Ярко жить не запретишь (Блиц от 18 ноября)

Коми получила грант на 13 млн рублей на развитие молодежной политики.

Республика стала одним из 42 регионов-победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Коми представила программу «Том войтыр – ов югыда!» («Молодежь – живи ярко!»). Заявка получила высокую оценку экспертов, в результате региону присужден грант, который будет весьма кстати, учитывая, что 2023-й объявлен в Коми Годом молодежи.

Потери и награды

Орденом Мужества и Звездой Героя России награждены три уроженца Коми, погибших в ходе СВО.

Орден Мужества вручен семье погибшего Александра Дубогрызова из Визинги и отцу Артема Тимушева из Сыктывкара. Документы на звание и сама Звезда Героя России переданы бабушке Александра Власенкова из Сыктывкара. Между тем недавно ходе СВО на Украине погиб еще один боец из Коми – уроженец Нижнего Одеса Павел Клочихин.

Кто виноват, что сгорел детсад?

В усть-вымском поселке Донаель сгорел детский садик.

Вечером 16 ноября в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о возгорании здания детского сада по ул. Северная, 10. Горела кровля здания, и в целом площадь пожара составила 360 кв.м. К счастью, персонал и воспитанники в здании отсутствовали. На момент пожара садик был на карантине, занятия не велись. Прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности образовательного учреждения и администрации района.

От гепатита до чесотки

Жители Коми стали чаще болеть инфекционными заболеваниями.

За январь-октябрь 2022 года в Коми зарегистрировано 467 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений почти на 24,3%, сообщает управление Роспотребнадзора по Коми. Зарегистрирован рост заболеваемости суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) на 23%, хроническими вирусными гепатитами – на 48%, скарлатиной – на 60%, ветряной оспой – на 61%, COVID-19 – в 2,1 раза, гонококковой инфекцией – в 2 раза, чесоткой – на 8,2%.

Укололся каждый четвертый

В Коми от гриппа привили четверть населения.

С 7 по 13 ноября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 8084 человека, в том числе 4498 детей. По данным Центра гигиены и эпидемиологии Коми, на 11 ноября полностью была приостановлена работа двух детских садов, частично карантин был введен в 12 классах семи школ и в 4 группах четырех дошкольных учреждений. От гриппа привиты 207 447 человек, в том числе 75 742 ребенка.

Здравствуй, зимушка-зима!

Период затяжного предзимья подошел к концу.

Долгое время циклоны с Атлантики поставляли в республику теплый и влажный воздух. Теперь открыт путь студеному воздуху. Смена воздушных масс ознаменуется снегопадами, а при порывистом северо-восточном ветре возможны метели. На юге похолодает до -7…-12оС, на севере – до -13…-18оС. В отдельных южных районах температура может опуститься до -20, а в северных, возможно, и до -30оС. Это уже ниже нормы на 4-9оС.