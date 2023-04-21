17 апреля в Коми республиканской филармонии выступил Заслуженный артист России Александр Олешко. Днем он читал для юных сыктывкарцев сказку Шарля Перро «Красная Шапочка», а вечером для взрослой публики рассказывал актерские байки и распевал советские песни.

Запах спиртного

Как рассказал сам Олешко, уже в детстве, встав на табуретку, он любил петь. И при этом объявлял: «Выступает артист Советского Союза Кобзон!».

– Почему Кобзон?

– Потому что тогда очень часто показывали Кобзона по телевизору. Мне казалось, что у всех артистов фамилия одна и та же – Кобзон, – вспоминает А. Олешко. – Когда-то маме соседка сказала: «Ой, как жалко смотреть, у вас же мальчик больной растет!». На что мама ответила, что надеется, когда вырасту, это пройдет. Вот я вырос. Не прошло…

Когда Александр заканчивал театральное училище им. Б. Щукина, его одного из курса (34 человека) пригласили сразу в несколько театров. Константин Райкин – в «Сатирикон», Олег Ефремов – во МХАТ, Михаил Ульянов – в «Театр на Таганке», Александр Ширвинт – в «Театр Сатиры». Он выбрал «Театр Сатиры», где его потом пугали Народной артисткой РСФСР Ольгой Аросевой: мол, не дай бог попасться ей на глаза.

– Когда я с ней встретился, то был запуган, весь сжался. А она ласково сказала: «Ой, какой мальчик симпатичный!». И пригласила меня в свой бенефисный спектакль вместе со Спартаком Мишулиным «Неаполь – город миллионеров».

Готовясь к первой репетиции, я страшно волновался. А на выпускном в «Щуке» зрители подарили мне вместе с цветами красивый флакончик. Я думал, это духи, и оставил их для особого случая. Перед репетицией пошел в туалет и подушился – хотелось произвести впечатление на «грозную» актрису. Но оказалось, что во флаконе – виски. И вот я выхожу на сцену, и от меня буквально разит спиртным. Кстати, меня взяли в театр на место актера, уволенного за пьянство. Почувствовав запах, Аросева аж потемнела лицом…

«Целую, твоя Оля»

– Каждое утро Аросева с Мишулиным придумывали варианты моей фамилии: Ажешко, Морошка, Клубнишко, Плешко, Окошко, – продолжает Олешко. – Я думал: какое счастье, что надо мной издеваются эти великие люди. А на Новый год они мне подарили список-открытку 120-ти вариантов моей фамилии.

Однажды Аросева мне приснилась… голой. Утром прихожу и говорю: «Ольга Александровна, вы мне приснились сегодня». Она спросила: как? Я ей правду рассказал. Актриса ничего не ответила, и я опять испугался. Но на следующий день Аросева подарила мне свою книгу «Без грима». Открываю, а там: «Сашеньке Олешко на память о репетициях спектакля «Неаполь – город миллионеров». И постскриптум: «Приятных сновидений! Целую, твоя Оля».

Чего он только не умеет

Зрители знают Александра Олешко как певца, артиста театра и кино, пародиста. Сам он себя называет «человек-оркестр», поскольку работает в самых разных жанрах. «Что же мне делать, если я умею то и другое, пятое, десятое, – говорит он. – А люди выбирают для себя, что им интересно. Мне совершенно неважно, через какой вид творчества я прихожу к людям. Но только в театре можно увидеть, владеет ли он актерским мастерством. Только в театре становишься настоящим актером».

– Как ваши коллеги принимают пародии на них?

– Как-то встретился с Ренатой Литвиновой в узком коридоре. Я спросил: «Может, мне не нужно вас пародировать?» Она говорит: «Нет. Не нужно», – голосом Литвиновой сказал пародист. – Я очень боялся встречи с Еленой Малышевой, после того как сделал на нее пародию. И вот однажды утром звонок: «Дорогой мой друг, я вас уведомляю, что вы приглашены в программу «Здоровье». С тяжелым сердцем я все-таки приехал. На меня надели какую-то фигню, и мне пришлось изображать поджелудочную железу…

– Для чего вы читаете детям сказки со сцены?

– Чтобы вспомнить в себе ребенка. Каждый такой спектакль не похож на другой, потому что дети всегда по-разному реагируют. Это так забавно бывает. Потом могут возникнуть какие-то идеи.

Не сотвори себе кумира

– Кому из великих артистов вы хотели бы подражать?

– Огромное количество талантливых, гениальных людей встречались на моем пути. Но ни у кого из них я ничего не своровал, не присвоил. Как говорится, не сотвори себе кумира. А жизненным примером для меня всегда был Юрий Владимирович Никулин. Потому что Никулин – это доброта, искренность, мудрость, терпение – собрание уникальных человеческих качеств. Будучи невероятно популярным артистом, он ни разу не подвел своего зрителя. И никогда не называл себя «звездой».

– Вы сказали на концерте: куда ни плюнь – везде «звезда», «суперзвезда». Некоторые из них идут на любые ухищрения, чтобы не угаснуть. Как вы относитесь к разжиганию такой популярности?

– Я к ним не отношусь (смеется). У каждого своя жизнь, свой путь, свой разговор с Богом. И Ему (показал пальцем вверх) ты потом будешь рассказывать. У меня свой собственный мир, в котором есть любимая музыка, герои, фильмы, актеры, актрисы, песни, спектакли. Мир, который меня сопровождает, я сам себе создал.

У меня часто спрашивают: вроде бы молодой, а тебе нравятся старые песни. Это же нафталин. И тут я всегда вспоминаю режиссера Петра Фоменко. Его однажды спросили: «Вас не смущает, когда вас называют нафталином?» А он ответил: «Ну что вы, наоборот. Вокруг так много моли».

Готов удивлять

– На юбилее республики вы обещали приехать с программой «Настройте настроение». А что еще бы показали нашему зрителю?

– У меня огромный репертуар. Я могу один к вам приехать и полгода не выезжать отсюда, петь и показывать номера. Сегодня был такой лирический концерт, я его построил так из-за травмы (Олешко повредил ногу на премьере спектакля, где он играет Павла Первого). Танцевал сегодня руками, такая Майя Плисецкая в конце карьеры, потому что не могу наступать на ногу. Простите! А так я люблю на сцене танцевать, бегать, хулиганить. Но не сегодня…

Хоть я и актер, а не певец, у меня, наверное, около 50-60 песен, которые написали мне композиторы специально по моей просьбе. Есть несколько песен, где сам написал музыку и стихи. Ведь помимо уважения и любви к репертуару прошлых лет у артиста должен быть свой репертуар. Иначе что ты за артист?

Екатерина МАКАРОВА.