе с недостаточно продуманной системой организации наружного освещения сталкиваются все главы поселений и меня поддерживают в этом вопросе. Районные власти на эту проблему не реагируют, им «до лампочки».

Заменили «лампочки Ильича»

Глава поселения «Нерица» Сергей Бабиков, что в Усть-Цилемском районе, полностью поддерживает коллегу:

— В нашем поселении также столбы принадлежат энергетикам, а лампочки — местному Совету. По необходимости по договору нанимаем тех же энергетиков за деньги местного бюджета, чтобы вкрутить лампочку. В каждом поселении главы по-своему решают проблему с уличным освещением. На уровне региона, может, даже РФ должна быть выработана единая система. Например, по договору полностью содержанием и обслуживанием сетей занимаются энергетики, а муниципалитет лишь оплачивает услуги.

Еще одна головная боль глав поселений — старые светильники с «лампочкой Ильича». Эту проблему решит модернизация освещения – замена уличных источников света на более экономичные. Еще в 2012 году систему освещения удалось обновить поселению Пажга Сыктывдинского района.

До модернизации на наружное освещение в поселении только в одном из микрорайонов закладывалось почти 90 тысяч рублей на год. После проведения энергосберегающих мероприятий расходы составили чуть более пятидесяти тысяч рублей.

Первые современные уличные фонари в Коми появились прошлым летом в райцентре Прилузья. В Объячево реализованный проект стал пилотным. К реализации проекта был привлечен частный инвестор посредством энергосервисного контракта. Компания оформила целевой заем в ГБУ «Коми республиканский центр энергосбережения», который подведомственен Минстрою региона. Срок реализации проекта шесть лет, в течение которых в качестве гарантии действует залог.

— Проекту общей стоимостью почти 10 миллионов рублей был дан старт 19 августа прошлого года, — говорит глава поселения «Объячево» Андрей Теньков. – Обеспечили замену 631 лампы ДРЛ на менее энергозатратные светодиодные с таймерами, которые позволяют автоматически включать и выключать свет с учетом астрономического времени — темного и светлого времени суток. Это позволит тратить средств на 70 процентов меньше.

В год оплата уличного освещения обходилась в пределах четырех миллионов рублей, а с новыми лампами планируем выйти где-то на миллион.

Наталья КОЛОДИНОВА.