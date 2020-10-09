«Художества» печорских властей дорого обошлись городской казне

Белая рука из цемента

На протяжении двух последних лет в муниципалитетах реализуется федеральная программа «Комфортная городская среда». В Печоре эта, безусловно, нужная работа, увы, не обходится без громких скандалов.

На благоустройство печорского парка Победы из федерального бюджета было выделено порядка 11 миллионов рублей. Но то, как распоряжаются ими местные чиновники, вызывает много вопросов: то вырубят без экологической экспертизы деревья, то водрузят здесь некий странный объект — цементную руку, вырастающую будто из-под земли…

Бесславная вырубка

— Всякий раз, когда руководитель муниципалитета, не слушая специалистов и население, навязывает свою волю окружающим, и происходят такие, с позволения сказать, казусы, — говорит глава ГП «Печора» — председатель Совета городского поселения Александр Шабанов. — Так, в июне прошлого года народное возмущение вызвала необдуманная вырубка деревьев вокруг Аллеи Славы.

Напомним о событиях: 16 июня 2019 года с поста главного архитектора города была вынуждена уйти Ирина Близнюк, не подписавшая акт, которым задним числом согласовывалась вырубка 70 здоровых сосен и, кроме того, 15 берез, около 130 кустов боярышника и рябины. Не за это голосовали жители города, давая согласие на благоустройство парка. И в муниципальном контракте не обозначались работы по выкорчевыванию деревьев.

Вот как прокомментировал эту ситуацию депутат Совета района Иван Пьянков: «В парке памяти героев Великой Отечественной войны на момент, когда разгорелся скандал, было выкорчевано и спилено уже более 25 деревьев. Из них вековые сосны диаметром более полуметра по возрасту старше нашего города. В плане «лесорубов» на вырубку были обречены примерно 90 стволов. Такой подлый удар в спину от администрации района никто не ожидал. На мои неоднократные звонки тогдашней главе района Паншиной с просьбой прекратить вакханалию прозвучал чеканный ответ: «Реконструкция парка осуществляется за счет средств народного бюджета с согласия жителей и во благо города. Все будет красиво и культурно: прямые аллеи, тротуарная плитка, велосипедные дорожки, места для отдыха детей и взрослых».

Но это циничная ложь! Никаких общественных слушаний по поводу вырубки парковых насаждений не проводилось. Разрешение в управлении архитектуры не выдавалось. За отказ разрешить вырубку в парке под увольнение попала руководитель управления архитектуры Ирина Близнюк».

Ирина Сергеевна сегодня живет и трудится в Ярославле. Печору покидают подготовленные кадры, и Близнюк — не редкое исключение. А прекратили действия «лесорубов» только обращения депутата районного Совета Ивана Пьянкова в Печорскую межрайонную и природоохранную прокуратуру.

Отправили на склад

Несколько месяцев уже не командует районом Наталья Паншина, а ее огрехи приходится исправлять новому руководству исполнительной власти муниципалитета.

Аккурат перед 75-летием Великой Победы неподалеку от Вечного огня «вырос» некий малый архитектурный объект — белая рука из цемента с орденской лентой наперевес. Зачем городу предлагалась эта безвкусица, осталось загадкой. Комиссия во главе с Паншиной заседала в сокращенном составе, представителей городского поселения там не было. Объявили, правда, что из бюджета городского поселения было потрачено на изготовление и монтаж чудного изваяния порядка 300 тысяч рублей. Хотя по вскрывшейся информации озвученная цифра занижена вдвое.

Но теперь они намерены спросить об этом и многом другом. В частности, почему в обход руководства ГП «Печора» из бюджета поселения было израсходовано порядка 1 млн рублей на неизвестные цели? Кстати, конкурс, о котором ни сном ни духом не знали в поселении, выиграла член общественной комиссии по благоустройству, теперь уже экс-депутат Совета МР Наталья Липитан и ее фирма ООО «Типография».

Простоявший пять месяцев шедевр архитектурной мысли пришлось убрать. Он не выдержал, как оказалось, ни времени, ни критики печорцев, и перемещен на склад. Сейчас на месте руки берущего цветы (или дающего?) — ровная из тротуарной плитки площадка. За чей счет демонтирован сей объект? Непонятно. Депутатов Советов города и района об этом не спрашивали. Но теперь они намерены спросить об этом и многом другом.

Останься прежняя власть на своих местах, еще немало денег могло вылететь в трубу. В ее планах было сменить памятник у Вечного огня на бронзовое изваяние. К счастью, вмешались депутаты Совета МР «Печора». Предусматриваемые на работу зодчих миллионы рублей были распределены на ремонт досуговых объектов левобережья.

— Мы не допустим вольного обращения с бюджетными деньгами, которое было присуще прежнему руководству района, — сказал А. Шабанов. — Будет инициирована проверка по каждому проекту благоустройства.

Раиса ГЛУЩЕНКО, г. Печора.