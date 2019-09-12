Ядерная тревога в Коми: бить отбой пока рано

В правительстве Коми обсуждается проект создания в Ухтинском районе полигона промышленных отходов с повышенным содержанием радионуклидов. Напомним, «Трибуна» первой из республиканских СМИ подняла эту тему в номере от 22 августа.



Жители Ухты и особенно поселка Водный (на территории которого возможно это строительство) выступают категорически против опасного полигона. В адрес главы Коми было направлено письмо, в котором говорится, что создание объекта по захоронению загрязненного грунта и других радиационных отходов вызовет новую волну социального напряжения и подорвет доверие к власти, еще в 2014 году заявившей, что не допустит появления такого объекта на территории республики.

На этой неделе информ-агентства опубликовали «успокаивающий» комментарий министра природных ресурсов и окружающей среды Коми Романа Полшведкина. «Ввоз радиоактивных отходов в республику из других субъектов страны не планируется», – заявил он. По словам министра, новая рабочая группа создается лишь для того, чтобы «привести в порядок нормативные документы». В 2017 году, напомнил Р. Полшведкин, Минпром республики был разделен на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, поэтому документ о создании «старой» рабочей группы утратил силу.

Но означает ли это, что опасность превращения Ухтинского района в «ядерную свалку» полностью миновала? Увы, все не так однозначно…

Ядерные «консервы»

В 1930-1950 годах на месте нынешнего поселка Водный работал радиохимический завод, занимавшийся извлечением солей радия из межпластовых вод нефтяного месторождения. Добыча радия велась самым варварским способом, без оглядки на экологию. Система захоронения радиоактивных отходов на заводе отсутствовала. Сколько жителей Коми в течение многих лет получили опасную или даже смертельную для здоровья дозу, никто не считал.

Лишь в 2013-2014 годах были проведены работы по консервации так называемого хвостохранилища (отвальные добычные отходы называют «хвостами»). В результате в районе поселка Водный осталось лишь несколько участков с повышенным радиационным фоном. По мнению специалистов, серьезной угрозы для людей эти участки сегодня не представляют.

После того, как из опасных отходов сделали «консервы», жители Коми смогли вздохнуть спокойно. Но власть не любит, когда население «расслабляется». Спустя четыре года появились сообщения о том, что госкорпорация «Росатом» хочет вернуть в республику «мирный атом». Речь идет о реализации проекта по созданию полигона радиационных отходов.

Тайна 11-ти ячеек

Известная ухтинская общественница, депутат Госсовета Коми Екатерина Руденко в разговоре с корреспондентом «Трибуны» напомнила, что в 2014 году в проекте реабилитации загрязненных территорий, предложенном «Росатомом», было две очереди: консервация хранилища радиоактивных отходов в поселке Водный и строительство пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Первая часть была выполнена, хранилище законсервировано. А вот от реализации второй части проекта было решено отказаться. Она подразумевала строительство 12-ти ячеек, из которых только в одну свозился бы зараженный грунт с территории водненских заводов. Какими отходами авторы проекта хотели заполнять остальные 11, народу так и не пояснили.

Согласно проекту, для ПЗРО было выбрано самое неудачное место – затопляемый участок. Это могло привести к попаданию радионуклидов в реку Ухта и далее в Ухтинский водозабор. Плюс ко всему, такие объекты по закону нельзя размещать в зоне промышленных залежей полезных ископаемых (на выбранном для ПЗРО участке находятся сразу два нефтяных месторождения: Ярегское и Нижнечутинское).

«27 тысяч подписей было собрано против этого строительства. Слава богу, мы были услышаны правительством республики, и тогда проект не состоялся, – говорит Е. Руденко. – К сожалению, сегодня его автор Александр Собко вернулся, чтобы реализовать старую идею под новым названием».

Осторожно: старые грабли!

Александр Собко, по словам депутата, когда-то жил в Сосногорске, потом переехал в Санкт-Петербург и сейчас руководит частной фирмой «РАОПРОЕКТ». Фирма разрабатывает проекты по данной тематике, стараясь войти в различные федеральные программы.

Интересно, что в обосновании своего проекта 2014 года сам же автор указывал, что везти зараженный грунт в Коми из других регионов экономически нецелесообразно. Однако власти далеко не всегда руководствуются экономическими соображениями. Яркий тому пример – строительство мусорного полигона в Шиесе, на границе Архангельской области и Коми. Лоббисты полигона до сих пор уверяют, что возить московский мусор за тысячи километров и сбрасывать его в северных болотах – дело чрезвычайно «выгодное».

– В поселке Водный, в Ухте, да и в Коми в целом нет никаких заводов, военных комплексов, АЭС, которые производили бы радиоактивные отходы. С точки зрения бизнеса, без дальнейшего пополнения и расширения реализация проекта ПЗРО не интересна, – считает Е. Руденко.

По ее мнению, уже с 2020 года с радиоактивными и другими опасными промышленными отходами у нас могут возникнуть те же проблемы, что и с бытовыми. Обращением с радиоактивными отходами занимается госкорпорация «Росатом», утилизацией будут заниматься его федеральные подразделения. Зараженный грунт и опасные отходы должны быть захоронены на специализированных объектах: полигонах, ПЗРО, пунктах изоляции. Соответственно, если приходит федеральный национальный оператор, то размещать эти отходы он будет там, где есть такие пункты. Если такой пункт появится у нас, то логично предположить, что он будет использоваться не только для отходов поселка Водный…

– В состав новой рабочей группы вводится много новых людей, в том числе и автор проекта, что настораживает. Понятно ведь, как он будет голосовать по спорным вопросам, – говорит Е. Руденко. – Мы все это уже проходили, и не хочется наступать на те же грабли. У нас уникальная республика: летишь на самолете и видишь – она вся испещрена болотами, ручьями, реками. По своим гидрологическим условиям территория Коми вообще не предназначена для захоронения каких-либо опасных отходов.

Игорь ВОЛКОВ.