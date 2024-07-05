Храните деньги в кошельке! Почему «продвинутые» японцы не любят карты, а предпочитают расплачиваться наличными?

Каждую неделю полицейские сводки сообщают о новых жертвах интернет- и телефонных мошенников. В отличие от обычных воров они действуют дистанционно – списывают денежные средства с чужих счетов. Для этого аферистам достаточно под любым предлогом выудить несколько цифр вашей банковской карты. Или, заморочив вам голову, убедить перевести с помощью мобильного приложения деньги на указанный ими счет.

Страдают от жуликов в основном пожилые люди, бесхитростные и доверчивые. А чтобы этого избежать, наш читатель Дмитрий Владимирович Блохин из г. Микунь (он и подсказал «Трибуне» эту актуальную тему) предлагает единственно надежный вариант – отказаться от пластиковых карт и мобильных банковских систем, а расплачиваться только наличными.

А где гарантии?

Многие скажут: это «вчерашний день». Тем более что тот же Сбер и другие банки постоянно и даже навязчиво рекламируют свои электронные услуги: мол, это и быстро, и удобно.

Да, удобно. Но в том числе и для жуликов: им не надо забираться в вашу квартиру или шарить по чужим карманам. Операция по «отъему денег» происходит действительно быстро и занимает лишь несколько секунд. А в результате несчастные старики лишаются средств, накопленных за свою честную трудовую жизнь. Или даже «гробовых», которые они откладывали с каждой пенсии.

Мошенников ловят лишь в редких случаях. А российские финансовые учреждения не способны гарантировать полную защиту от «дистанционных» аферистов.

«Поэтому не стесняйтесь быть старомодными, – призывает читателей Дмитрий Блохин, ветеран труда, 69-летний майор МВД в отставке. – Зато отказ от электронных расчетов убережет вас от риска стать очередной жертвой циничных негодяев».

Старая добрая книжка

«Звонки от мошенников на мой телефон никогда не поступают. Им просто незачем мне звонить, – продолжает Дмитрий Владимирович (имея в виду тот факт, что его персональных данных нет в электронных базах, которые легко взломать или попросту купить). – Я всегда использую наличные. Никаких «виртуальных» счетов. В банке я храню только сберегательную книжку, на которую мне поступает пенсия. А если нужны деньги, я просто иду и снимаю их. Хотя банковские сотрудники все время пытаются меня убедить, чтобы я отказался от сберкнижки.

Утверждение, что сберкнижки якобы отменили, является ложным. Все, кто ими пользуется, могут делать это и дальше.

Клиентов склоняют еще и к тому, чтобы обязательно обзавестись электронной подписью. На самом деле это делается лишь в том случае, если клиент сам того пожелает. «Зачем мне электронная подпись? У меня рука есть!» – отмечает Дмитрий Блохин.

И эта «обработка» клиентов происходит не только в банках. Сейчас даже разного рода коммунальные конторы (энергетики, управляющие компании) заставляют потребителей переходить на электронные платежи. Что противозаконно. Согласно Гражданскому кодексу (ст. 140) на территории Российской Федерации платежи осуществляются как в наличной, так и в безналичной формах. По Закону «О защите прав потребителей», выбор формы оплаты остается за потребителем. То есть никто из поставщиков услуг или товаров не вправе вам отказать, если вы хотите расплатиться «живыми» деньгами.

Будьте бдительны

«В зоне особого риска – люди, которые берут ипотеку или кредиты, – продолжает Д. Блохин. – Еще со времен Ротшильда банковские договоры – это сложные документы, которые лучше не подписывать без юридической консультации. В наше время – особенно.

Следует понимать, что договоры должны составляться в письменной форме (ст. 836 ГК РФ). Но, как правило, они написаны тарабарским языком, с использованием иностранных терминов (хотя, например, слово «пролонгировать» можно легко заменить на слово «продлить»). Важная информация зачастую подается в договорах мелким шрифтом. Делается это намеренно, чтобы запутать клиента. Расчет на то, что многие люди стесняются своей юридической безграмотности. При этом их торопят: подписывайте быстрее! И мало кто знает, что по закону клиенту дается пять дней для ознакомления с текстом договора».

А если вы согласились еще и на электронную форму расчетов по договору (например, с помощью мобильного приложения), то не удивляйтесь потом, что с ваших счетов будут списываться деньги непонятно за какие услуги.

