Ядовитые подснежники в зеленой зоне столицы Коми

Общественные экологические инспекторы ОНФ и сотрудники Росприроднадзора провели совместный рейд, в ходе которого обнаружили полукилометровую свалку в черте города.

Свалка строительных и бытовых отходов находится на лесной территории в районе улицы 2-й Промышленной, рядом с дачным обществом «Дубок-2». Мусорный объект шириной до шести метров раскинулся на более чем пятистах метрах. На той же улице — свалка автомобильных шин, а на 17-м километре объездной дороги — огромная куча мусора.

«Стыдно, что в зеленых зонах Сыктывкара творится такое безобразие. Совместная работа общественников и управления Росприроднадзора по Республике Коми поможет решать проблему сразу, без бюрократических процедур. Со стороны надзорного государственного органа начаты процессуальные действия, направленные на прекращение экологического нарушения», — заявила эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка в Коми» Оксана Кулакова.

Евгений ВАСИЛЬЕВ.