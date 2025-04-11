Недавно страна отметила 100-летие со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. Этот великий актер мог сыграть все – от криминального авторитета (фильм «Гений») до принца датского в ленте Григория Козинцева. Причем, по мнению англичан, то был лучший Гамлет за всю историю кинематографа.

А в жизни Иннокентий Михайлович был простым, добрым, интеллигентным человеком. Таким его запомнили сотрудники Печоро-Илычского заповедника, куда летом 1984 года он по предложению фронтового товарища – режиссера Михаила Заплатина – приезжал на озвучивание документального фильма «Седой Урал».

Хозяева кордона

Вертолет, на котором прилетели гости, приземлился на дальнем кордоне Шежим-Печорский, одном из самых завораживающих заповедных мест. Прямо над Печорой с хрустально чистой водой нависают величественные скалы. И всюду бесконечная тайга. Выйдя из вертолета и оглядевшись, Иннокентий Михайлович пришел в восторг. Приятной была и встреча с обитателями кордона – семьей Лызловых, Поликарпом Григорьевичем и Анисьей Диевной.

Находившаяся в то время в отпуске у родителей дочь Майя Поликарповна, до сих пор удивляется, как быстро Иннокентий Михайлович нашел со всеми общий язык. Общаться с ним было легко и приятно.

Поликарп Лызлов слыл патриархом заповедного дела. Вместе с женой они приглядывали за лесом, за тем, чтобы не было пожаров, помогали зверью выжить в тяжелые зимы, берегли от браконьерских пуль, вели постоянный учет лесных обитателей – белок, глухарей, куниц. Было у них и свое хозяйство: две коровы, отара овец. Большую территорию своей охранной зоны Поликарп исходил вдоль и поперек. Отлично он знал и фарватер порожистой и коварной Печоры. Его лодка, на зависть многим, не шла, а летела по воде.

А ведь в молодости он не думал, что судьбу свою на целых полвека свяжет с заповедником. Когда Поликарп отслужил в армии, началась Великая Отечественная, и он сразу попал на фронт. Позже, имея навыки стрелка-радиста тяжелого бомбардировщика, участвовал в разгроме Квантунской армии. Вернулся домой, в Якшу, с наградами – Орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией».

Легендарный разведчик

Про демобилизованного стрелка-радиста прознал тогдашний директор заповедника Георгий Шубин и предложил работу на самом дальнем кордоне – Шежиме-Печорском. «Справлюсь ли?» – засомневался Поликарп. «Справишься! – твердо сказал директор. – На кордоне должна быть связь. А ты – радист».

Шел 1947 год. Георгий Шубин совсем недавно вступил в должность директора Печоро-Илычского заповедника. И мало кто знал, что на войне он был командиром фронтовой разведки, смелым, отчаянным, дерзким. 44 раза (!) Шубин с товарищами ходил за линию фронта и возвращался обратно. Судьба хранила командира, а легенды о нем ходили такие, что немцы даже выбрасывали листовки с призывными словами: «Младший лейтенант Шубин, ваше место в великой Германии! Фюрер сохранит вам жизнь, оружие, ордена». А боевых орденов у Георгия Георгиевича было аж шесть.

О героизме Шубина на войне поведал в своем замечательном очерке «Он был разведчиком» Василий Михайлович Песков. Имя славного героя золотыми буквами вписано в историю заповедника. Об этом рассказали и Иннокентию Смоктуновскому, когда он здесь побывал.

По горам и лесам

Большую часть времени актер проводил в горах, что требовало немалых сил. Чтобы спуститься к лодке, а потом еще и подняться, надо было преодолеть деревянную пятиметровую лестницу.

Он много ходил по лесным тропам. Побывал и на знаменитом плато Маньпупунер. И с большим удовольствием общался с «заповедными» людьми. Ему очень нравился Поликарп Григорьевич, его сын Григорий, а от стряпни Анисьи Диевны, ее певучего теплого голоса актер приходил в восторг. Сопровождавший его директор заповедника Корнелий Оттович Мегалинский, признается:

– Смоктуновский нас очаровал. Простой, общительный и такой интересный рассказчик! С ним невозможно было скучать.

Близилось время отъезда, и поэтому Иннокентий Михайлович откровенно грустил: «Я обязательно сюда вернусь, в ваш удивительный мир!» – говорил он хозяевам.

Последняя весточка

Но обещанное письмо от него Лызловы получили лишь спустя несколько лет. Причем написано оно было нетвердой рукой, корявыми буквами. «Дорогие мои друзья, – писал Иннокентий Михайлович, – я часто вспоминаю вас и ваш заповедный край. Приехать еще раз мне уже не суждено, я сильно болен. Сердечное спасибо вам за все!»

А вскоре Иннокентия Михайловича не стало. Фильм «Седой Урал», который озвучивал великий актер, сегодня находится в архиве заповедника.

P.S. Остается добавить, что на кордоне Шежим-Печорский, как показывает время, вечной остается только его первозданная красота. Пришли в негодность дома и хозяйственные постройки, заросли огороды. А таежную вахту здесь сейчас несет всего один человек, 30-летний внук Поликарпа Григорьевича Алексей. Причем у него, инспектора лесоохраны, нет даже снегохода…

Постскриптум

Гамлет, Идиот, «инопланетянин»

Он побывал в самом пекле войны, потом бомжевал, ночуя в подъездах и на вокзалах

Смоктуновский был гениальным актером и знал это. Но когда его называли гением, смущенно улыбался, почти как Деточкин из фильма «Берегись автомобиля».

С Деточкиным артиста роднила природная застенчивость, с Идиотом – князем Мышкиным из нашумевшего спектакля Георгия Товстоногова – рассеянная отстраненность от мира. Даже в собственной семье Иннокентия Михайловича считали «инопланетянином».

А между тем «робкий Деточкин» имел две медали «За отвагу». Сражался храбро, побывал в самых страшных переделках: Курская дуга, форсирование Днепра, битва за Варшаву. Попал в плен, через месяц бежал из концлагеря, затем партизанил и снова воевал в действующей армии, с которой дошел до Берлина.

Короткий плен ему аукнулся после войны. Иннокентий получил «минус 39» – запрет проживать в крупных городах. Скитался по стране, затем судьба забросила его в Норильский драмтеатр, где работали в основном заключенные. А среди них – зэк Георгий Жженов, будущий партнер по фильму Эльдара Рязанова. Жженов и надоумил Смоктуновского бежать из Норильска в Москву.

Но в Москве 30-летнего актера никто не ждал, его не принимали ни в один театр. В лучшем случае давали сыграть в массовках. Смоктуновский бомжевал, ночевал на чердаках, в подъездах и на вокзалах. До тех пор, пока режиссер БДТ Товстоногов не взял его на роль Мышкина. То была «путевка к звездам» – Смоктуновский проснулся знаменитым уже после первого спектакля. Его наперебой приглашали театры, он сыграл более чем в 160 фильмах.

Иннокентий Михайлович скончался 3 августа 1994 года в 69-летнем возрасте. Именно с его похорон и началась славная традиция провожать актеров аплодисментами.

Валентина ТЫРИНА.