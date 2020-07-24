Интернет-приложением Тандем, созданным для языкового обмена, пользуются миллионы людей во всем мире. Теперь в Тандеме появился и коми язык, уверенно шагающий по планете.

Распространение языка коренного этноса республики в «мировой паутине» – это во многом заслуга Центра инновационных языковых технологий (ЦИЯТ), являющегося структурным подразделением ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми». О работе и дальнейших планах центра «Трибуне» рассказала его руководитель Марина ФЕДИНА.

– Мы открываем коми язык всему миру, – говорит Марина Серафимовна. – Желающих его изучать становится все больше. Среди них не только жители Москвы и Питера, но и зарубежных стран. Кстати, из финно-угорских языков России, кроме коми, в список изучаемых в Тандеме добавлены пока только удмуртский и карельский. Отмечу и тот факт, что коми языком уже несколько лет активно пользуются в популярных соцсетях – «ВКонтакте» и «Фейсбуке».

Тайна буквы «о»

– В декабре 2020 года ЦИЯТ исполнится девять лет. Какими достижениями центра вы гордитесь?

– Мы планируем на «пятилетку», а потом разбиваем по годам. К основному плану обычно добавляются новые идеи. Как, к примеру, это происходит сейчас – в форс-мажорный пандемийный период. Еще за неделю до объявления «особого режима» мы построили и протестировали систему удаленной работы. Благодаря этому работа ЦИЯТ не прерывалась ни на один день. Мы регулярно переводили информационный портал республики, выставляли в «Коми вселенной» новости со всего мира на коми языке.

У нас появился и опыт проведения интеллектуального марафона, где мы готовили материалы по истории письменности, развитию коми языка. К примеру, участникам нужно было разгадать тайну буквы «о». Это хорошо «зашло» в публику, было много просмотров. После марафона провели викторину «Тайны коми алфавитов». В ней приняли участие не только жители нашей республики, но и других регионов и стран. Кстати, одной из победительниц стала жительница Москвы, преподаватель МГУ, самостоятельно изучившая коми язык.

Новый дистанционный интеллектуальный проект – «Коми му кузя ме муна» («Я иду землею Коми») для учащихся 4-х классов. Принимали участие 24 команды из всех районов республики. В игровой форме нужно было пройти несколько «станций» (деревень), ребята выполняли творческие, музыкальные задания, складывали из букв слова и т.д Участникам проекта очень понравилась эта игра, и они просят, чтобы мы ее продолжили.

Привет из Японии

– Если говорить о деятельности бюро официального перевода, – продолжает Федина, – то только за первые полгода мы перевели 837 документов. Причем некоторые из них очень объемные, сложные.

Мы постоянно пополняем, модернизируем существующие уже электронные ресурсы. К примеру, портал для онлайн-изучения коми языка komikyv.ru

оцифровали и озвучили. Упражнения разнообразны и дают реальный результат. Озвучены диалоги по разным темам, созданы видеоролики (к примеру, диалог в университете, в школе, в больнице, полиции). Разработка интересна для пользователей из любой точки земного шара. Этот портал оценили даже в далекой Японии.

Кстати, японские коллеги планировали посетить наш ЦИЯТ по обмену опытом в сентябре 2020 года. Но семинар по языковой документации (документальной лингвистике) из-за неблагоприятного прогноза по пандемии пришлось перенести. Тем не менее, он обязательно состоится.

Как вырастить кобылу?

По словам Марины Фединой, в этом году существенно пополнилась электронная библиотека, куда были добавлены тексты произведений Нины Обрезковой, Петра Бушенева, Петра Савваитова, Георгия Лыткина, а также Евангелие 1821 года издания.

– В нашей библиотеке можно читать тексты изданий 20-30-х годов прошлого столетия. Удивительно, что даже в тот сложный период так много издавалось! С нашей помощью можно познакомиться с литературными произведениями, общественно-политической жизнью Коми края тех лет. Кстати, там есть и практические советы, например, полная инструкция для читателей, «как сделать силос» или «как вырастить кобылу».

