Хватит учиться, пора танцевать?

На этой неделе в редакцию «Трибуны» обратился педагогический коллектив Чернутьевской школы Удорского района. Они напуганы грядущей оптимизацией: в школу переводят Дом культуры.

Что присмотрелись?

— 5 декабря в нашу школу с визитом приезжали высокопоставленные гости: чиновники из администрации Удорского района. Был и руководитель — Николай Жилин. Он вручил значки ГТО учащимся школы, пожелал «юным спортсменам дальнейших успехов», — рассказывает директор Чернутьевской школы Алена Аврамова. — Однако цель визита у них была иная. Они решили перевести Дом культуры в здание школы, а для этого закрыть интернат при МОУ «Чернутьевская СОШ», в котором сейчас живут и обучаются дети со всего Удорского района (д. Мучкас, д. Мелентьево, д. Сельыб, д. Муфтюга, с. Чупрово, п. Селэгвож, с. Буткан, с. Кослан).

— Вы получили официальное извещение? — спрашиваю Алена Ивановну.

— Пока нет, но разговоры идут. И как жизнь показывает, если чиновники зашевелились, значит, они приняли твердое решение.

Поминки по школе

Как они нам разъяснили, продолжает Алена Аврамова, оптимизации не избежать. За тепло в школе и Доме культуры район платит почти полтора миллиона рублей. И если все будет в одном здании, под крышей школы – экономия существенная.

Педагоги Чернутьевской школы переживают, что оптимизация «в целях экономии» крепко ударит по сельскому образованию. В перспективе, если в школу переведут клуб и закроют интернат, общеобразовательная школа превратится в девятилетку, а потом и в начальную школу-сад. Потому что детей станет еще меньше. Сейчас в Чернутьевской школе учится 31 школьник, из них 17 учеников приезжие.

— И что же нас ждет? Село, в котором только что построили новую ферму, молодежь строит дома, ежегодно рождаются дети, угаснет. С закрытием интерната, а затем и школы люди будут вынуждены покинуть родные места. Чернутьево превратится в глухую деревню. И зачем нужен клуб? Кому там веселиться? Впору устраивать поминки по школе!

А школу — можно…

По словам педагогов, сейчас в сельском клубе проводится мало мероприятий. И если хотят экономить, пусть закрывают «пассивный» клуб. Учитывая это, от имени жителей села учителя районным чиновникам предложили перевести ДК на летний режим работы. На что получили ответ: «О закрытии клуба речи быть не может!» А школу, где учатся 90% комиговорящих детей, закрыть можно?

Также педагоги рассказали, что оптимизация их уже коснулась. Два года назад в здание школы перевели детский сад. Слышимость очень высокая: в садике галдят, и на уроке все слышно. Мол, еще если и клуб будет здесь, совсем веселая жизнь наступит, на танцы не надо далеко ходить.

Самодеятельность не помешает

Корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом к главе Удорского района Николаю Жилину: почему решено объединить школу и клуб?

— Я только съездил посмотреть, что за школа, а они уже паникуют, — отвечает Николай Дмитриевич. — Пока никакого решения нет, рассматриваем как вариант, который скорее всего будет реализовываться. Надо что-то делать, оптимизировать. Потому что платить мы не можем. У меня 40 миллионов рублей «дыра» по коммуналке, 60 миллионов «дыра» по фондам: по оплате долгов в Пенсионный фонд, страховые фонды…

— Но самодеятельность не помешает учебному процессу?

— Если честно, то там нет клуба как такового. Поэтому они не могут помешать учебному процессу.

— Николай Дмитриевич, в Чернутьевской школе учатся и проживают дети из нескольких сел. Куда их будут возить?

— В Кослане в советские времена была построена кирпичная школа-интернат. Там сейчас музыкальная школа, которая переезжает в новый Дом культуры. Значит, там часть помещений освобождается, где можно размещать приезжих. Качество образования в Кослане выше, чем в Чернутьево, транспортная доступность тоже лучше. Там, конечно, надо сделать ремонт.

— И в чем будет экономия, раз все делается в этих целях?

— В любом случае экономия происходит не сразу, а потом. Будет экономия по коммунальным расходам. К примеру, по Чернутьево около полмиллиона рублей в год. Экономия по школе и интернату тоже появится. Конечно, мерить души людей деньгами не очень красиво, но жизнь заставляет…

Екатерина МАКАРОВА.