Это касается и разного рода «комиссионных сборов». Причем многие, узнав о списаниях денег уже постфактум (из своего телефона), не пытаются даже спорить, ведь суммы вроде бы небольшие, а оспаривать их – дело хлопотное. Но из таких «маленьких» сумм в целом по стране и составляются миллиарды, которые прямиком уходят в карманы нечистоплотных дельцов.

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«Мой совет читателям «Трибуны»: храните сбережения на сберкнижке, а деньги на текущие расходы – в своих кошельках, – заключает Дмитрий Владимирович. – И тогда никакие мошенники вам не страшны!»

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Шелест купюр успокаивает

Как говорил Михаил Жванецкий, «Япония похожа на свежераспакованный телевизор – она вся новая и блестит». Это страна модерна, высоких технологий.

Тем не менее, «продвинутые» японцы не любят пластиковые карты и обожают кэш. 75 процентов всех платежей в Стране восходящего солнца производятся наличными.

Дело тут не только в консерватизме островитян и недоверии к безопасности цифровых платежей (японские интернет-взломщики очень изобретательны). А еще и в традиционной бережливости.

Кстати _________________________________________________________

По расчетам японцев, человек, который регулярно платит по карте, тратит в среднем на 25% больше денег, чем те, кто расплачивается купюрами.

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Психологически тратить «виртуальные» йены гораздо проще, чем «живые» банкноты из кошелька.

Японцы привыкли контролировать свой бюджет – почти в каждой семье имеется разлинованная тетрадь, где ведется учет расходов и доходов. Можно считать это жадностью, но лучше – рачительностью. А результат налицо: Япония – богатая страна. 2,6 процента населения здесь долларовые миллионеры. В России таковых менее 0,1 процента.

Кстати, утверждение, что весь «цивилизованный мир» перешел на безналичный расчет, является ложным. Например, в США 50% платежей – это кэш, в Германии – 40%. Притом что цифровые платежные системы там отличаются высокой степенью защиты.

Психологическая ловушка

Выйдя на пенсию, многие люди теряют «место в строю», уверенность в себе. Становятся мнительными и обидчивыми, боятся насмешек. Над ними порой подтрунивают даже собственные внуки: мол, как же ваше поколение сумело построить атомные электростанции и запустить Гагарина в космос, если теперь вы с трудом учитесь отправлять эсэмэски?

Вот старики и лезут из кожи вон, чтобы хоть как-то «соответствовать» – обзаводятся модными гаджетами, осваивают смартфоны, садятся за компьютеры.

Но тут проблема не когнитивная (чтобы нажимать кнопки, ума не надо), а скорее ментальная. В сознании тех, кто вырос в советскую эпоху, прочно засела «прогрессистская матрица». Советским людям десятилетиями внушали, что научно-технический прогресс улучшает человеческую породу. Поэтому многим дедушкам и бабушкам кажется, что современная молодежь должна быть не только умнее, а и духовнее. Но, как сказал Иосиф Бродский, «прогресса нет, и хорошо, что нет». Во всяком случае – нравственного. Во все времена люди примерно одинаковые.

«Век цифры» так же жесток, как и Средневековье. «Виртуальный мир» беспощаден ко всем, включая стариков, детей и беременных.

Каждому – свое

Заходя в интернет, пожилые люди попадают на враждебную территорию. Технически для них это не так уж сложно, но ментально – противоестественно. Как если бы, скажем, 80-летняя бабуля заявилась вдруг в фитнес-клуб и стала бы крутить попой наравне с молодыми девахами.

Старики психологически не готовы к «дистанционному» обману. Для них виртуальный злодей – это нечто абстрактное. И столкнувшись с негодяем, пенсионеры впадают в ступор, становятся беспомощными. Как же так, они ведь не сделали этому «человеку-невидимке» ничего плохого?

Поэтому пожилым не надо комплексовать по поводу своей «технической отсталости». И не стоит лезть на чужую поляну. У каждого времени свои игрища. И не факт, что новые – всегда лучше.

Развитие цифровых технологий, конечно, неизбежно. И пусть молодежь их осваивает. Но стариков, если они того не хотят, принуждать не надо. Не морочьте им голову своими новомодными «штучками».

Поколение Гагарина построило великую державу. То есть почти все заводы, фабрики, железные дороги, металлургические комбинаты и ГЭС, которые работают и поныне и до сих пор кормят страну.

А вы, молодые, чем нынче гордитесь? Иностранными гаджетами, китайскими авто? Но тот же космос, увы, бесславно профукан. И что вы можете сказать в оправдание, кроме этой жалкой шутки: «Прости нас, Юра…»?

Владимир СУМАРОКОВ.