Храмы, которые мы потеряли

Из восьми усть-сысольских церквей сохранилось лишь полторы

Усть-Сысольск, прежде чем стать городом, был всего лишь погостом. Так в старину называлось небольшое поселение с церковью и кладбищем. То есть не будь церкви, никому бы в голову не пришло небольшому селению присваивать статус города. Увы, от этого храма остались только воспоминания. Как и от большинства других церквей, появлявшихся в Усть-Сысольске.

Главный в городе

Храмом, с которого начинался погост, была деревянная Георгиевская церковь, выросшая впоследствии до Троицкого собора. Первое упоминание о ней содержится в писцовой книге 1586 года. Ее неоднократно меняли, перестраивали, и до рождения города она, по всей видимости, не дожила.

По словам историка Михаила Рогачева, сам собор в конечном итоге стал трехцерковным. Среди этих трех храмов выделялась Покровская церковь, которую освятили в 1740 году. Это было грандиозное по тем временам сооружение. Основатели города – купцы Сухановы – полностью выстроили ее за свой счет, организовав для этого кирпичное производство и пригласив устюжских мастеров. В самом погосте своих каменщиков тогда еще не было.

Через десять лет дошла очередь до Троицкой церкви. Ее возводили дольше, чем Покровскую, но она была холодной и праздничной. Вот тогда встал вопрос о колокольне. И усилиями все тех же Сухановых ее возвели за два лета (зимой церкви не строили).

Строила колокольню бригада каменщиков из 10 человек из «готового материала», со своими инструментами и питанием, которое обязан был обеспечить подрядчик. В контракте особо было оговорено, что бригада обязуется «во все выше писанное время работы хмельного не пить и не гулять».

Колокольня была трехъярусной. На нижнем этаже находилось духовное правление, а на третьем ярусе – первые часы со звоном. Это были единственные публичные часы, по которым горожане до начала 20 века (пока не построили пожарную каланчу) узнавали время. Причем минуты они не показывали, зато каждый час отбивался звоном.

Двести лет Троицкий собор был связан со всеми устьсысольцами. Здесь крестили новорожденных и записывали их в метрические книги. Сюда же вносили имена и фамилии скончавшихся горожан, хотя отпевали их в Кирульской церкви. И новые семьи венчали в Троицком соборе.

В 1918 году собор лишили общего для всего города прихода, сделав приходским каждый городской храм, и перевели на самоокупаемость. атем его пытались передать «обновленцам», то есть новоявленным раскольникам, которые поддерживали советскую власть. Но горожане его отстояли. В конце концов собор закрыли, а в 1932 году, когда в городе возводился парк, получивший позднее имя Кирова, храмы и колокольню разобрали на кирпичи.

Впрочем, отчасти в трагедии собора виноваты строители, которые возвели его на оползающем берегу реки. Поэтому места, где он находился, практически уже не существует. Еще в XIX веке берег начал обваливаться, и в храме появились трещины. Если бы собор каким-то чудом уцелел, то он бы располагался в Кировском парке сразу за стадионом и наполовину висел бы в воздухе.

На месте «Родины»

В Усть-Сысольске накануне революции имелось два храма, которые назывались Стефановскими в честь святителя Стефана Пермского. Правда, один из них не считался городским. Он принадлежал подворью Свято-Троицкого Стефановского Ульяновского монастыря.

Существует предание, что этот монастырь был основан в 1385 году самим святителем. Ульяновским он назван в честь героини коми-зырянских сказаний Улляны – христианской неофитки, ярой приверженицы Стефана Пермского. Она якобы была похищена печорским волхвом Кыской, противником Стефана, и, не желая изменять новой вере, бросилась в Вычегду и утонула.

В реальности же история монастыря прослеживается с 1667 года, когда священник Федор Тюрнин с четырьмя сыновьями срубил на берегу Вычегды деревянную Троицкую церковь. Вскоре они приняли постриг и основали нечто вроде монастыря семейного типа. Когда основатели умерли, обитель прекратила свое существование и возродилась лишь в 1860 году.

После этого к монастырю потянулись паломники. По пути они делали остановку в Усть-Сысольске, и специально для них одна из горожанок пожертвовала свой участок земли, на котором построили двухэтажное здание с гостиницей, небольшим скотным двором и колодцем. В подворье постоянно жили один иеромонах и минимум два монаха, которые принимали паломников и сопровождали их в монастырь. Здесь также останавливались епископы, приезжавшие в город.

