Хозяина пилорамы обокрали и разорили

Предприниматель из Микуни Вячеслав Рассоха пять лет добивается справедливости. Но безуспешно…

Летом 2013 года, приехав на свое малое предприятие по распиловке древесины в Айкино, Рассоха обнаружил, что его наемные работники продали уже готовые к реализации пиломатериалы. Как было позже установлено, рабочие получили за это 49 тысяч рублей, которые они присвоили. Хозяин пилорамы обратился в полицию, однако местные стражи порядка отнеслись к заявлению о краже довольно прохладно: уголовное дело не возбуждалось девять месяцев.

Дограбили и добили

Предприниматель обратился в прокуратуру района, затем в вышестоящую республиканскую инстанцию. Дело было заведено, но велось, мягко говоря, неторопливо. А потом и вовсе было закрыто в связи с амнистией, объявленной в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе расследования кража была переквалифицирована в самоуправство на том основании, что у предпринимателя перед рабочими якобы имелась задолженность по зарплате. Поэтому они самовольно продали пиломатериал, а полученные деньги взяли себе в качестве оплаты. И хотя Рассоха пытался доказать, что сумма похищенного превысила 115 тысяч рублей, следователи остановились на той цифре, которую признали малозначительной.

Пока велось следствие, предприятие не работало, и у сельского бизнесмена из-за этого возникли финансовые проблемы. У него даже не было денег, чтобы нанять охрану. И вскоре пилораму разграбили. Неизвестные похитители вывезли с территории 20 электродвигателей, причем один из них весил свыше полутонны, а значит, в хищении участвовала целая группа, причем действовала она с помощью техники. Были украдены также около 300 метров кабелей, запчасти, инвентарь. Увы, полиция так и не смогла найти похитителей, хотя, по мнению предпринимателя, в населенном пункте, где каждый знает всех, сделать это было не так уж и трудно.

В результате предприятие было фактически разорено. Позднее его «дограбили» окончательно: воры разукомплектовали самосвал марки МАЗ, а деревообрабатывающие станки вывезли и сдали в металлолом.

Путину и Чайке

Стоит отметить, что оба дознавателя, которые занимались делом Рассохи, угодили в колонию за какие-то махинации. За два года в районном отделе полиции сменилось четыре(!) руководителя, причем один из них также оказался за решеткой.

За прошедшее с момента кражи пиломатериалов время Вячеслав Рассоха получил 37 ответов из прокуратуры Усть-Вымского района, 46 — из прокуратуры республики, 49 — из МВД РК и полиции района, 22 письма – из московских инстанций, в которых ему сообщали, что полученные от него жалобы направлены в прокуратуру Республики Коми. У Вячеслава Сергеевича сложилось убеждение, что получали письма «сверху» как раз те, кто расследованием заниматься не собирался, а просто посылал отписки, ссылаясь на первоначальный ответ.

Последнее свое обращение Рассоха направил президенту страны Владимиру Путину накануне выборов в надежде, что оно будет

изучено его помощниками и жалобе все-таки дадут ход. Предприниматель указывал, что нарушены его конституционные права на защиту собственности, а также на компенсацию нанесенного вреда совершенным преступлением. Однако возбужденное дело до суда так и не дошло, а потому требовать компенсации просто не с кого.

А в последнем письме Генеральному прокурору Юрию Чайке предприниматель из Микуни написал: «Лично для себя я сделал вывод, что местные правоохранительные органы плевать хотели на высокопоставленные структуры федерального значения в Москве. Слишком те далеко, им опять сообщат, что «в Багдаде все спокойно», они и успокоятся».

Анатолий ПОЛЬКИН.