– С самого начала вы поставили перед собой масштабную задачу – оцифровать все комиязычные издания. Цель достигнута?

– Многое уже сделано, но работы впереди еще больше. Корпус коми языка постепенно пополняется текстами из журналов и газет. Плюс произведения коми писателей. Сейчас на оцифровку и публикацию в нашей библиотеке дала разрешение Нина Куратова, и в ближайшее время мы добавим ее произведения. Пользуясь случаем, хочу обратиться к другим коми авторам и наследникам писателей: используйте наши интернет-ресурсы! Ведь это не только популяризация коми языка и литературы, но и самих авторов, которых мы открываем для всего мира.

Не секрет, что в сельских библиотеках сегодня не хватает книг на коми языке, а некоторых произведений там вообще нет. Электронная библиотека ЦИЯТ – это хороший ресурс для школ. Ориентироваться там очень просто, потому что поисковик удобен, можно искать по названию произведения либо по фамилии автора.

– А кто не понимает коми язык, тоже может читать эти произведения?

– Конечно. Для этого у нас есть электронный словарь, который подключен к библиотеке. Словарь может переводить до трех слов одновременно. А если это фразеологизм, то и полностью.

Наши разработки бесплатны и доступны абсолютно всем. «Онлайн-словарями FU-Lab» очень легко и удобно пользоваться. Для изучения коми языка родителям больше не надо покупать словари. Отмечу, что онлайн-словарь позволяет не только найти перевод запрашиваемого слова и его начальную форму, но и услышать произношение слова.

Тонкости перевода

– Кроме письменного перевода, ЦИЯТ занимается и устным, синхронным переводом…

– Наши переводчики только за первое полугодие 2020 года участвовали в десяти мероприятиях. К примеру, на фестивале современной коми песни «Василей». Кроме того, мы впервые использовали синхронный перевод на «круглых столах» сыктывкарского представительства «Коми войтыр». Это стало своего рода большой репетицией перед съездом коми народа.

В этом году синхронный перевод был использован и на заседаниях Госсовета. Раньше нас туда не приглашали, поскольку коми язык на заседаниях парламента не использовался.

Кстати, у нас появился опыт перевода и на судебном заседании. Конечно, тут особая юридическая терминология. И важно было перевести для простой бабушки так, чтобы ей все было понятно.

– И как со всем этим справляются переводчики?

– Синхрон – дело сложное. Здесь нужна спецподготовка, это, я считаю, высший пилотаж. Во-первых, порядок слов в коми и русском разный. Темп говорящего тоже разный. При этом переводчик не вправе допустить ошибку – на нем большая ответственность. Надо хорошо владеть терминологией, знать, каким синонимом можно заменить то или иное слово. Ведь дословный перевод, даже с официального текста, невозможен – иначе получится абракадабра.

Если смотреть на перспективу, то сегодня очень важна подготовка кадров. Нужно готовить переводчиков, открыть магистратуру по этим направлениям на базе СГУ. Перевод – это для всего мира актуально. О том, что перевод с национальных языков очень важен, говорит и президент Союза переводчиков России, которая приезжала к нам в ноябре прошлого года.

Планов громадье

– Ваш центр активно сотрудничает с аналогичными структурами и коллегами-специалистами из других национальных регионов страны и зарубежья. Поделитесь планами на будущее.

– Как я уже говорила, у нас запланирована встреча с японскими коллегами – семинар по языковой документации. Нам важно налаживать партнерские отношения, учиться друг у друга. Совместно с Образовательным центром саамского региона (Инари, Финляндия) и Домом карельского языка (Республика Карелия) мы проведем семинар по дистанционному обучению для преподавателей родных языков и специалистов службы поддержки дистанционного обучения «Развиваем финно-угорские языки».

Мы активно готовимся к седьмой международной научно-практической конференции по компьютерной лингвистике для уральских языков, которая пройдет в рамках празднования 100-летия республики. Наша лаборатория уже приступила к созданию интегрального онлайн-словаря коми языка.

В общем, задумок много. И самое важное, что люди пользуются разработками ЦИЯТ. А это – главная оценка нашей работы.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.