А затем рядом возвели скромный деревянный храм с одним престолом, небольшой колокольней и одним куполом. Причем для его освящения специально приезжал первый настоятель, наместник возрожденного Ульяновского монастыря архимандрит Матфей.

В 1918 году монахов из подворья выселили и передали здание ВЧК. Закрыли и Стефановскую церковь, приспособив ее под клуб дивизиона ВЧК. Таким образом храм превратился в центр песни и пляски сотрудников карательных органов. Снесли его в 1921 году. А спустя почти двадцать лет на его месте возвели кинотеатр «Родина».

А в бывшем подворье размещались самые разные учреждения, в частности, балетная школа. После того, как здание вернули церкви, туда вселилось епархиальное управление.

Несбывшееся пророчество

В позапрошлом веке на месте памятника Ленину на главной площади города была возведена самая большая в Коми крае Стефановская церковь, повторившая трагедию храма Христа Спасителя в Москве.

История усть-сысольского храма началась с того, что посетивший город епископ Вологодский и Устюжский Евлампий заметил, что в столице зырянского края ничего не напоминает о Стефане Пермском. Именитые горожане приняли замечание владыки как руководство к действию. И в апреле 1850 года Городская дума вошла с представлением к вологодскому губернатору, в котором сообщила, что местные граждане из старожилов издавна имеют желание построить новую церковь на удобном месте.

Губернатор засомневался в необходимости возведения нового храма. Не видело в нем никакой надобности и епархиальное начальство. А протоиерей Троицкого собора Вонифатий Кокшаров предложил Городской думе почтить память Стефана Пермского тем, что присвоить его имя Трехсвятительскому приделу Троицкой церкви. Для этого не требуется, как он выразился, со стороны общества никаких издержек и трудов. Но горожане уже принялись собирать деньги.

Строительство в общей сложности длилось сорок лет. В 1881 году были освящены престолы нижнего этажа. А второй этаж освятили только в 1896 году, в день празднования 500-летия преставления святого Стефана Пермского.

Храм получился огромным, но служили в нем редко. По существу он выполнял функцию церкви при учебных заведениях. В начале каждого учебного года школьников, гимназистов и учащихся духовного училища приводили сюда на молебен.

Собственным приходом церковь обзавелась в 1918 году. Но на его содержание требовались большие средства, которых у прихожан не было. И под этим предлогом его в 1929 году официально закрыли.

На первом этаже планировалось сделать столовую, на втором – клуб, а в куполах – радиостанцию, поэтому вместо крестов хотели поставить антенны. Но ничего из этой затеи не вышло, и тогда храм решили взорвать.

Существует легенда, что первая попытка произошла в 1932 году. В фундамент заложили взрывчатку, а в это время на площади собрались люди со всей округи и молились, чтобы храм устоял. Произошел взрыв, храм приподнялся и встал на место – взрывотехники из Великого Устюга не рассчитали заряд. И люди разъехались по деревням, рассказывая всем и всюду, что большевики опростоволосились, храм с Божьей помощью устоял и большевизму скоро придет конец. Но на следующий год из Великого Устюга пригнали баржу с более опытными взрывотехниками и храм уничтожили.

Жалкие остатки

Судьбу трехцерковного Троицкого собора и двух Стефановских храмов разделила и тюремная церковь во имя Иконы Богоматери Всех Скорбящих Радости, располагавшаяся на месте нынешней Часовни-мемориала памяти жертв политический репрессий. В 1918 году церковь закрыли, поначалу превратили в склад, затем наделали нары в несколько рядов и приспособили под лагпункт Северных лагерей особого назначения, а потом и вовсе снесли.

Перестали действовать кладбищенский Свято-Вознесенский храм в Кируле и церковь Воскресения Словущего в местечке Изкар (ныне на улице Кутузова). Однако их не разрушили, а стали использовать не по прямому назначению.

В бывшем Кирульском храме размещали гаражи, мастерские, хлебозавод, а в годы перестройки туда перевели отдел этнографии Коми республиканского историко-краеведческого музея. Лишь 5 февраля 1990 года по просьбе верующих и с учетом мнения сыктывкарцев здание храма вернули Русской православной церкви. Теперь в нем регулярно совершаются службы.

Остов церкви на Кутузова тоже сохранился, но он теперь совсем не похож на храм. В нем нет ни купола, ни крестов, а внутри располагаются управления строительных организаций. Так что можно считать, что храм сохранился лишь наполовину.

Игорь БОБРАКОВ.