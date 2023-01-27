«Я, конечно, вернусь…» Высоцкий и теперь «живее всех живых» – о нем до сих пор не утихают жаркие споры

На песнях барда выросло уже не одно поколение. В СССР при жизни у него не было издано ни одного сборника, но его хриплый голос звучал практически в каждом доме, где имелся магнитофон. Песни знали наизусть, автора признавали своим люди разных профессий: геологи, строители, врачи, шоферы…

Высоцкого любили зэки и академики, шахтеры и, «наоборот», альпинисты. Дружбой с Высоцким хвастались, мимолетной встречей гордились. Барда продолжают мифологизировать после смерти, но уже при жизни о нем слагали легенды.

Многие были уверены, что он воевал на фронте (как минимум, служил в армии), другие «давали зуб», что Высоцкий – их кореш, сидел в Бутырке, мотал срок в Магадане и в солнечной Воркуте. И те, и другие ошибались. Ведь на пике своей популярности, в 70-е годы, ему едва перевалило за 30. Он был одним из многих московских артистов и даже в своем «родном» театре на Таганке вовсе не считался звездой № 1. Однако этот молодой человек с гитарой обладал удивительным магнетизмом, притягивал к себе миллионы людей…

Эти песни не задушишь, не убьешь

К 85-летию со дня рождения поэта, певца и киноактера Владимира Высоцкого в Национальной библиотеке Коми открылась выставка «Я, конечно, вернусь…», на которой представлены книги, пластинки и фотоальбомы о Высоцком. В одной из витрин есть даже череп, как напоминание о том, что актер блистательно сыграл роль Гамлета и 317 раз произносил со сцены монолог принца Датского «о бедном Йорике».

В числе представленных изданий – «Высоцкий. Спасибо, что живой», которую написал сын поэта Никита Высоцкий в соавторстве с Рашидо Тугушевым на основе сценария одноименного фильма. Напомним, в нем рассказывается о нескольких днях 1979 года, когда на гастролях в Узбекистане поэт перенес клиническую смерть.

Книга Марлены Зимны «Высоцкий – две или три вещи, которые я о нем знаю» издана в Польше в 1998 году, переведена на русский совсем недавно. Как и книжка французского журналиста Ива Готье «Высоцкий. Крик в русском небе». В них немало интересных фактов из жизни барда, ранее не известных широкой публике.

Есть в экспозиции и книга Вадима Туманова «Все потерять и вновь начать с мечты» – исповедь знаменитого золотодобытчика о своей жизни и дружбе с Высоцким. Эта книга, к слову, пока представлена в библиотеке в единственном экземпляре и передана в дар председателем Попечительского совета библиотеки Валентиной Жиделевой два года назад. Причем с автографом и добрыми пожеланиями будущим читателям от самого Вадима Ивановича.

В день открытия выставки Валентина Жиделева преподнесла Национальной библиотеке еще один уникальный подарок – раритетное издание под названием «Купола» (фотоальбом, CD-диск и пластинка на белом виниле), выпущенное тиражом в 300 экземпляров в 2017 году. 11 песен для диска и пластинки были записаны Высоцким в очень известной студии Le Studio Morin Heights в Квебеке (Канада) в 1976 году. (Достаточно сказать, что в этой же студии записывали свои песни мировые звезды – Би Джиз, Стинг, Элтон Джон,

Брайан Адамс…). Теперь у посетителей библиотеки есть возможность услышать знаменитые песни «Охота на волков», «Кони привередливые», «Спасите наши души», «Тот, который не стрелял» и другие в супер-звучании, без треска и шумов от сотни раз переписанной кассеты.

Участники вернисажа первыми услышали песню с уникального диска. Ею оказалась «Мы вращаем Землю».

– Как всегда, актуален! – воскликнула Валентина Жиделева уже после первых слов песни: «От границы мы Землю вертели назад – было время сначала…»

Как рождаются мифы

Был ли Владимир Высоцкий в Коми? Этот вопрос часто задается на различных встречах и вечерах, посвященных творчеству поэта. Сам Вадим Туманов отвечал на этот вопрос так: да, Владимир Семенович собирался прилететь к нему в артель «Печора», и даже билет уже был куплен, но не успел… Как известно, 25 июля 1980 года Высоцкий умер.

В воркутинском музее как драгоценный экспонат хранится листок из блокнота художника и корреспондента газеты «Заполярье» Вениамина Смирнова, на котором артист Таганки оставил такую надпись: «Хотел бы взять билет на ТУ – и в Заполярье, в Воркуту». Увы, в «столице мира» он также не был. А вот памятник поэту там вполне мог быть, причем в самом центре возле драматического театра. Эскиз памятника был готов, и воркутинцы, в том числе перебравшиеся в Москву, собрали 10 тысяч долларов. Однако выяснилось, что одновременно с воркутинцами разрешения установить памятник Высоцкому в Москве добивались друзья и знакомые артиста. Среди них были Михаил Ульянов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Юрий Любимов. И вдова скульптора Геннадия Распопова подписала документ на установку готового памятника у Петровских ворот на пересечении Страстного бульвара и Петровки. Там он и стоит нынче: бронзовый поэт с гитарой за спиной смотрит в небо, широко раскинув руки, как бы обнимая весь мир… Известно, что друг поэта – Всеволод Абдулов – на открытие памятника не пошел, а позже на банкете по этому случаю сказал: «За то, что памятник появился в Москве, мы все должны сказать спасибо Воркуте». («Трибуна» писала об этой истории в январе 2020 г.)

В экспозиции выставки есть стенд и с другой статьей из «Трибуны», в которой о своих встречах с самым популярным бардом советской эпохи рассказал кандидат экономических наук, исполнительный директор Коми республиканской ассоциации независимых экспертов Владимир Андрианов. Он утверждал, что встречался с Высоцким несколько раз, в том числе якобы и в артели «Печора», где сам Андрианов был в командировке, а артист – инкогнито. Верить автору или нет, читатели вольны выбирать сами. Скорее всего, это просто одна из тех красивых легенд, которые всегда окружали Высоцкого.

В свое время экс-мэр Воркуты Александр Сегаль рассказывал корреспонденту «Трибуны», что однажды занимался организацией концерта Высоцкого на базе артели «Печора» у Туманова. «На мне были хозяйские вопросы: вертолет, лагерь, доставка. Я занимался этим, взяв честное слово у тогдашнего генерального директора «Полярноуралгеологии» Ивана Семеновича Бредихина, что меня тоже возьмут на этот концерт. К сожалению, визит Высоцкого в Коми так и не состоялся…»

Зато состоялось обещанное поэтом «возвращение»: в книгах, фильмах, концертах, выставках… Экспозиция в Национальной библиотеке будет работать до середины февраля.

Лиля ВОВК.